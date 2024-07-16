AMD Ryzen 9000 işlemcilerin çıkış tarihi açıklandı: Yeni anakartlar detaylandırıldı

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Tam Boyutta Gör AMD geçtiğimiz ay Computex'te Zen 5 mimarisini temel alan Ryzen 9000 serisi masaüstü işlemcilerini duyurmuş ancak net çıkış tarihini paylaşmamıştı. Ryzen 9 9950X, Ryzen 9 9900X, Ryzen 7 9700X ve Ryzen 5 9600X olmak üzere başlangıçta dört modelden oluşan yeni seri, önceki nesle göre yüzde 16 IPC artışıyla geliyor. Şimdi ise AMD, Ryzen 9000 işlemcilerin çıkış tarihini de açıkladı.

Ryzen 9000 işlemciler 31 Temmuz’da çıkacak

Ryzen 9000 serisi ile birlikte kazanılan yüzde 16 IPC artışının yanın işlemci tasarımında büyük değişikliğe gitmiyor AMD. CPU çekirdek sayısı (tüm seride hala 6 ila 16 arasında) ve 5,7 GHz'e kadar çıkan tepe frekansları Ryzen 7000 serisiyle aynı kalıyor. Bununla birlikte henüz 3D V-Cache modeli de bulunmuyor, yani Zen 5 CPU'ların ilk modelleri CCD (Core Complex Die) başına 32MB L3 önbellekle çalışıyor.

Tam Boyutta Gör Ve şimdi yapılan açıklamaya göre Ryzen 9000 işlemciler 31 Temmuz 2024 tarihinde piyasaya sürülecek. Ancak ilginç bir şekilde yeni işlemciler iki hafta sonra piyasaya sürülecek olmasına rağmen fiyatları halen belirsiz. Bununla birlikte AMD, yeni işlemcileri Intel 14. Nesil muadilleriyle de kıyaslıyor ve serinin performansına yönelik sonuçları paylaşıyor.

Ryzen 7 9700X vs Core i7 14700K

Tam Boyutta Gör AMD’nin kendi performans sonuçları muhtemelen biraz taraflıdır ancak en büyük çıkarım şu; Ryzen 9000 serisi Zen 4'ten önemli ölçüde daha verimli, daha serin çalışıyor ve CPU ve DDR5 bellek için daha gelişmiş hız aşırtmayı destekliyor. Bu bağlamda AMD, Ryzen 7 9700X ile Intel Core i7 14700K'yı karşılaştırıyor. Üretkenlik uygulamaları Blender ve Handbrake’de Ryzen 7 9700X sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 41’lik fark yaratıyor. Oyun tarafında ise F1 2023’te yüzde 16, Hitman 3’te yüzde 8 ve Cyberpunk’tan yüzde 13’lük fark söz konusu. Ayrıca Geekbench tek çekirdek testinde de yüzde 9 daha yüksek performans sunuluyor. Bunlar Zen 5 için iyiye işaret eden şeyler.

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Tam Boyutta Gör AMD aynı zamanda AM4’ün en popüler işlemcilerinden olan 3D V-Cache temelli Ryzen 7 5800X3D ile Ryzen 7 9700X’i de karşılaştırıyor. Buradaki ortalama fark Ryzen 7 9700X lehine yüzde 12. Ryzen 7 9700X’in 65W, Ryzen 7 5800X3D’in 105W ve Core i7 14700K’nın 125W TDP’ye sahip olduğunun da altını çizelim.

Ryzen 5 9600X vs Core i5 14600K

Tam Boyutta Gör AMD aynı zamanda uygun fiyatlı oyun sistemlerinde sıkça tercih edilen Intel Core i5 14600K'yı Ryzen 5 9600X ile karşılaştırıyor. Firmanın aktardığına göre Ryzen 5 9600X, Geekbench tek çekirdek testinde rakibinden yüzde 18 daha hızlı. Ek olarak Cyberpunk 2077'de yüzde 11'e kadar ve F1 2023'te yüzde 23'e kadar daha hızlı performans sunduğunu görüyoruz.

AMD 800 serisi AM5 anakartlar

Tam Boyutta Gör Anakart tarafında ise AMD, AM5 soketli X870E, X870, B850 ve B840 yonga setli modelleri sunacak. X870 ve X870E, ekran kartı ve birincil M.2 yuvası için USB 4 ve PCIe 5.0'ı zorunlu kılması önemli. B850, her iki gereksinimi de USB 3.2 20 Gbps'ye ve sadece birincil NVMe sürücüsü için PCI 5.0'a indiriyor, ekran kartları için PCIe 5.0 desteği ise opsiyonel.

Öte yandan B840, temel olarak PCI 4.0 yerine yalnızca PCIe 3.0'ı destekleyerek, USB 3.2 desteğini 10 Gbps'ye düşürerek ve CPU hız aşırtma desteğini kaldırarak giriş seviyesine konumlanıyor.

AMD X870 ve X870E, tüm anakartların artık USB 4'ü desteklemesi ve E olmayan anakartların daha fazla PCIe 5.0 bağlantısına sahip olmasıyla X670 serisine göre avantajlar ve geliştirmeler sunuyor. B850 ise B650 ve B650E'nin bir karışımı olarak görülebilir. Ancak B840, A620'nin bir tık altında yer alıyor. B840 PCIe veri yolunu 3.0'a düşürürken, A620 ise PCIe 4.0 desteği sunuyor. AMD’nin B840 yonga setinde neden PCIe 3.0’a gerilediğini bilmiyoruz ve şimdilik bu konuda bir açıklama da yok. Bu arada 800 serisi anakartlar Ryzen 9000 ile aynı anda piyasaya çıkmayacak. Yeni anakartlar yılın ilerleyen dönemlerinde satışa çıkacak.

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AMD Ryzen 9000 işlemcilerin çıkış tarihi açıklandı