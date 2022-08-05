AMD, yeni AM5 soketli üst seviye anakartlarını sergiledi

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Merakla beklenen AM5 soketli anakartlar yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. AMD’nin özel etkinliği kapsamında Asus, MSI ve Gigabyte kendi üst seviye X670E anakartlarını tanıttı.

AMD Meet The Expert etkinliği kapsamında pek çok üretici kendi özel tasarım üst seviye anakartlarını sergiledi. Yeni amiral gemi sınıfı anakartlar kullanıcılar için en üst seviyeyi hedefliyor.

Etkinlikte AM5 soketli X670 Extreme yonga setlerine dayanan üst seviye anakartlar sergilendi, orta ve giriş seviyesi AM5 anakartlardan ise bahsedilmedi. Sergilenen tüm X670E anakartlar, AMD’nin Ryzen 7000 serisi işlemcileriyle birlikte gelen yeni AM5 soketine sahip. PCIe Gen5 desteği ve yeni nesil anakartlar için opsiyonel Gen5 desteği sunan anakartlar doğal olarak şu an erişilebilir değil.

Öte yandan firmaların hiçbiri bu kartların desteklenen maksimum DDR5 bellek hızını açıklamadı. Yongalar nezdinde halen daha bir gizlilik sözleşmesi mi söz konusu bilmiyoruz fakat bu olabilir.

Asus X670E anakartlar

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Asus, ROG Crosshair X670E Hero ve X670E Extreme kartlarını sergiledi. Asus’un X670E Extreme kartında 5 adet M.2 yuvası (bunların dördü PCIe 5.0 x4 destekliyor), iki adet PCIe 5.0 x16 yuvası ve 6 adet Sata 6 Gbps bağlantı noktası yer alıyor. Anakartın arka panelinde 2 adet USB 4, 9 adet USB 3.2 Gen 2 bulunurken ön panelde Quick Charge 4+ destekli USB 3.2 bağlantıları yer alıyor.

Gigabyte X670E anakartlar

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Gigabyte, etkinlik kapsamında amiral gemisi Xtreme ve Master serileri dahil olmak üzere dört adet X670E anakartı görücüye çıkardı. Firma ayrıca Aorus Pro Ax ve Aorus Elite Mx serisini de burada tanıttı. Kart üzerinde 4 adet PCIe 5.0 destekli M.2 bağlantısı ve 6 adet Sata 6 Gbps bağlantısı bulunuyor. Toplam 21 adet USB port imkanı sunan kartta dört adet DDR5 slotu yer almakta.

MSI X670E anakartlar

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MSI ise MEG Godlike tasarımını burada ilk defa sergiledi. MSI, Meg X670E Ace ve Meg X670E Godlike kartlarını sergilerken bunların biraz daha kırpılmış versiyonu X670E Carbon’u da tanıttı. Ailenin en güçlüsü Meg X670E Godlike modelinde dört adet Gen5 M.2 slot yer alıyor. Üç adet PCIe Gen5 x16 genişleme yuvasıyla dikkatleri çeken kart, tasarım noktasında da fark yaratıyor.

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AMD, yeni AM5 soketli üst seviye anakartlarını sergiledi