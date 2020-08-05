Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AMD sessiz sedasız 6 watt TDP’li 2 işlemcisini piyasaya sürdü

    Donanım dünyasının Ryzen 4000 beklediği şu günlerde AMD düşük güç tüketimli 2 yni yongasını kullanıma sundu.
    2 hf.
    6,2b
    1
    10
    İşlemci
    Abone ol
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    AMD sessiz sedasız 6 watt TDP’li 2 işlemcisini piyasaya sürdü
    Tam Boyutta Gör

    Bir yandan Zen 3’ün performans artışı diğer yandan Rocket Lake ile gelecek Cypress Cove çekirdekleri tartışıladursun düşük güç tüketimi odaklı dizüstü segmentine yönelik modeller de geliştiriliyor.

    6 watt TDP'li 2 mobil APU: AMD 3015e ve AMD 3020e

    AMD’nin ailesine kattığı 2 işlemci adlandırma olarak herhangi bir sınıfa dahil değil. 14 nm bantlarından çıkan AMD 3015e ve AMD 3020e düşük güç tüketimi ve fiyatına ek olarak batarya ömrüyle öne çıkacak dizüstüler için tasarlanmış.

    2/4 konfigürasyonundaki 3015e’deki Zen mimarili çekirdekler 1.2 GHz’den 2.3 GHz’e yükselirken yalnızca 1600 MHz frekansındaki DDR4 RAM’lerle çalışıyor. Vega 3 GPU’su ise 600 MHz’de görev yapıyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Ryzen 7 4800H’ta stok sıkıntısı yaşanıyor: XMG Intel işlemci önerdi

    3020e ise bir yandan kırpılırken diğer yandan iyileştirilmiş bir yonga olarak karşımıza çıkıyor. SMT’nin kırpıldığı 2 çekirdekli APU yine 1.2 GHz-2.3 GHz aralığında çalışıyor fakat 2400 MHz RAM’lere destek sağlanırken Vega 3 iGPU’su 1 GHz’de çalışıyor.

    İlk dizüstüler

    Diğer taraftan Lenovo yeni çözümler üzerinde yükselen 2 dizüstü hazırlamış bile. AMD 3015e APU’sunu barındıran Lenovo 100e 2nd Gen ve Lenovo 300e 2nd Gen’den 100e modeli 4 GB DDR4 RAM ve 64 GB eMMC depolamayla geliyor. Güncel Wi-Fi 6’nın ihmal edilmediği dizüstü 11.6’’lik 720p ekran taşıyor.

    AMD sessiz sedasız 6 watt TDP’li 2 işlemcisini piyasaya sürdü
    Tam Boyutta Gör

    300e 2nd Gen’de ise 360 derece dönebilen menteşeyle kalem desteği dizüstüyü daha kullanışlı hale getirmiş. Ayrıca depolama tarafında 128 GB kapasiteli SSD’ye terfi edilmiş.

    Ayrıca Bkz. "Ryzen 7 4800H’ta stok sıkıntısı yaşanıyor: XMG Intel işlemci önerdi"

    Son olarak 3015e’nin Celeron N4120’den %20 hızlı olduğu rapor edilmiş. Dizüstülerden 100e 2nd Gen’in 219 dolardan, 300e 2nd Gen’in ise 299 dolardan önümüzdeki ay satışa sunulacağını ekleyerek sözlerimizi noktalayalım.



    https://www.techpowerup.com/270664/amd-introduces-two-new-6-w-dual-core-zen-processors Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    ahmettsezis (Ahmet Tahir) 2 hf.
    Bi g4560 performansı verebiliyor mu bu işlemciler?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    patriciabrown 2 hf. yeni yorumcu
    Makale birçok değerli bilgi sağlıyor, sağladığınız için çok teşekkür ederim. Makalenizi okuduktan sonra çok fazla bilgi edindim, lütfen değerli bilgileri herkese güncellemeye devam edin. minecraft classic
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 2 hf.
    AMD' nin 5 yıl önce aynı amaçla çıkardı "Micro serisi" işlemcilerin çok daha üzerine çıkmasını beklerdim.<br /><br />Karşılaştırma tablosu şu şekilde:<br /><br /><br /><br />https://www.amd.com/en/products/specifications/compare/processors/5801,5721,9901,10166
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    metehan13 (metehan yıldız) 1 hf. DH Misafiri
    IPC artışı ile yeni işlemciler daha iyi ::

    https://www.cpubenchmark.net/compare/AMD-3015e-vs-AMD-3020e-vs-AMD-A10-Micro-6700T-APU-vs-AMD-A4-Micro-6400T-APU/3774vs3758vs2520vs2413
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    clarq26 (Emre Bayram) 2 hf.
    bir leptop olsun sadece ekran süresi film browser olsun +20 +24 saaat omür versin varmı öle bir leptop önerisi olan ?
    2 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Elizabeth Woolridge Grant (Okan ) 2 hf. clarq26
    ARM'lı MacBook'lar. O da belki...
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    darkaura 2 hf. clarq26
    lg gram 17. 20 saat batarya 17inch ekran hemde 1kg nin altinda agirlikla. ama fiyatini ne sen sor ne ben soyliyim.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. Rapor: Üst seviye RTX 2000 kartların üretimi durduruldu 2 hf. Rus Bakan, T-14 Armata tanklarının üretimine başlandığını duyurdu 2 hf. Xiaomi artık Saf Android'li akıllı telefon çıkarmayacak 2 hf. Asus yeni VivoBook Flip 14 satışa çıkıyor 2 hf. Intel Tiger Lake işlemciler 2 Eylül tarihinde çıkıyor 2 hf. Cardata: "İkinci el fiyatları belli yüzdelerle her ay artacak" 2 hf. Ridley Scott imzalı HBO dizisi Raised by Wolves’tan resmi fragman geldi 2 hf. Yetki belgesiz ikinci el araç alım satımı yapanlar, araç başına en az 5 bin TL ceza ödeyecek 2 hf. Bu da “Alien Facehugger” yüz maskesi! 2 hf. Microsoft, Android uygulamalarını Windows 10'a getirdi 2 hf. Spotify, bağış özelliğini Türkiye'de kullanıma sundu 2 hf. Huawei GameCenter indirmeye sunuldu 2 hf. Sony, Horizon Zero Dawn PC sürümü üzerindeki inceleme ambargosunu kaldırdı 2 hf. TikTok benzeri Instagram Reels ülkemizde kullanıma açıldı 2 hf. Türk oyun firması 'Rollic', Zynga'ya satıldı! Tam 168 milyon dolar 2 hf. Samsung dersini almış! Galaxy Z Fold 2 yenilenen tasarımıyla karşınızda 2 hf. Nissan, yeni kompakt SUV konsepti Magnite'in iç mekanını gösterdi 2 hf. Samsung; amiral gemilerinde güncelleme garantisini üç yıla çıkarıyor 2 hf. Günlük vaka sayısında korkutucu artış sürüyor (5 Ağustos) 2 hf. 2021 Kia Stonic tanıtıldı: Hafif hibrit seçeneği ve yeni güvenlik teknolojileri 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN AMD sessiz sedasız 6 watt TDP’li 2 işlemcisini piyasaya sürdü Sonraki Galaxy Tab S7 serisi tanıtıldı 2 hf. Samsung Galaxy Watch 3 tanıtıldı 2 hf. Galaxy Note 20 tanıtıldı! İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı 2 hf. Galaxy Buds Live tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 2 hf. Galaxy Note 20 Ultra tanıtıldı! İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı 2 hf. Samsung büyük oynuyor! Note 20 ve Note 20 Ultra ön inceleme 2 hf. Gordon Murray T.50, dünyanın en hafif süper otomobili olmaya geldi 2 hf. Akıllı ulaşım sistemlerinin yaygınlaşması için yasal düzenleme geliyor 2 hf. Olası RTX 3000 çıkış takvimi detaylandı 2 hf. Logitech G923 TRUEFORCE direksiyon ile yarışlar hiç olmadığı kadar gerçekçi 2 hf. Bilim Kurulu üyesi Yamanel: “Okulların açılmasına yönelik yeni kararlar alınabilir” 2 hf. Otomobil satışları Temmuz'da rekor artış yaşadı: İşte en çok satış yapan markalar 2 hf. Yerli oyun Ertuğrul Gazi 2 en iyiler listesinde 2 hf. Starship’in SN5 prototipi nihayet havalandı 2 hf. Disney'in 200 milyon dolarlık Mulan filmi doğrudan internete geliyor 2 hf. FIFA 21’in yeni özelliklerini gösteren oynanış videosu yayınlandı 2 hf. Xiaomi Mi 10 Pro Plus çift hücreli pille gelecek 2 hf. Epic Games mağazasından The Alto Collection sürprizi 2 hf. Mi Band 4 ve Mi Band 5, Mi Fit 4.4 güncellemesiyle yeni özelliklere kavuştu 2 hf. Google'ın AirDrop benzeri Nearby Share özelliği kullanıma sunuldu Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız