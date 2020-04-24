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    AMD, Zen 3 ve RDNA2 ile gelecek APU hazırlığında

    Kırmızı ekibin yeni APU ailesi bir hayli iddialı gelebilir. Yeni yongalar mimarisel alanda yükseltme ile geliyor.
    30 dk.
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    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    AMD, Zen 3 ve RDNA2 ile gelecek APU hazırlığında
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    AMD gelen son raporlara göre Intel’in Tiger Lake hamlesini boşa çıkarmaya hazırlanıyor. Fransız ressam Paul Cézanne’den ismini alacak aile bir hayli iddialı geliyor.

    GPU RDNA2 ile güncellebilir

    Henüz detayları bilinmese de Renoir mobil APU’larını takip edecek yeni yongalar işlemci tarafında Zen 3’ten güç alırken GPU kanadında ise RDNA2 ile gelebilir. İşlemci tarafında zaten kendini kanıtlamış APU’lar RDNA2 ile GCN’nin üzerine ciddi oranda iyileşme ile geleceğe benziyor.

    Ayrıca Bkz. "Ryzen 3 3300X tek çekirdekte Core i7-7700K ile eşleşiyor"

    TSMC’nin rafine ettiği 7 nm sürecinden geçmesi beklenen modelleri AMD’nin, Tiger Lake’e karşı konumlandırması bekleniyor. AMD Zen 3’ü bu yılın ikinci yarısında tanıtacak. Dolayısıyla yeni çözümlerin 2020/2021 penceresinde detaylanacağı söylenebilir.



    https://www.techpowerup.com/266216/amd-renoir-successor-is-c-zanne-powered-by-zen-3-and-rdna2 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    .V. 13 dk.
    Bunlar apu tarafında 5000 serisi olacak, geçen bahsi geçen 4000 serisi değil karıştırılmasın.
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    CrossoverKing 15 dk.
    İntel finans sonuçlarını açıkladığı yerde şunu yazmış Tigerlake launches mid year, 2nd Gen 10nm process, "breakthrough performance", 50 design wins for holiday season. On track to deliver Icelake Server commercial shipments in second half. Çok güveniyorlar anladığım kadarıyla. Amdnin artık laptop işlemcilerini masaüstünden çok sonra güncelleme huyunu bırakması lazım. Korkarım 2020-2021 çok geç olacak yine. Laptop satışlarıyla İntel parayı kırıyor her sene
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    .V. 9 dk. CrossoverKing
    Laptop tarafında geç çıkmasınn sebebi iyice rafine etmelerinden, zira güç tüketimi en az performans kadar önemli.
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