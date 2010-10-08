AMD'de yeniden isimlendirme: ATi Radeon HD 5700 serisi, Radeon HD 6700 mü oluyor?

GeForce 8800GTS modelini önce GeForce 9800GT ardından da GeForce GTS 250 olarak isimlendiren ve AMD tarafından "yenilikçi olmak yerine yeniden isimlendirme yapmak" ile eleştirilen Nvidia'dan sonra AMD'de benzer bir adım atabilir. Daha önce bazı mobil grafik yongalarını yeniden isimlendiren ancak Nvidia'dan farklı olarak öncelikli model yerine alternatif seçenek olarak sunan AMD, DirectX 11 destekli ikinci jenerasyon ekran kartları için bazı modellerinde yeniden isimlendirme yolunu seçebilir.

Bugün yayınladığımız Radeon HD 6870 haberinde, Radeon HD 6700 serisi olarak lanse edilmesi beklenen Bart Pro ve Bart XT tabanlı yeni ekran kartlarının Radeon HD 6800 serisi altında sunulacağını belirtmiştik. Bart kod adlı yeni nesil grafik yongalarının Radeon HD 6800 serisinde kullanılacak olmasıyla birlikte Radeon HD 6700 serisi için ne gibi planların yapıldığı merak edilir olmuştu. Gün ışığına çıkan yeni bir dökümana göre Radeon HD 5700 serisi, Radeon HD 6700 serisi altında yeniden isimlendirilerek sunulabilir.

Dökümandan da anlaşılabileceği üzere AMD tarafından üreticilere iki farklı seçenek sunulacak gibi görünüyor. Radeon HD 5700 serisinin, Radeon HD 6700 serisi altında yeniden isimlendirilmesi halinde ürün gamını Radeon HD 6990 ile başlatmayı planlayan AMD, Radeon HD 5700 serisinde yeniden isimlendirmeye gitmediği takdirde ürün gamını, Radeon HD 5000 serisindekine benzer şekilde Radeon HD 6970 ile başlatacak gibi görünüyor. Öte yandan yeniden isimlendirme stratejisi bazı farklılıklar da içerebilir.

Gelen bilgilere göre Radeon HD 5700 serisinin yeniden isimlendirilmesi halinde, ekran kartlarına yazılım tabanlı yeni özellikler ekleneceği belirtiliyor. Özellikle video odaklı bu özellikler arasında Unified Video Decoder 3.0 ve HD3D gibi yeni teknolojilere yönelik yazılımsal bazı yeteneklerin yer alması bekleniyor. AMD'nin diğer modellerine baktığımızda ise Radeon HD 6000 serisinin zirvesinde yer alacak çift grafik işlemcili yeni modelin, tercih edilecek isimlendirme stratejisine göre Radeon HD 6970 veya Radeon HD 6990 olarak isimlendirilmesi bekleniyor. Öte yandan Radeon HD 6700 serisinin Radeon HD 6800 serisi altında sunulmasına bağlı olarak HD 6800 serisi de Radeon HD 6900 serisi altında sunulacak.