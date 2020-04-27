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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    TSMC 2 nm için kolları sıvadı

    Üretim tekniğinde gelişmeler devam ediyor. Kısa bir süre öcne 3 nm’yi müjdeleyen TSMC yeni nod üzerinde çalıştığını duyurdu.
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    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    TSMC 2 nm için kolları sıvadı
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    Dünyanın en büyük bağımsız yarı iletken üreticisi TSMC hatırlayacağınız üzere kısa bir süre önce 3 nm ile gündeme gelmişti. Tayvanlı üretici şimdide ileri aşama için faaliyetlere başlamış.

    2 nm geliştirilmeye başlandı

    TSMC geçtiğimiz günlerde 2022 yılında 3 nm nodunda hacimli üretime geçiş yapacağını açıklamıştı. Firma şimdi de 2 nm sürecini geliştirmeye başladığını açıklayarak heyecanımızı katlamayı başardı. Bununla birlikte henüz detay verilmediğini de ekleyelim.

    Ayrıca Bkz. "TSMC: 3 nm 2021’de geliyor 5 nm’de hacimli üretime geçildi"

    Döküm tesislerinde bu yıl 7 nm’nin gelişmiş nodlarını üretecek. TSMC’de yönetici koltuğunda oturan CC Wei geçtiğimiz günlerde 5 nm’de hacimli üretime çoktan geçtiklerini de açıklamıştı. Diğer taraftan halihazırda firmanın gelirlerinin çoğunluğu 7 nm bantlarından çıkıyor.



    https://www.guru3d.com/news-story/tsmc-starts-development-of-2nm-process3nm-already-in-the-works.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    ruzgarnufel (Rüzgar Nufel Öznohut) 52 dk. en beğenilen
    Amd zen4 de 3nm için bi yer ayırtsa intel organik tarıma başlar heralde
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    eatmc7 9 dk.
    Çabuk üretsinler belki amd piyasaya 3700x AF falan düşürmeye başlar biz de nasipleniriz
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    BekirTemel (Bekir ) 23 dk.
    fiyat arttıracak hamleler tr de üzüntü ile karşılanmalı
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    interwap (Volkan ) 38 dk.
    Samsung üretim rakibine karşı zora giriyor.

    O değilde Intel hala yerinde sayıyor.
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    ruzgarnufel (Rüzgar Nufel Öznohut) 52 dk. en beğenilen
    Amd zen4 de 3nm için bi yer ayırtsa intel organik tarıma başlar heralde
    Yanıtla +5
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