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    AMD Ryzen 9000 işlemcilerin çıkış tarihi açıklandı: Yeni anakartlar detaylandırıldı

    AMD'nin yeni Zen 5 Ryzen 9000 işlemcileri eli kulağında. Geçtiğimiz ay duyurulan Ryzen 9 9950X, Ryzen 9 9900X, Ryzen 7 9700X ve Ryzen 5 9600X işlemcilerin çıkış tarihi açıklandı.
    AMD Ryzen 9000 işlemcilerin çıkış tarihi açıklandı Tam Boyutta Gör
    AMD geçtiğimiz ay Computex'te Zen 5 mimarisini temel alan Ryzen 9000 serisi masaüstü işlemcilerini duyurmuş ancak net çıkış tarihini paylaşmamıştı. Ryzen 9 9950X, Ryzen 9 9900X, Ryzen 7 9700X ve Ryzen 5 9600X olmak üzere başlangıçta dört modelden oluşan yeni seri, önceki nesle göre yüzde 16 IPC artışıyla geliyor. Şimdi ise AMD, Ryzen 9000 işlemcilerin çıkış tarihini de açıkladı.

    Ryzen 9000 işlemciler 31 Temmuz’da çıkacak

    Ryzen 9000 serisi ile birlikte kazanılan yüzde 16 IPC artışının yanın işlemci tasarımında büyük değişikliğe gitmiyor AMD. CPU çekirdek sayısı (tüm seride hala 6 ila 16 arasında) ve 5,7 GHz'e kadar çıkan tepe frekansları Ryzen 7000 serisiyle aynı kalıyor. Bununla birlikte henüz 3D V-Cache modeli de bulunmuyor, yani Zen 5 CPU'ların ilk modelleri CCD (Core Complex Die) başına 32MB L3 önbellekle çalışıyor.

    AMD Ryzen 9000 işlemcilerin çıkış tarihi açıklandı Tam Boyutta Gör
    Ve şimdi yapılan açıklamaya göre Ryzen 9000 işlemciler 31 Temmuz 2024 tarihinde piyasaya sürülecek. Ancak ilginç bir şekilde yeni işlemciler iki hafta sonra piyasaya sürülecek olmasına rağmen fiyatları halen belirsiz. Bununla birlikte AMD, yeni işlemcileri Intel 14. Nesil muadilleriyle de kıyaslıyor ve serinin performansına yönelik sonuçları paylaşıyor.

    Ryzen 7 9700X vs Core i7 14700K

    AMD Ryzen 9000 işlemcilerin çıkış tarihi açıklandı Tam Boyutta Gör
    AMD’nin kendi performans sonuçları muhtemelen biraz taraflıdır ancak en büyük çıkarım şu; Ryzen 9000 serisi Zen 4'ten önemli ölçüde daha verimli, daha serin çalışıyor ve CPU ve DDR5 bellek için daha gelişmiş hız aşırtmayı destekliyor. Bu bağlamda AMD, Ryzen 7 9700X ile Intel Core i7 14700K'yı karşılaştırıyor. Üretkenlik uygulamaları Blender ve Handbrake’de Ryzen 7 9700X sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 41’lik fark yaratıyor. Oyun tarafında ise F1 2023’te yüzde 16, Hitman 3’te yüzde 8 ve Cyberpunk’tan yüzde 13’lük fark söz konusu. Ayrıca Geekbench tek çekirdek testinde de yüzde 9 daha yüksek performans sunuluyor. Bunlar Zen 5 için iyiye işaret eden şeyler.

     

    AMD Ryzen 9000 işlemcilerin çıkış tarihi açıklandı Tam Boyutta Gör
    AMD aynı zamanda AM4’ün en popüler işlemcilerinden olan 3D V-Cache temelli Ryzen 7 5800X3D ile Ryzen 7 9700X’i de karşılaştırıyor. Buradaki ortalama fark Ryzen 7 9700X lehine yüzde 12. Ryzen 7 9700X’in 65W, Ryzen 7 5800X3D’in 105W ve Core i7 14700K’nın 125W TDP’ye sahip olduğunun da altını çizelim.

    Ryzen 5 9600X vs Core i5 14600K

    AMD Ryzen 9000 işlemcilerin çıkış tarihi açıklandı Tam Boyutta Gör
    AMD aynı zamanda uygun fiyatlı oyun sistemlerinde sıkça tercih edilen Intel Core i5 14600K'yı Ryzen 5 9600X ile karşılaştırıyor. Firmanın aktardığına göre Ryzen 5 9600X, Geekbench tek çekirdek testinde rakibinden yüzde 18 daha hızlı. Ek olarak Cyberpunk 2077'de yüzde 11'e kadar ve F1 2023'te yüzde 23'e kadar daha hızlı performans sunduğunu görüyoruz.

    AMD 800 serisi AM5 anakartlar

    AMD Ryzen 9000 işlemcilerin çıkış tarihi açıklandı Tam Boyutta Gör
    Anakart tarafında ise AMD, AM5 soketli X870E, X870, B850 ve B840 yonga setli modelleri sunacak. X870 ve X870E, ekran kartı ve birincil M.2 yuvası için USB 4 ve PCIe 5.0'ı zorunlu kılması önemli. B850, her iki gereksinimi de USB 3.2 20 Gbps'ye ve sadece birincil NVMe sürücüsü için PCI 5.0'a indiriyor, ekran kartları için PCIe 5.0 desteği ise opsiyonel.

    Öte yandan B840, temel olarak PCI 4.0 yerine yalnızca PCIe 3.0'ı destekleyerek, USB 3.2 desteğini 10 Gbps'ye düşürerek ve CPU hız aşırtma desteğini kaldırarak giriş seviyesine konumlanıyor.

    AMD X870 ve X870E, tüm anakartların artık USB 4'ü desteklemesi ve E olmayan anakartların daha fazla PCIe 5.0 bağlantısına sahip olmasıyla X670 serisine göre avantajlar ve geliştirmeler sunuyor. B850 ise B650 ve B650E'nin bir karışımı olarak görülebilir. Ancak B840, A620'nin bir tık altında yer alıyor. B840 PCIe veri yolunu 3.0'a düşürürken, A620 ise PCIe 4.0 desteği sunuyor. AMD’nin B840 yonga setinde neden PCIe 3.0’a gerilediğini bilmiyoruz ve şimdilik bu konuda bir açıklama da yok. Bu arada 800 serisi anakartlar Ryzen 9000 ile aynı anda piyasaya çıkmayacak. Yeni anakartlar yılın ilerleyen dönemlerinde satışa çıkacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 5 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 5 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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