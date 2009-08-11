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AMD'de çekirdek aşırtma devam ediyor; Sempron 140 @Athlon II X2

AMD'de çekirdek aşırtma uygulaması devam ediyor. Sempron 140 işlemcisi kapalı olan çekirdeğin açılmasıyla Athlon II X2 yapılabiliyor!
9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Üç çekirdekli işlemcilerle keşfedilen ardından çift çekirdekli modellerde de gerçekleştirilebildiği anlaşılan çekirdek aşırtma işleminde bir sürpriz daha yaşandı ve tek çekirdekli işlemcilerde de bu uygulamanın yapılabileceği anlaşıldı. AMD'nin çarpan kilidi açık olarak gelen Black Edition serisi işlemcileriyle başlayan çekirdek aşırtma uygulaması tek çekirdekli Sempron işlemcilerinde de yapılabiliyor. Gelin önce bu uygulamanın geçmişine gidelim ve nasıl gerçekleşebildiğine birlikte bir göz atalım sonrasında ise tek çekirdekli işlemcilerdeki uygulanabilirliğini masaya yatıralım.

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AMD işlemcilerle gerçekleştirilebilen çekirdek aşırtma uygulamasının temelinde firmanın takip ettiği tasarım anlayışı yer alıyor. Bilindiği üzere AMD sene başında 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Deneb kod adlı Phenom II X4 işlemci ailesini duyurmuştu. Dört çekirdekli modellerden oluşan seriyi takiben firma önce üç ardından da çift çekirdekli modellerini pazara sunmuştu. Tamamı 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Phenom II jenerasyonunda AMD segment bazlı tasarım yapmak yerine, dört çekirdekli Deneb tasarımını farklı fiyat gruplarına adapte etme yolunu seçmişti. Verilen bu stratejik karar doğrultusunda firma, üretim aşamasında çekirdeklerinden birisi veya daha fazlası kısmen zayıf olan modellerini çift veya üç çekirdekli model gamı dahilinde pazara sunma yolunu tercih etmişti. Üstelik firma bununla da yetinmeyerek pazar beklentleri veya gelen talep doğrultusunda kimi zaman üretim aşamasında sağlıklı olan dört çekirdekli modellerini de benzer şekilde çift veya üç çekirdekli seriler dahilinde endüstrinin beğenisine sunarak farklı fiyat segmentlerinde rekabetçi olabilmek adına ürün gamını zenginleştirmiş ve kullanıcılara yeni seçenekler sunmuştu.

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Yukarıda belirttiğimiz süreç doğrultusunda pazara sunulan çift ve üç çekirdekli Phenom II işlemcilerinde, uygun şartların sağlanması halinde kapalı olan çekirdeklerin açılabildiği anlaşılmış hatta Donanimhaber.com olarak Türkiye'de ilk defa bu konuyla ilgili video çalışması da yapmıştı. Son olarak çift çekirdekli Phenom II X2 550 Black Edition modelinde tecrübe edilen çekirdek aşırtma uygulamasının AMD'nin giriş seviyesindeki maliyet odaklı sistemler ve ofis bilgisayarları için hazırladığı tek çekirdekli Sempron 140 işlemcisinde yapıladildiği yapılan bir çalışmayla kanıtlandı.AMD işlemcilerle çekirdek aşırtma uygulaması için SB710 veya SB750 köprüsüne sahip bir anakarta ve kısmen de olsa bir miktar şansa ihtiyacınız olacak. Şans konusu özellikle aktif edilecek çekirdek veya çekirdeklerin verimliliği ile ilgili zira açılan her çekirdek aynı oranda stabil olmayabiliyor veya ideal stabilite için yüksek gerilim ya da saat hızının düşürülmesi gerekebiliyor. Belirttiğimiz gibi yapılan son çalışam Sempron 140 işlemcisiyle gerçekleştirildi. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Sempron 140 işlemcisi çekirdek aşırtma uygulaması ile çift çekirdekliler sınıfına terfi ettirildi.

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Sempron 140 işlemcisi için gerçekleştirilen çekirdek aşırtma uygulamasının diğerlerinden herhangi bir farkı bulunmuyor. SB710 veya SB750 köprüsünü kullanan anakart üzerinde ACC özelliğinin BIOS'dan aktif edilmesiyle kapalı olarak gelen diğer çekirdek açılabiliyor. Sempron 140 modeli de tahmin edilebileceği üzere doğal tek çekirdek tasarımına sahip değil. İşlemci çift çekirdekli Regor tasarımında tek çekirdeğin kapatılması ile hazırlandığı için Advanced Clock Calibration teknolojisi ile kapalı olan diğer çekirdek açılarak çift çekirdekli olarak kullanılabiliyor.Yapılan çalışma kapsamında kapalı olarak gelen ikinci çekirdeğin aktifleştirildiği Sempron 140, CPU-Z tarafından Athlon II X2 4400e olarak tanımlandı. Standart olarak 2.7GHz'de gelen işlemci stabilite test için ayrıca saat hızı arttırımına (overclock) tabii tutuldu ve işlemci 3.71 GHz (13.5 x 275 MHz @ 1.536 V) seviyesine çıkartıldı. ASRock'ın 790GX yonga setli M3A790GXH/128 modeliyle yapılan çalışma kasamında işlemcinin aralarında SuperPi, WPrime ve WinRAR gibi uygulamarın yer aldığı testleri başarı ile tamamladığı ve stabilite konusunda herhangi bir tutarsızlığa sahip olmadığı belirtildi.

AMD'nin 40$ seviyesinden satışa sunduğu tek çekirdekli Sempron 140 modeli, çekirdek aşırtma uygulaması sonrasında satın alınabilirliği en yüksek çift çekirdekli işlemcilerden (45nm) biri haline gelmeyi başarıyor. Soket AM3 formunda olan ve DDR3 bellek desteği sunan işlemci, AMD'nin güncel ürün gamındaki diğer pek çok model gibi Soket AM2+ platformunda DDR2 belleklerle kullanılabiliyor. Çekirdek aşırtma işleminin katkılarıyla pazardaki pozisyonunun güçlenmesi beklenen Sempron 140 ile AMD'nin giriş seviyesindeki satışlarını arttırabileceği üzerinde duruluyor.


http://www.techpowerup.com/101389/Sempron_140_Unlocks_to_Athlon_II_X2.html Yorum Yaz
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selcukutahya 9 yıl
şimdi şu haberleri okudukça vay be 40 dolarlık işlemciyi 75-80 dolara satmışlar demedende edemiyorum? haksızmıyım arkadaşlar demekki kullanıcı dostumuz amd de pek dost değilmiş???
en azından yüzümüze gülüyor :)
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showstopper41 9 yıl
işlemci exaya gelmiş görünüyor.
exa.com.tr/...

Çekirdek açma olayını denemek için bir tane almayı düşünüyorum. ne de olsa 65 TL.
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yekoo 9 yıl
şimdi şu haberleri okudukça vay be 40 dolarlık işlemciyi 75-80 dolara satmışlar demedende edemiyorum? haksızmıyım arkadaşlar demekki kullanıcı dostumuz amd de pek dost değilmiş???
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yc#1 9 yıl
@WinteR Ar-ge masrafını çıkardıktan sonra elinizdeki işlemcileri maliyetine satabilirsiniz.
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Diablo 9 yıl
AMD işlemci parasını bi kenara bıraktı, 790GX çipset mi satmaya çalışıyor nedir.
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MrPerFormance 9 yıl
Bu işlemcilerde de diğer çekirdek aşırtma yapılan serilerde olduğu gibi biraz şanslı olmak gerekiyordur.
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