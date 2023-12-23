AMD açıkladı: AM5 soketi ne kadar süre desteklenecek?

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Ağustos 2022'de tanıtılan Ryzen 7000 işlemciler, yeni nesil AM5 platformuyla birlikte geliyor. Bu bağlamda yeni soket, Ryzen 7000 ve sonrasını desteklemek için tasarlanmış durumda ve desteğin ne kadar süreceği büyük oranda merak ediliyor. Son olarak AMD, bu tarihe açıklık getirdi.

AM5 desteği 2025 ve sonrasına kadar sürecek

Kaçıranlar için AM5 standardı, yeni anakartlar ve DDR5 bellek standardı nedeniyle beklenenden daha yavaş benimsendi. Bu konuda AMD, AM5 platformun AM4'e benzer şekilde uzun süreler kullanıcılacağını doğrulamıştı. Yakın tarihte OverClockersUK'ye konuşan AMD'nin kurumsal başkan yardımcısı ve müşteri kanalı müdürü David McAfee ise, bu süreyi şöyle açıkladı;

AM4'ün uzun ömürlü olmasının en büyük nedenlerinden biri Ryzen'ın başarısıydı. Dolayısıyla 2025 ve sonrasını düşündüğümüzde, bir sonraki adıma geçme kararı aldık. Soket nesli gerçekten çok dikkatli bir şekilde düşünülmesi gereken bir nesildir. Bu nedenle yeni bir sokete geçmenin getireceğini etkiyi biliyoruz ve mümkün olduğu kadar AM5'te kalmak istiyoruz. 2025 ve sonrasına sıkı sıkıya bağlıyız ve bu sözümüzün 2025 sonrasında ne kadar süreceğini göreceğiz.

Buna göre AMD, 2025'e girerken AM5 platformu için muhtemelen en az bir aileyi daha piyasaya sürecek ve platformda daha uzun süre kalıp kalmayacağını veya Ryzen CPU'ları için tamamen yeni bir yuvaya mı geçeceğini araştırmaya başlayacak. Bunun nedeni ise yeni özelliklerin entegre edilip edilemeceği. Niketim AM5'in en büyük özelliği DDR5 ve PCIe Gen 5 uyumluluğuydu ve bunlar için yeni bir soket türü gerekliydi.

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Daha önce AMD'nin 2025 yılına işaret ettiğinden zaten bahsetmiştik. Ancak iyi haber şu ki, bu destek planlanandan daha da öteye gidecek gibi görünüyor. Niketim mevcut söylentiler, önümüzdeki yıl AM4'e yönelik yeni 5000X3D ve 5000GT işlemcilerin tanıtılacağı yönünde. Kısaca AM4 yelpazesinin halen genişlediğini söylebiliriz. Dolayısıyla 6 ila 7 yıla uzanan bir destek sunulabilir.

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AMD açıkladı: AM5 soketi ne kadar süre desteklenecek?