Ryzen 7 4800H’ta stok sıkıntısı yaşanıyor: XMG Intel işlemci önerdi

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Son dönemde masaüstü Ryzen işlemcili oyuncu dizüstüsüyle akıllarda yer edinmeyi başaran XMG Reddit’te yaptığı duyuruyla kullanıcıları bilgilendirdi.

Ryzen 7 4800H'ta stok sıkıntısı

Açılan konuda ODM’lerden yeni gelen duyuruya göre Ryzen 7 4800H stoklarında sıkıntı yaşanmaya başlandığı paylaşılmış. Bu durumda yeni verilecek ve son zamanlarda verilen siparişlerin eylül ayına kayabileceği düşünülüyor.

Durum AMD’nin Ryzen 7 4800H işlemcisinin piyasada gösterdiği başarıdan kaynaklanabileceği gibi içinde bulunduğumuz pandemi döneminden ve TSMC’nin üretim kapasitesinin siparişlere yetişememesinden de kaynaklanıyor olabilir.

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Diğer taraftan yeni konsolların piyasaya sürülmesi öncesinde AMD TSMC’deki 7 nm silikon siparişlerini konsolların lehine yöneltmiş de olabilir.

Tüm bu ihtimallerin de ötesinde oyuncu dizüstüsü almak isteyen ciddi bir kullanıcı kitlesi duruyor. XMG bu konuda da tavsiye vermeyi ihmal etmemiş.

XMG: Intel işlemcilere yönelebilirsiniz

Üretici Ryzen 5 4600H işlemcisini ve farklı ODM’ler tarafından üretildiği için dizüstü bataryasında 62Wh yerine 46Wh seçeneğini önerirken Intel seçeneğini de göz önünde bulundurulabileceğini hatırlatmış. Core i7-10750H’lı notebookları işaret eden Almanya merkezli firma Intel işlemcilerin önemli üstünlüklerine de değinmiş.

Intel işlemci tercih etmek için haklı sebepler

Intel işlemcilerin daha iyi oyun performansı göstermesinin yanı sıra GPU için daha fazla PCIe kanalı sunduğunun altını çizen XMG AMD’nin yıllardır düzeltemediği driver konusuna da burada yer vermiş.

Ayrıca Bkz. "Intel Tiger Lake-H işlemcilerini önümüzdeki yıl duyurabilir"

Zira AMD modele özel yamalar yayınlamadığı gibi ana akım sürücülerinde de gerekli özelleştirmelere gitmiyor. Bunun yerine yongaları EOL tarihine ulaşıncaya kadar 6 ayda bir OEM sürücü yayınlayan kırmızı ekip bu konuda bir çok kullanıcının başını ağrıttı ve ağrıtmaya da devam ediyor.

https://www.reddit.com/r/XMG_gg/comments/i2vsu9/supply_bottleneck_on_amd_ryzen_in_xmg_core/

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