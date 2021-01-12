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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AMD Ryzen Threadripper Pro işlemciler son kullanıcılara da satılacak

    AMD’nin Ryzen Threadripper işlemcilerinin gelişmiş özellikler sunan ağabeyleri 3. nesil Ryzen Threadripper Pro çözümleri önümüzdeki aylarda son kullanıcıya da sağlanacak.
    13 sa.
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    İşlemci
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    AMD Ryzen Threadripper Pro işlemciler son kullanıcılara da satılacak
    Tam Boyutta Gör

    Kırmızı ekibin Zen 2 mimarisiyle geçtiğimiz yıl güncellediği Ryzen Threadripper Pro ailesi son kullanıcıya da açılacak.

    Ryzen Threadripper ProAMD ryzen threadripper pro işlemciler daha fazla kullanıcıya ulaşacak

    Geçtiğimiz yaz aylarında satışa sunulan Ryzen Threadripper Pro 3000 seçenekleri AMD’nin aldığı kararla son kullanıcıya da satılacak. Ryzen Threadripper 3000 serisinin sTR4 soketinin aksine sWRX8 soketini kullanan Ryzen Threadripper Pro 3000 işlemciler normal modellerin üzerine 8 kanal bellek desteği ve 128 adet PCIe kanalı avantajları sunuyor.

    Ayrıca Bkz. "Rakibine %35 fark atan Mobil Ryzen 5000 işlemciler duyuruldu, RDNA2 mobil geliyor"

    AMD Pro güvenlik teknolojileriyle de donatılan yongalar aynı TDP değerinde yerine göre 300 MHz düşük frekansta görev yapıyor. Son olarak fiyat bilgisi henüz paylaşılmayan işlemcilerin Mart ayında satışa sunulacağını belirtelim.



    https://www.guru3d.com/news-story/amd-threadripper-pro-cpus-available-to-consumers-this-march.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    asdeburn

    Arka Sokaklar :)))

    4 saat önce
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Romeo84 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    buda 760bin lira olur herhalde...
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    6s 12 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bu işlemcilerde kullanılan 4 kanal ram, cpu'nın gerçek performansını bazı konularda epey sınırlandırıyordu. 64 çekirdekli bir işlemcide olması beklenen esasen 8 kanaldı, epyc'lerde 16 kadar çıkabilirdi. En azından bundan bir seri sonra Ddr5 geçilecek, yapısı ve saat hızı gereği 8 kanalda epey ferahlama sağlar. 3950x-5950x de keza öyle, 8 çekirdek başına 1 kanal ram düşüyor. Devasa önbelleğe rağmen 4 kanalda cpu'lar köşe kapmaca oynuyor.
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    sething (sething ) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    böyle haberlerle gelsin amd.
    dünya zenginleşti.tüketici işine yarayacağını anlasın basar parayı alır.
    korkaklıkla ürkeklikle büyük oyuncu olunmaz..
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    BekirHan (Bekir Han) 12 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Yeni arayüz için biraz fantezi olabilir de, şu TR4 için bir m-ITX kart geleydi keşke. Çok acayip bişey olabilirdi be.
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    sething (sething ) 12 sa. ( Mesaj Silindi ) BekirHan
    benim 15c 30t işlemci fantazim kadar olmasa da epey fantastik beklenti.

    onu yapsa yapsa supermicro ve tyan yapar.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    sniper23 (Enes Şahinler) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) BekirHan
    TR4 için zaten mATX var: https://www.asrock.com/mb/AMD/X399M%20Taichi/index.asp
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