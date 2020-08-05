AMD sessiz sedasız 6 watt TDP’li 2 işlemcisini piyasaya sürdü

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Bir yandan Zen 3’ün performans artışı diğer yandan Rocket Lake ile gelecek Cypress Cove çekirdekleri tartışıladursun düşük güç tüketimi odaklı dizüstü segmentine yönelik modeller de geliştiriliyor.

6 watt TDP'li 2 mobil APU: AMD 3015e ve AMD 3020e

AMD’nin ailesine kattığı 2 işlemci adlandırma olarak herhangi bir sınıfa dahil değil. 14 nm bantlarından çıkan AMD 3015e ve AMD 3020e düşük güç tüketimi ve fiyatına ek olarak batarya ömrüyle öne çıkacak dizüstüler için tasarlanmış.

2/4 konfigürasyonundaki 3015e’deki Zen mimarili çekirdekler 1.2 GHz’den 2.3 GHz’e yükselirken yalnızca 1600 MHz frekansındaki DDR4 RAM’lerle çalışıyor. Vega 3 GPU’su ise 600 MHz’de görev yapıyor.

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3020e ise bir yandan kırpılırken diğer yandan iyileştirilmiş bir yonga olarak karşımıza çıkıyor. SMT’nin kırpıldığı 2 çekirdekli APU yine 1.2 GHz-2.3 GHz aralığında çalışıyor fakat 2400 MHz RAM’lere destek sağlanırken Vega 3 iGPU’su 1 GHz’de çalışıyor.

İlk dizüstüler

Diğer taraftan Lenovo yeni çözümler üzerinde yükselen 2 dizüstü hazırlamış bile. AMD 3015e APU’sunu barındıran Lenovo 100e 2nd Gen ve Lenovo 300e 2nd Gen’den 100e modeli 4 GB DDR4 RAM ve 64 GB eMMC depolamayla geliyor. Güncel Wi-Fi 6’nın ihmal edilmediği dizüstü 11.6’’lik 720p ekran taşıyor.

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300e 2nd Gen’de ise 360 derece dönebilen menteşeyle kalem desteği dizüstüyü daha kullanışlı hale getirmiş. Ayrıca depolama tarafında 128 GB kapasiteli SSD’ye terfi edilmiş.

Ayrıca Bkz. "Ryzen 7 4800H’ta stok sıkıntısı yaşanıyor: XMG Intel işlemci önerdi"

Son olarak 3015e’nin Celeron N4120’den %20 hızlı olduğu rapor edilmiş. Dizüstülerden 100e 2nd Gen’in 219 dolardan, 300e 2nd Gen’in ise 299 dolardan önümüzdeki ay satışa sunulacağını ekleyerek sözlerimizi noktalayalım.

https://www.techpowerup.com/270664/amd-introduces-two-new-6-w-dual-core-zen-processors

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