AMD Ryzen 9000 işlemcilerin çıkış tarihi açıklandı: Yeni anakartlar detaylandırıldı

Ryzen 9000 serisi ile birlikte kazanılan yüzde 16 IPC artışının yanın işlemci tasarımında büyük değişikliğe gitmiyor AMD. CPU çekirdek sayısı (tüm seride hala 6 ila 16 arasında) ve 5,7 GHz'e kadar çıkan tepe frekansları Ryzen 7000 serisiyle aynı kalıyor. Bununla birlikte henüz 3D V-Cache modeli de bulunmuyor, yani Zen 5 CPU'ların ilk modelleri CCD (Core Complex Die) başına 32MB L3 önbellekle çalışıyor.
Ryzen 7 9700X vs Core i7 14700K
Ryzen 5 9600X vs Core i5 14600K
AMD 800 serisi AM5 anakartlar
Öte yandan B840, temel olarak PCI 4.0 yerine yalnızca PCIe 3.0'ı destekleyerek, USB 3.2 desteğini 10 Gbps'ye düşürerek ve CPU hız aşırtma desteğini kaldırarak giriş seviyesine konumlanıyor.
AMD X870 ve X870E, tüm anakartların artık USB 4'ü desteklemesi ve E olmayan anakartların daha fazla PCIe 5.0 bağlantısına sahip olmasıyla X670 serisine göre avantajlar ve geliştirmeler sunuyor. B850 ise B650 ve B650E'nin bir karışımı olarak görülebilir. Ancak B840, A620'nin bir tık altında yer alıyor. B840 PCIe veri yolunu 3.0'a düşürürken, A620 ise PCIe 4.0 desteği sunuyor. AMD’nin B840 yonga setinde neden PCIe 3.0’a gerilediğini bilmiyoruz ve şimdilik bu konuda bir açıklama da yok. Bu arada 800 serisi anakartlar Ryzen 9000 ile aynı anda piyasaya çıkmayacak. Yeni anakartlar yılın ilerleyen dönemlerinde satışa çıkacak.
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.