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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AMD: Zen 3 mimarili işlemciler ve RDNA2 tabanlı kartlar bu yıl sonuna geliyor

    AMD’nin resmi Twitter hesabının gönderisi donanım severlerin heyecanını katlamaya yetti.
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    AMD: Zen 3 mimarili işlemciler ve RDNA2 tabanlı kartlar bu yıl sonuna geliyor
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    Kırmızı ekibin yol haritasındaki mimariler şu ana kadar sunulanlar itibariyle merakla bekleniyor. Firmanın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşım heyecanımızı tazeledi.

    Zen 3 ve RDNA2 için tarih verildi

    Gönderide yer alanlar çoğu için yeni bir bilgi olmasa da resmi ağızdan doğrulanmaları dolayısıyla önemli. Mesaja göre Zen 3 mimarili yeni işlemciler ve RDNA2 mimarisi üzerinde yükselecek ekran kartları bu yıl sonuna gelecek.

    Ayrıca Bkz. "TSMC 2 nm için kolları sıvadı"

    AMD: Zen 3 mimarili işlemciler ve RDNA2 tabanlı kartlar bu yıl sonuna geliyor
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    Zen 3 mimarili işlemcilerin 7 nm+ nodundan çıkması bekleniyor. GPU tarafında ise kırmızı ekip yıllar süren gecikmenin ardından Ray Tracing’e donanım düzeyinde destek verecek. 4K çözünürlükte tatmin edici deneyim iddiasıyla sunulması beklenen RDNA2 mimarili kartlar performansları itibariyle merakla bekleniyor.



    https://www.guru3d.com/news-story/amd-confirms-zen3-and-rdna2-by-late-2020-on-twitter.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 2 hf. en beğenilen
    Gelsin gelsin de mevcut kartlar ucuzlasın alalım
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 2 hf. en beğenilen
    Gelsin gelsin de mevcut kartlar ucuzlasın alalım
    Yanıtla +4
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    mamad 2 hf.
    Bilmiyor muyduk?
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    Murat.Ak (Murat Ak) 2 hf.
    AMD yi takip edemiyorum artık, mimari ile işlemci serileri kafamı karıştırıyor. Laptoplarda 4000 serisi var, fakat masaüstünde sanırım 3000 serisi yada ben karıştırıyorum hangisi hangi mimari ve seri.
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    Whitebeard. (burak durmuş) 2 hf. aschil
    kimse amd den rt performansı beklemiyor bence, ben de dahil olmak üzere, rakibine düşük tdp de cevap verebilsin yeter
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    Wilson Fisk (Çağlar Kılıç) 2 hf.
    şu 7nm PLUS olayı da yılan hikayesine döndü yok EUV yapacaz yok normal yapacaz yok DUV yapacaz ama artık bir artı olacak şekilde yapacakları kesinleşti sanırım?bu güzel haber gerisi malumun ilanı olmuş.eylülde duyurunca bir ihtimal çıkar mı demiştim ama demek ki kasım sonundan önce çıkarmayacaklar.
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