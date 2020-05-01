AMD: Zen 3 mimarili işlemciler ve RDNA2 tabanlı kartlar bu yıl sonuna geliyor

Kırmızı ekibin yol haritasındaki mimariler şu ana kadar sunulanlar itibariyle merakla bekleniyor. Firmanın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşım heyecanımızı tazeledi.
Zen 3 ve RDNA2 için tarih verildi
Gönderide yer alanlar çoğu için yeni bir bilgi olmasa da resmi ağızdan doğrulanmaları dolayısıyla önemli. Mesaja göre Zen 3 mimarili yeni işlemciler ve RDNA2 mimarisi üzerinde yükselecek ekran kartları bu yıl sonuna gelecek.
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Zen 3 mimarili işlemcilerin 7 nm+ nodundan çıkması bekleniyor. GPU tarafında ise kırmızı ekip yıllar süren gecikmenin ardından Ray Tracing’e donanım düzeyinde destek verecek. 4K çözünürlükte tatmin edici deneyim iddiasıyla sunulması beklenen RDNA2 mimarili kartlar performansları itibariyle merakla bekleniyor.
https://www.guru3d.com/news-story/amd-confirms-zen3-and-rdna2-by-late-2020-on-twitter.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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