AMD Ryzen Threadripper Pro işlemciler son kullanıcılara da satılacak

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Kırmızı ekibin Zen 2 mimarisiyle geçtiğimiz yıl güncellediği Ryzen Threadripper Pro ailesi son kullanıcıya da açılacak.

Ryzen Threadripper ProAMD ryzen threadripper pro işlemciler daha fazla kullanıcıya ulaşacak

Geçtiğimiz yaz aylarında satışa sunulan Ryzen Threadripper Pro 3000 seçenekleri AMD’nin aldığı kararla son kullanıcıya da satılacak. Ryzen Threadripper 3000 serisinin sTR4 soketinin aksine sWRX8 soketini kullanan Ryzen Threadripper Pro 3000 işlemciler normal modellerin üzerine 8 kanal bellek desteği ve 128 adet PCIe kanalı avantajları sunuyor.

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AMD Pro güvenlik teknolojileriyle de donatılan yongalar aynı TDP değerinde yerine göre 300 MHz düşük frekansta görev yapıyor. Son olarak fiyat bilgisi henüz paylaşılmayan işlemcilerin Mart ayında satışa sunulacağını belirtelim.

https://www.guru3d.com/news-story/amd-threadripper-pro-cpus-available-to-consumers-this-march.html

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