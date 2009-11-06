AMD'de Bobcat mimarisi Fusion projesiyle tekrar gündemde

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Önümüzdeki aylarda ısıl güç tasarımları 15 Watt ve 25 Watt olarak belirlenen düşük güç tüketimli Athlon II X2 işlemcilerini kullanıma sunmayı planlayan AMD, şu an için netbook'lara özel işlemci çözümleri duyurmuş değil. Özellikle Uzakdoğu merkezli bazı sistem üreticileri firmanın Geode serisi endüstriyel işlemcilerini kimi netbook ve UMPC modellerinde kullanıyor olsa bile, mimari olarak uzunca bir süredir güncellenmeyen Geode serisi işlemcilerin gömülü sistemler ve benzeri diğer uygulamalar için geliştirildiği dolayısıyla doğrudan Atom'a rakip çözümler olarak konumlandırılmadığı biliniyor.

Hatırlanacağı üzere birkaç yıl önce AMD, Bobcat kod adlı düşük güç tüketimli yeni bir işlemci projesi için çalıştığını duyurmuş ancak daha sonra masaüstü işlemci gelişimine ağırlık veren AMD'den projenin gidişatı ile ilgili pek ses seda çıkmamıştı. Ancak firmanın kapalı kapılar ardında projeye devam ettirdiğine işaret eden bazı yeni gelişmeler var. Gelen bilgilere göre AMD'nin Fusion projesi kapsamında masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar için lanse etmeyi planladığı Ontario serisinde DirectX 11 destekli entegre grafik çekirdeği ile birlikte K10.5 yerine Bobcat mimarisine yer verileceği iddia ediliyor.

Daha önce saat hızı ve model konfigürasyonuna göre 1-10 Watt arasında güç tüketim değerlerine sahip olacağı iddia edilen Bobcat tasarımının çift çekirdekli versiyonuna sahip olacağı ve bu sayede Ontario serisi işlemcilerin entegre grafik özellikli yeni nesil Atom işlemcilerle aynı kategoriye de konumlandırılabileceği söyleniyor. Hatta DirectX 11 destekli entegre grafik çekirdeği ve yeni nesil Unified Video Decoder motoru ile AMD'nin grafik performansı açısından rakibinin önünde yer alabileceği de dile getirilmekte. Brazos platformu kapsamında hazırlanacak Ontario işlemci ailesi 2011'de lanse edilecek.