AMD, Zen 3 ve RDNA2 ile gelecek APU hazırlığında

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AMD gelen son raporlara göre Intel’in Tiger Lake hamlesini boşa çıkarmaya hazırlanıyor. Fransız ressam Paul Cézanne’den ismini alacak aile bir hayli iddialı geliyor.

GPU RDNA2 ile güncellebilir

Henüz detayları bilinmese de Renoir mobil APU’larını takip edecek yeni yongalar işlemci tarafında Zen 3’ten güç alırken GPU kanadında ise RDNA2 ile gelebilir. İşlemci tarafında zaten kendini kanıtlamış APU’lar RDNA2 ile GCN’nin üzerine ciddi oranda iyileşme ile geleceğe benziyor.

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TSMC’nin rafine ettiği 7 nm sürecinden geçmesi beklenen modelleri AMD’nin, Tiger Lake’e karşı konumlandırması bekleniyor. AMD Zen 3’ü bu yılın ikinci yarısında tanıtacak. Dolayısıyla yeni çözümlerin 2020/2021 penceresinde detaylanacağı söylenebilir.

https://www.techpowerup.com/266216/amd-renoir-successor-is-c-zanne-powered-by-zen-3-and-rdna2

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