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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ryzen 7 4800H’ta stok sıkıntısı yaşanıyor: XMG Intel işlemci önerdi

    Yüksek performanslı dizüstü üreticisi XMG yaptığı duyuruyla kullanıcıları uyardı.
    2 hf.
    4,4b
    2
    16
    İşlemci
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Ryzen 7 4800H’ta stok sıkıntısı yaşanıyor: XMG Intel işlemci önerdi
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    Son dönemde masaüstü Ryzen işlemcili oyuncu dizüstüsüyle akıllarda yer edinmeyi başaran XMG Reddit’te yaptığı duyuruyla kullanıcıları bilgilendirdi.

    Ryzen 7 4800H'ta stok sıkıntısı

    Açılan konuda ODM’lerden yeni gelen duyuruya göre Ryzen 7 4800H stoklarında sıkıntı yaşanmaya başlandığı paylaşılmış. Bu durumda yeni verilecek ve son zamanlarda verilen siparişlerin eylül ayına kayabileceği düşünülüyor.

    Durum AMD’nin Ryzen 7 4800H işlemcisinin piyasada gösterdiği başarıdan kaynaklanabileceği gibi içinde bulunduğumuz pandemi döneminden ve TSMC’nin üretim kapasitesinin siparişlere yetişememesinden de kaynaklanıyor olabilir.

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    Diğer taraftan yeni konsolların piyasaya sürülmesi öncesinde AMD TSMC’deki 7 nm silikon siparişlerini konsolların lehine yöneltmiş de olabilir.

    Tüm bu ihtimallerin de ötesinde oyuncu dizüstüsü almak isteyen ciddi bir kullanıcı kitlesi duruyor. XMG bu konuda da tavsiye vermeyi ihmal etmemiş.

    XMG: Intel işlemcilere yönelebilirsiniz

    Üretici Ryzen 5 4600H işlemcisini ve farklı ODM’ler tarafından üretildiği için dizüstü bataryasında 62Wh yerine 46Wh seçeneğini önerirken Intel seçeneğini de göz önünde bulundurulabileceğini hatırlatmış. Core i7-10750H’lı notebookları işaret eden Almanya merkezli firma Intel işlemcilerin önemli üstünlüklerine de değinmiş.

    Intel işlemci tercih etmek için haklı sebepler

    Intel işlemcilerin daha iyi oyun performansı göstermesinin yanı sıra GPU için daha fazla PCIe kanalı sunduğunun altını çizen XMG AMD’nin yıllardır düzeltemediği driver konusuna da burada yer vermiş.

    Ayrıca Bkz. "Intel Tiger Lake-H işlemcilerini önümüzdeki yıl duyurabilir"

    Zira AMD modele özel yamalar yayınlamadığı gibi ana akım sürücülerinde de gerekli özelleştirmelere gitmiyor. Bunun yerine yongaları EOL tarihine ulaşıncaya kadar 6 ayda bir OEM sürücü yayınlayan kırmızı ekip bu konuda bir çok kullanıcının başını ağrıttı ve ağrıtmaya da devam ediyor.



    https://www.reddit.com/r/XMG_gg/comments/i2vsu9/supply_bottleneck_on_amd_ryzen_in_xmg_core/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Feyzuli 2 hf. en beğenilen
    2020 diyi intel diyi kış geliyi diyi evi iyi ısıtır diyi
    Yanıtla +32
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    7Mhz (cevdet ) 2 hf.
    Ulan hangi bilgisayara taktınız, hangi bilgisayarı sattınızda bitti 4800h. Fellik fellik ryzen 4000 mobil serisi arıyoruz. Intel dizüstünde hangi kalitede ürün kullanıyorsunuz aynısını amd dizüstünde de istiyoruz. Kutusundan etiketinden kısan bile şerefsizdir! Parası neyse vericez yahu.
    Ulan hangi bilgisayara taktınız, hangi bilgisayarı sattınızda bitti 4800h. Fellik fellik ryzen 4000 mobil serisi arıyoruz. Intel dizüstünde hangi kalitede ürün ...
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    3 Yanıt Yanıtla +15
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    RElS 2 hf. (düzenlendi)
    Dolar 7 TL ! Stokta olsa nolur gelse nolur ! AKP Teknolojiye ambargo koydurdu bile alım gücü düştü milletin! Yerli üretim de yerli üretim.. Milli üretim de milli üretim..Ryzen işlemci stok yok ise double yolun asfaltını yemek düşer bize
    Dolar 7 TL ! Stokta olsa nolur gelse nolur ! AKP Teknolojiye ambargo koydurdu bile alım gücü düştü milletin! Yerli üretim de yerli üretim.. Milli üretim de mill...
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    2 Yanıt Yanıtla +10
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    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 2 hf.
    İntel iş başında üreticilere deligibi geri ödeme yapıyordur şimdi
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    alihakki (ali hakkı Demiral) 2 hf. DH Misafiri
    Sadece üreticilere olsa gam yemem sanki bir anda intel notebook ların fiyatları düşük gelmeye başladı, acaba banamı öyle görünüyor yoksa harbi belli olmasın diye eski notebook modellerinin yenisini çıkarıp düşüktenmi satıyorlar. O_O
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    neyazarim 2 hf.
    XMG Ceosu : "7. kattan düşmek istemiyorum"demiş sanki
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    murdocklawless (Murdock Lawless) 2 hf.
    10 küsür senedir AMD gpu kullanıyorum, şu driver sorununu bir ben yaşamadım herhalde.
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    RElS 2 hf. (düzenlendi)
    Dolar 7 TL ! Stokta olsa nolur gelse nolur ! AKP Teknolojiye ambargo koydurdu bile alım gücü düştü milletin! Yerli üretim de yerli üretim.. Milli üretim de milli üretim..Ryzen işlemci stok yok ise double yolun asfaltını yemek düşer bize
    2 Yanıt Yanıtla +10
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    Deswaaa (Sercan Toprak) 2 hf. RElS
    21 yüzyıl da böyle yönetime denk gelmek
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    CleanCoders (Fatih ) 2 hf. RElS
    asıl şikayet edilmesi gereken şey bu işlemcileri neden biz üretemiyoruz diye AKP istifa sesleri çıkması gerekir. ama bizde nasıl ses çıkıyor, Dolar 7 TL oldu, işlemci alamıyoruz şeklinde oluyor. hangi iktidar gelirse gelsin biz düzelmeyiz. çünkü tek derdimiz yurt dışından ucuz mal almak.
    Yanıtla +1
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    Want to (İbrahim DOĞAN) 2 hf.
    Daha önce baska bir haberde 10 Nesil intelde ve 4. Nesil mobil ryzen de 16 adet pcie hatti bulunduğunu ve Nvme ssd ile birlikte x16 da hicbie gpunun calisamayacagini yazmıştım. Ayrica bu haberi yabancı kaynakalrdan teyit etmeye çalıştım edemedim. Bir intel kullanicisiyim ama amd'nin karalanmaya çalıştığını düşünüyorum. Zira yine soruyorum x16 gpu çalıştıran intel notebook var mi
    Yanıtla +5
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    7Mhz (cevdet ) 2 hf.
    Ulan hangi bilgisayara taktınız, hangi bilgisayarı sattınızda bitti 4800h. Fellik fellik ryzen 4000 mobil serisi arıyoruz. Intel dizüstünde hangi kalitede ürün kullanıyorsunuz aynısını amd dizüstünde de istiyoruz. Kutusundan etiketinden kısan bile şerefsizdir! Parası neyse vericez yahu.
    3 Yanıt Yanıtla +15
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    beatlerym (naim muti) 2 hf. 7Mhz
    Hocam Amerika da cok satti. 700-1100$ arasında peynir ekmek gibi satılıyor. Ben 799$ a aldim hala USPS tracking number bile gondermediler. İptal etsinler diye bekliyorum. Tr de cok cok pahalı oraya bence kota bile az vermislerdir
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    trakyAli-1986 (ali ) 2 hf. 7Mhz
    Bize gelmiyor ki diğer ülkelerde talep yüksek. Bize gelse küfür ederiz bu nasıl fiyat diye.
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    egesuer (Ege Süer) 2 hf. 7Mhz
    Tongfang üretimi bilgisayarlar var bu ara XMG’de. Tongfang, clevo gibi bir oem bilgisayar üreticisi, Monster da birkaç yıl önce tongfang’e geçiş yaptı. Ancak tahminimce nvidia ve intel ile yaptığı belli anlaşmalar dolayısı ile 4800h işlemcili bilgisayarlara geçemedi. Bu boşluktan faydalanacak bir girişim olmadığından ve amd kanatlarını çok açtığından Türkiyede çok kolay olmayacak amd işlemci almak. 4000 mobil serisinin en bol olduğu dönemi geçtik artık
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    sething (sething ) 2 hf.
    İntel de satmamiz gerek



    Uyarisi olmus.
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    Feyzuli 2 hf. en beğenilen
    2020 diyi intel diyi kış geliyi diyi evi iyi ısıtır diyi
    Yanıtla +32
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    Aswattha (- -) 2 hf. (düzenlendi)
    ajasjsjajs :D
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