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AMD'de Bobcat mimarisi Fusion projesiyle tekrar gündemde

9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'de Bobcat mimarisi Fusion projesiyle tekrar gündemde
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Önümüzdeki aylarda ısıl güç tasarımları 15 Watt ve 25 Watt olarak belirlenen düşük güç tüketimli Athlon II X2 işlemcilerini kullanıma sunmayı planlayan AMD, şu an için netbook'lara özel işlemci çözümleri duyurmuş değil. Özellikle Uzakdoğu merkezli bazı sistem üreticileri firmanın Geode serisi endüstriyel işlemcilerini kimi netbook ve UMPC modellerinde kullanıyor olsa bile, mimari olarak uzunca bir süredir güncellenmeyen Geode serisi işlemcilerin gömülü sistemler ve benzeri diğer uygulamalar için geliştirildiği dolayısıyla doğrudan Atom'a rakip çözümler olarak konumlandırılmadığı biliniyor.

Hatırlanacağı üzere birkaç yıl önce AMD, Bobcat kod adlı düşük güç tüketimli yeni bir işlemci projesi için çalıştığını duyurmuş ancak daha sonra masaüstü işlemci gelişimine ağırlık veren AMD'den projenin gidişatı ile ilgili pek ses seda çıkmamıştı. Ancak firmanın kapalı kapılar ardında projeye devam ettirdiğine işaret eden bazı yeni gelişmeler var. Gelen bilgilere göre AMD'nin Fusion projesi kapsamında masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar için lanse etmeyi planladığı Ontario serisinde DirectX 11 destekli entegre grafik çekirdeği ile birlikte K10.5 yerine Bobcat mimarisine yer verileceği iddia ediliyor.

Daha önce saat hızı ve model konfigürasyonuna göre 1-10 Watt arasında güç tüketim değerlerine sahip olacağı iddia edilen Bobcat tasarımının çift çekirdekli versiyonuna sahip olacağı ve bu sayede Ontario serisi işlemcilerin entegre grafik özellikli yeni nesil Atom işlemcilerle aynı kategoriye de konumlandırılabileceği söyleniyor. Hatta DirectX 11 destekli entegre grafik çekirdeği ve yeni nesil Unified Video Decoder motoru ile AMD'nin grafik performansı açısından rakibinin önünde yer alabileceği de dile getirilmekte. Brazos platformu kapsamında hazırlanacak Ontario işlemci ailesi 2011'de lanse edilecek.


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yonex78 9 yıl
aslında geç degil intel atom çok iyi ama sadece taşınabilirlik açısından:(
atom platformlu bir makina sadece internete girmekten başka hiçbir işe yaramıyor donup kalıyor performans açısından çok yetersiz...intwl yeni seride degişiklikler yapacaktır amd de grafik ve cpu performansı açısından daha iyisini yaparsa bu müşteri açısından çok iyi olacak..firmalar maliyet odaklı diye girdigi piyasada netbookları nerde ise notebook fiyatına satıyor:(
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cavador 9 yıl

yonex78

aslında geç degil intel atom çok iyi ama sadece taşınabilirlik açısından:(
atom platformlu bir makina sadece internete girmekten başka hiçbir işe yaramıyor donup kalıyor performans açısından çok yetersiz...intwl yeni seride degişiklikler yapacaktır amd de grafik ve cpu performansı açısından daha iyisini yaparsa bu müşteri açısından çok iyi olacak..firmalar maliyet odaklı diye girdigi piyasada netbookları nerde ise notebook fiyatına satıyor:(




hakikaten 100$ a tam donanımlı netboklar olucak denildi 600-700milyona satıyorlar atom cpu lu cihazları laptop fiyatına resmen , perf. da 6 sene önceki sistemler kadar kısacası intel atom işi f/p olarak eksi sonsuz
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SERIM 9 yıl
2011'miş
Atı alan üsküdarı geçmiş , intel piyasayı domine etmiş atom işlemcilerle , Amd hala 2011 diyor. İntel 2011 de İ7 lerin nettop versiyonunu yapar , Amd nal toplamaya devam eder, bilişim gibi hızlı bir sektörde 3 yıl geriden gelinirmi yahu
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DISTURBED 9 yıl
2011 çok geeeeeç.
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