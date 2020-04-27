TSMC 2 nm için kolları sıvadı

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Dünyanın en büyük bağımsız yarı iletken üreticisi TSMC hatırlayacağınız üzere kısa bir süre önce 3 nm ile gündeme gelmişti. Tayvanlı üretici şimdide ileri aşama için faaliyetlere başlamış.

2 nm geliştirilmeye başlandı

TSMC geçtiğimiz günlerde 2022 yılında 3 nm nodunda hacimli üretime geçiş yapacağını açıklamıştı. Firma şimdi de 2 nm sürecini geliştirmeye başladığını açıklayarak heyecanımızı katlamayı başardı. Bununla birlikte henüz detay verilmediğini de ekleyelim.

Ayrıca Bkz. "TSMC: 3 nm 2021’de geliyor 5 nm’de hacimli üretime geçildi"

Döküm tesislerinde bu yıl 7 nm’nin gelişmiş nodlarını üretecek. TSMC’de yönetici koltuğunda oturan CC Wei geçtiğimiz günlerde 5 nm’de hacimli üretime çoktan geçtiklerini de açıklamıştı. Diğer taraftan halihazırda firmanın gelirlerinin çoğunluğu 7 nm bantlarından çıkıyor.

https://www.guru3d.com/news-story/tsmc-starts-development-of-2nm-process3nm-already-in-the-works.html

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