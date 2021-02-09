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    Apple TSMC’nin 5 nm bantlarının %50’sini aldı, AMD %5’te

    Yaşanan stok sıkıntısı TSMC’nin üretim kapasitesinin ne kadarlık kısmını hangi firmanın kiraladığını merak ettiriyor. Paylaşılan görseller firmaların pastadaki paylarını açığa çıkardı.
    09 Şubat 2021, 20:30 (1 hf.)
    3,7b
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Apple TSMC’nin 5 nm bantlarının %50’sini aldı, AMD %5’te
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    TSMC’nin 7 nm nodu kapasitesinin sonuna kadar çalışmasına karşın halen yeterli yonga üretilemiyor. Haliyle akıllara pazardaki firmaların ne kadarlık üretim hacmi kiraladığı sorusu geliyor.

    Parayı veren düdüğü çalar

    Son rapora göre Apple, TSMC’nin 5 nm üretim kapasitesinin %53’ünü kendisine ayırmış durumda. Pastanın dilimlerinin ne kadar ücret ödenirse o kadar kalınlaşması nedeniyle Apple’ın diğer oyunculardan daha fazla ödeme yaptığını söyleyebiliriz.

    Apple’ı takip eden Qualcomm %24’lik dilimi güvence altına alırken AMD’nin yalnızca %5’te ve Nvidia’nınsa %3’te kalması önümüzdeki dönemde duyurulacak bilgisayar donanımlarına dair endişelendiriyor.

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    Bununla birlikte mevcut 7 nm nodunda ise Apple yalnızca %6’ya hükmediyor. Pastanın en büyük dilimi AMD’ye %27’lik hacimde giderken Nvidia ise %21’lik payı kiralamış durumda. Pastada %7’lik dilimi elinde tutan Intel geçtiğimiz günlerde farklı üretim tesislerine başvurabileceğinin sinyalini vermişti.

    Bununla birlikte TSMC’nin 5 nm ve 7 nm üretim kapasiteleri bilinmediği için 5 nm için de şimdiden stok sıkıntısı yaşanabileceğini söylemek yanlış olabilir.

    Apple TSMC’nin 5 nm bantlarının %50’sini aldı, AMD %5’te
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    Ek bir not olarak birkaç ay önce paylaşılan iddiaya göre AMD 120 000 zarlık 7 nm siparişinin 80 000’ini konsollara ayırırken geriye kalan küçük dilimi PC pazarına saklıyor.

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    Diğer taraftan AMD ve Nvidia şu anda üretimini 7 nm nodunda gerçekleştiriyor. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda güncel donanımlara geçişle birlikte pastadaki renklerin dağılımı da kolayca değişebilir.



    Kaynakça https://www.guru3d.com/news-story/apple-claims-half-of-tsmc-5nm-production-capacity-for-2021.html https://ctee.com.tw/news/tech/375133.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    6 6s 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Zen 4, Amd slaytlarında 2 seneden beri 5nm node diye belirtiyordu. Peki günü geldiğinde üretime hazır olabilmesi için anlaşmalar yapılıp gerekli bantlar kiralanmamış mı? Apple yatırım yaptıysa, kendi çipleri için yer ayırttıysa niye suçlu oluyor onu anlamadım. Nedir bu forumun amd sevdası, kim ne yaparsa amd yine haklı çıkıyor.
    Zen 4, Amd slaytlarında 2 seneden beri 5nm node diye belirtiyordu. Peki günü geldiğinde üretime hazır olabilmesi için anlaşmalar yapılıp gerekli bantlar kirala...
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    1 Yanıt Yanıtla +18
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    C cronus75 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    30-40 sene önceki planlamanın meyvesini yiyor Tayvan, sen de elektrikli araçlara ötv zammı çakıyorsun....Kafa bu olunca sonuç ortada.
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    Yoizhik (Fatih U.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    7nm'lik tabloda %21'le görünen Nvidia'nın masaüstü ekran kartlarının çipini Samsung'a ürettirdiğini hatırlatalım.
    Aynı tabloda %27'yle görünen AMD hem Xbox'a, hem Sony'ye, hem işlemcilere hemde ekran kartlarına yetişmek zorunda, durumu iç açıcı değil kısacası.
    7nm'lik tabloda %21'le görünen Nvidia'nın masaüstü ekran kartlarının çipini Samsung'a ürettirdiğini hatırlatalım. Aynı tabloda %27'yle görünen AMD hem Xbox'...
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    Guaire (Tayfun ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kaynaktan olduğu gibi kopyalayınca kaynağın çuvalladığı aynı yerde çuvallamışsınız.

    O pasta dilimi grafiği TSMC'nin pastası değil 5nm pastasınının tamamı.

    Samsung ve Qualcomm'a ait paylar Samsung Dökümhanesinin üretimi.

    Apple, AMD, NVIDIA ve Mediatek'e ait paylar ise TSMC'nin.

    Kripto ve diğerleri olarak ayrılan pay hangi dökümhanenin bilemiyorum, ama Samsung diye tahmin ediyorum, zira Samsung burada daha ucuz.

    Böyle değerlendirince Apple'ın TSMC içindeki payı %84 civarına denk geliyor.

    Samsung daha ucuz ve daha erken üretim sözü ile Qualcomm'u almış. Yoksa Qualcomm payı da TSMC'ye yazılacaktı. Yani AMD ve NVIDIA eğer talep etse idi TSMC onlar için daha fazla üretim için ona göre yatırım yapardı.

    GPU ve CPU'ların zar alanları mobil yonga setlerinden daha büyük olduğu için üretim verimi düşük oluyor ve geç çıkıyor zaten.

    Qualcomm ise Snapdragon 888'i Samsung Dökümhanesine vererek büyük bir hata yapmış görünüyor. Gerçi yine rahat rahat satıp parasını kazanacaktır, ama Samsung'un 5nm'si, TSMC'nin 7nm'sine yakın bir durumda. Snapdragon 888'de aşırı bir güç tüketimi ve ısınma söz konusu. Samsung'un kendi Exynos'u daha da kötü durumda.

    Bu sene Snapdragon 888li bir telefon almak isteyenlerin atlamaması gereken bir konu bu.

    Mediatek'in TSMC ile 6nm'de kalması daha isabetli olmuş. Dimensity 1100 ve 1200 hem hesaplı hem de daha az sorunlu olacak. Snapdragon 888 ise 810 gibi sorunlu ve nasıl o zaman 808 alternatif olarak kullanıldı ise bu sefer de 870 alternatif olarak kullanılabilir.

    Bir de Mediatek'in bu sene içerisinde 5nm'den pay alması ilginç. Sene sonuna doğru Dimensity 1100 ve 1200'ün veliahtları için TSMC'nin ucuz yollu 5nm versiyonu ile yine ucuz yollu bir rekabet mi yapacaklar, yoksa yılın ikinci yarısında daha üst seviye bir rekabete mi girişecekler merak ediyorum. 1000 de 1100 ve 1200 de kasten yarım adım geriden takip etmek, ama bir iki adım daha ucuza rekabet edebilmek için tasarlanmış durumdalar.

    Qualcomm Samsung'da tıkanmış durumda iken TSMC'nin elindeki en iyi teknolojiden az da olsa bir pay alarak büyük sükse yapabilirler. Zaten şu anda ARM X1'in veliahtı ve yeni nesil MALİ GPU'ları Mediatek gibi üreticilere tanıtmaya başlamıştır. Kamuoyuna ise birkaç ay sonra duyurulur bunlar. TSMC ve ARM arasında bir ortaklık olduğundan ARM, direk üretime hazır dizaynları istek halinde ayrı bir paket halinde satar. Bu da daha hızlı bir şekilde yongaların üretimini sağlar. Örneğin Huawei bu işbirliğinden yararlandığı için pek çok zaman ARM'ın duyurusundan 5-6 ay sonra yeni nesil mimarili CPU ve GPU'ları içereren yongalarıyla gelen telefonları satışa başlar. Bu yongaların üretimden birkaç ay önce dökümhanelerde üretime geçtiğini düşünürsek gerçekten oldukça hızlı bir döngü bu. Normalde yeni nesil telefonlar ARM'ın duyurusundan neredeyse 1 sene sonrasına kadar sarkar.

    Kısacası Mediatek cesaret edebilirse eğer ARM X2 ve yeni nesil MALİ GPU ile önümüzdeki Eylül-Ekim ayında TSMC 5nm ile çıktığı takdirde, yeni nesil Snapdragon çıkana kadar geçecek yaklaşık 5-6 ayda istediği gibi at oynatabilir.

    MALİ GPU gelecek nesil Adreno'yu yakalayamayacaktır, ama Snapdragon 888'i geçer. Maksimum performansı arttırmak adına saat hızını abartmazlarsa sürdürülebilir, sorunsuz bir performans da çıkar ortaya.

    Samsung 5nm'nin TSMC'ye kıyasla ciddi derecede geride kalmış olması X1'in performansını da etkiledi. Qualcomm'un dünya paralara sattığı yonfasında L3 belleği maksimum performans için gerekenden daha düşük tutması ve yine düşük performanslı Samsung'u tercih etmesi CPU'nun potansiyel performansından geride kalmasına neden oldu. X1 doğru şartlarda Snapdragon 888'deki performansının üstüne rahat %15 koyabilirdi. X2'nin de bunun üstüne bir %15-20 koyabileceğini düşünürsek GPU konusunda 888 üstüne az bir üstünlük kurup, CPU yönünden kuracağı %30-40'lık bir üstünlük ile en azından 5-6 ay boyunca da bu statükosu ile denklemi değiştirebilir. Dahası 5-6 ay sonra bile GPU hariç çok büyük bir fark olmaz. Fiyat rekabeti ile rekabeti sürdürebilir.

    Bir de Qualcomm'un muhtemelen denemeyeceği Apple'ınkine benzer 2 adet Cortex-X2 + 4 adet Cortex-A79 gibi bir konfigürasyon ile gelirse daha başarılı olabilir. Apple A14 Firestorm'un güç tüketimi 5W dolaylarında iken X1 3W dolaylarında. Tabi maksimum performans için ARM'ın öngördüğü maksimum bellek miktarını kullanması da gerek.

    Gelecek Cortex-A79'un A78'den muhtemelen daha tasarruflu olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Yüksek performans alma adına 2.5GHz seviyeleri yerine 1.5GHz seviyelerine ayarlandığında güç tüketimi de misliyle düşecektir. Maksimum performans yerine güç verimine odaklı ufak tefek başka değişiklikler de yapılabilir. Gereksiz ve artık çok çok eskimiş Cortex-A55 de bu şekilde emekli edilmiş olabilir.

    GPU tarafında da Kirin 9000'de olduğu gibi maksimum çekirdek sayısı, ama biraz daha düşük saat hızlarıyla çıkarsa MALİ'den daha önce alınmamış bir sürdürülebilir bir maksimum performans çıkacaktır.

    Yukarıda anlattığım şekilde CPU tarafında Apple'a yetişilmeyecektir, ama makas daralacaktır, Qualcomm'a ise Snapdragon 888'e büyük bir fark atılacaktır. GPU tarafında ise MALİ ile her ne kadar 2022'de gelecek nesil Adreno'nun bir miktar geri kalınacak olunsa da 5-6 ay boyunca bu konuda da bir miktar üstünlük sağlanacaktır. Zaten şu anda bile 888'in Adreno'su sürdürülebilir bir performans göstermiyor. Samsung'un 5nm'sinin istenen performansı gösterememesine rağmen performans rakamlarını abartmak adına saat hızlarını arttırmış durumdalar. Sürdürülebilir bir performans için gelecek sene TSMC'ye geçseler bile daha mütevazi bir maksimum performans artışı olacaktır.

    Üst seviyede rekabet eksikliği nedeniyle Qualcomm fiyatları giderek abartırken, işini savsaklıyor. Orta seviyede ise bu kadar rahat at oynatamadığı için neredeyse bütün fiyat kategorilerinde fiyatının hakkını verebilen ürünler barındırıyor.

    Biraz pembe hayaller oldu, ama Mediatek bir atak yapmak istiyorsa şu anda gerçekten iyi bir fırsatı var.
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Betona gömeceğimize böyle bir fabrika yapsaydık demiş bi arkadaş.

    Arkadaşım önce bu fabrikalar hangi ülkelerde onu araştıralım.

    Bu beton yollar köprüler olmadan malesef böyle fabrikalar açılmıyor.

    Yol medeniyettir diye boşa dememişler.

    Sen işe tepeden başlamak istiyorsun ama o işler öyle olmuyor.

    Yolu getiresin ki medeniyet gelsin.
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    C CrossoverKing 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    adamın nvidianın esas parayı sunucu sınıfı a100 zarlı gpulardan kazandığını, satışlarının önemli bir bölümünün ampere a100 den geldiğini bunu da sadece tsmc'nin ve 7nm olarak ürettiğinden falan haberi yok kalkmış nvdia tsmc'ye gpu ürettirmiyor, 21%'de ne ürettiriyormuş :(( falan diyor. bilmeyince sallanıyor böyle. bir de bilmediği konu üzerindeki yanlış bilgisini zemin alarak onun üzerinden bir sürü hikaye yazmış yine... 3300x in bir CCD içindeki tek bir CCX'i kapatılmış zen 2 değil sadece bu işlemciler için üretilmiş farklı bir zar olduğunu sanan ve iddia eden, amd'nin apular dışında tek bir tür zar üret 3100'den sunucu işlemcilerine kadar hepsini bu zarları birleştirme/çizme yoluyla elde et üretim mantığından bihaber olup amd'den 12 çekirdekli monolitik zar gelebilir diye sallayan, "680 puan almış görseli paylaşıp yeni rocket lake 700 üstü cpuz puanı alabilir mi ;)" diye mesaj atan ve aylardır bu mühendislik örneği ürünün görselleriyle beraber test sonuçlarını sızdıran muhtemelen çok büyük bir firmada çalışan mühendisin mesajı paylaşıldığında tetiklenip olamaz diye ağlayan bin bir türlü saçma sapan bahane ortaya süren tipten zaten nvidia'nın tsmc'nin en büyük müşterilerinden biri olduğunu bilmesini beklemek hata
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    W Wilson Fisk 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    nvidia'nın tsmc'den çıkma 7nm kartları yok samsung'a 8nm yaptırıyor %21'de ne yaptırıyormuş?kiralamak başka yaptırmak başka bir şey daha şubattayız.

    2021'de de amd'nin 5nm üretimi yok, bu sene çıkacak zen3+ 5nm olmayacak.bu sene apple hariç kimsenin 5nm ile işi olmadığı için apple'nin oranı fazla.2021'de %5 olması 2022'de de %5 olacağı anlamına gelmez.bu seneki %5'te 3300x'te yaptıkları gibi deneme üretim yapacaklar belki zen4 için?zen4 seneye çıkacak ve konsollar ile alakası kesilecek konsollar da 5nm olmayacak.bu sene kar yağmadı seneye de yağmaz hastalığından bir türlü kurtulamıyorsunuz seneye Allah kerim.inanmazsınız her sene değişiyor bu tablolar.
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    esmerbuyucu (E. B.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Apple senelerdir TSMC'ye olan yatırımlarından iş ortaklıklarında da faydasını görüyor. Hak ettiği gibi bantların yarısından fazlasını elde etmiş, tebrikler
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    6 6s 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Zen 4, Amd slaytlarında 2 seneden beri 5nm node diye belirtiyordu. Peki günü geldiğinde üretime hazır olabilmesi için anlaşmalar yapılıp gerekli bantlar kiralanmamış mı? Apple yatırım yaptıysa, kendi çipleri için yer ayırttıysa niye suçlu oluyor onu anlamadım. Nedir bu forumun amd sevdası, kim ne yaparsa amd yine haklı çıkıyor.
    1 Yanıt Yanıtla +18
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    J justbejust 1 hf. ( Mesaj Silindi ) 6s
    Tekelcilik, başkalarını baltalamak kapitalizm içinde bile iş ahlakına aykırı kabul edilir. Apple'ın sorumluluğu, devasa gücü ile başkalarını baltalamak yerine kendi üretim şirketini açmaktır. Kendi ihtiyacını görür, bir süre sonra oradan bile kar edebilir. Ama nerde, kolayca taşeronu satın almak varken. Rahmetli Uğur Mumcu ne güzel demişti, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmaz diye.
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    C cronus75 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    30-40 sene önceki planlamanın meyvesini yiyor Tayvan, sen de elektrikli araçlara ötv zammı çakıyorsun....Kafa bu olunca sonuç ortada.
    1 Yanıt Yanıtla +17
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    huso 1 hf. ( Mesaj Silindi ) cronus75
    Oto Gunluklerim kanalında Video vardı adam bu Tesla 1 Trilyondan pahalı odedigim MTV 50TL falan diyordu.Eger bu dogru ise zaten yukselmesi normal...
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İşte bu yüzden apple gibi şirketlerin hukuk ve kanunlarla önü kesilmeli. Uzun vadede ne olacağını düşünmek istemiyorum
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    Yoizhik (Fatih U.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    7nm'lik tabloda %21'le görünen Nvidia'nın masaüstü ekran kartlarının çipini Samsung'a ürettirdiğini hatırlatalım.
    Aynı tabloda %27'yle görünen AMD hem Xbox'a, hem Sony'ye, hem işlemcilere hemde ekran kartlarına yetişmek zorunda, durumu iç açıcı değil kısacası.
    Yanıtla +6
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Ulan bu TSMC'den bir tanede tr de açmak lazım. Hep kaymağı tayvan yiyor.
    4 Yanıt Yanıtla +2
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    fkgnydn (ufuk gunaydın) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Cem300
    Tayland degil, Tayvan olacak o..
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    java (Kaya Kaya) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Cem300
    Tayvan olacaktı...
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    Cpt. MacMillan (Emre ÇAKIR) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Cem300
    Kolay bişey değil olsa abd Tayvan a yedirmez o parayi firmanın senelik geliri 900 milyardolar
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    3695 kez okundu.
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    HABERİN ETİKETLERİ
    Apple, nvidia ve
    10 etiket daha tsmc intel tsmc 7 nm tsmc 5 nm amd 7 nm konsol amd 7 nm intel 7 nm qualcomm 7 nm Donanım İşlemci
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