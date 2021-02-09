Apple TSMC’nin 5 nm bantlarının %50’sini aldı, AMD %5’te

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TSMC’nin 7 nm nodu kapasitesinin sonuna kadar çalışmasına karşın halen yeterli yonga üretilemiyor. Haliyle akıllara pazardaki firmaların ne kadarlık üretim hacmi kiraladığı sorusu geliyor.

Parayı veren düdüğü çalar

Son rapora göre Apple, TSMC’nin 5 nm üretim kapasitesinin %53’ünü kendisine ayırmış durumda. Pastanın dilimlerinin ne kadar ücret ödenirse o kadar kalınlaşması nedeniyle Apple’ın diğer oyunculardan daha fazla ödeme yaptığını söyleyebiliriz.

Apple’ı takip eden Qualcomm %24’lik dilimi güvence altına alırken AMD’nin yalnızca %5’te ve Nvidia’nınsa %3’te kalması önümüzdeki dönemde duyurulacak bilgisayar donanımlarına dair endişelendiriyor.

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Bununla birlikte mevcut 7 nm nodunda ise Apple yalnızca %6’ya hükmediyor. Pastanın en büyük dilimi AMD’ye %27’lik hacimde giderken Nvidia ise %21’lik payı kiralamış durumda. Pastada %7’lik dilimi elinde tutan Intel geçtiğimiz günlerde farklı üretim tesislerine başvurabileceğinin sinyalini vermişti.

Bununla birlikte TSMC’nin 5 nm ve 7 nm üretim kapasiteleri bilinmediği için 5 nm için de şimdiden stok sıkıntısı yaşanabileceğini söylemek yanlış olabilir.

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Ek bir not olarak birkaç ay önce paylaşılan iddiaya göre AMD 120 000 zarlık 7 nm siparişinin 80 000’ini konsollara ayırırken geriye kalan küçük dilimi PC pazarına saklıyor.

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Diğer taraftan AMD ve Nvidia şu anda üretimini 7 nm nodunda gerçekleştiriyor. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda güncel donanımlara geçişle birlikte pastadaki renklerin dağılımı da kolayca değişebilir.

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