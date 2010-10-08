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AMD'de yeniden isimlendirme: ATi Radeon HD 5700 serisi, Radeon HD 6700 mü oluyor?

AMD, Radeon HD 5700 serisi ekran kartlarını Radeon HD 6700 serisi altında yeniden isimlendirebilir.
8 yıl
21,1b
1
31
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GeForce 8800GTS modelini önce GeForce 9800GT ardından da GeForce GTS 250 olarak isimlendiren ve AMD tarafından "yenilikçi olmak yerine yeniden isimlendirme yapmak" ile eleştirilen Nvidia'dan sonra AMD'de benzer bir adım atabilir. Daha önce bazı mobil grafik yongalarını yeniden isimlendiren ancak Nvidia'dan farklı olarak öncelikli model yerine alternatif seçenek olarak sunan AMD, DirectX 11 destekli ikinci jenerasyon ekran kartları için bazı modellerinde yeniden isimlendirme yolunu seçebilir.

Bugün yayınladığımız Radeon HD 6870 haberinde, Radeon HD 6700 serisi olarak lanse edilmesi beklenen Bart Pro ve Bart XT tabanlı yeni ekran kartlarının Radeon HD 6800 serisi altında sunulacağını belirtmiştik. Bart kod adlı yeni nesil grafik yongalarının Radeon HD 6800 serisinde kullanılacak olmasıyla birlikte Radeon HD 6700 serisi için ne gibi planların yapıldığı merak edilir olmuştu. Gün ışığına çıkan yeni bir dökümana göre Radeon HD 5700 serisi, Radeon HD 6700 serisi altında yeniden isimlendirilerek sunulabilir.

Dökümandan da anlaşılabileceği üzere AMD tarafından üreticilere iki farklı seçenek sunulacak gibi görünüyor. Radeon HD 5700 serisinin, Radeon HD 6700 serisi altında yeniden isimlendirilmesi halinde ürün gamını Radeon HD 6990 ile başlatmayı planlayan AMD, Radeon HD 5700 serisinde yeniden isimlendirmeye gitmediği takdirde ürün gamını, Radeon HD 5000 serisindekine benzer şekilde Radeon HD 6970 ile başlatacak gibi görünüyor. Öte yandan yeniden isimlendirme stratejisi bazı farklılıklar da içerebilir.

Gelen bilgilere göre Radeon HD 5700 serisinin yeniden isimlendirilmesi halinde, ekran kartlarına yazılım tabanlı yeni özellikler ekleneceği belirtiliyor. Özellikle video odaklı bu özellikler arasında Unified Video Decoder 3.0 ve HD3D gibi yeni teknolojilere yönelik yazılımsal bazı yeteneklerin yer alması bekleniyor. AMD'nin diğer modellerine baktığımızda ise Radeon HD 6000 serisinin zirvesinde yer alacak çift grafik işlemcili yeni modelin, tercih edilecek isimlendirme stratejisine göre Radeon HD 6970 veya Radeon HD 6990 olarak isimlendirilmesi bekleniyor. Öte yandan Radeon HD 6700 serisinin Radeon HD 6800 serisi altında sunulmasına bağlı olarak HD 6800 serisi de Radeon HD 6900 serisi altında sunulacak.


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kararver 6 yıl
5750 ekran kartım bozuldu garantiye gitti ve yenisini göndermişler yani 6700 series yazan ama üzerinde made in china yazıyo bu norml mi arkadaşlar.birde eski kartımı alamazmıyım geri :)
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cagataykoroglu 6 yıl kararver
kararver

5750 ekran kartım bozuldu garantiye gitti ve yenisini göndermişler yani 6700 series yazan ama üzerinde made in china yazıyo bu norml mi arkadaşlar.birde eski kartımı alamazmıyım geri :)


Hayır kazıklanmışsın arkadaşım. Eğer 6700 serisi olsa üstünde mutlaka ama mutlaka made in japan yazardı. ama adamlar bilememiş bu konuyu hortlatacağını.
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M@U 8 yıl
Böyle bir durum olsa bile Nvidia kadar düşmüş demek değildir. Aynı tip bir isimlendirmeden bahsedemeyiz. Nvidia yeni seride hiçbir performans artışı vs. yapmadan direk olarak bir önceki seride performans seviyesi kartında (8800gt) kullandığı gpu'yu (g92) üst seviyede tekrar kullanmıştı ve tekrar... Ama AMD, isimlendirmede aynı bir önceki seviyeye göre bir basamak yukarı çıkmak istiyor şimdi. Yani HD5700 serisinin yerini HD6700'ler değil, HD6800'ler alacak. Bu durumda HD6700'ler de HD5600'lerin yerini alacak demektir (gerçi HD5670 var yalnızca). Bu durumda Juniper gpu'ları HD6700'lerde kullanılsa bile performans artışı yaşanacağını söylemek mümkün. Yani Nvidia'nın yaptığı kadar rezalet bir durum olmaz. Ha Juniper'ı aynen alıp bir sonraki seride kullanmak ne kadar hoştur, o tartışılır...



Esas kafama takılan, eğer eski seride bulunan kartları anaakım diyebileceğimiz bir yere tekrar konumlandırıyorsa AMD, o halde birçok özellik eski seri ile benzer olacaktır. Mesela tessellation performansı aynı mı kalacak sorusu geliyor akıllara...

Bir diğer soru ise anaakım olarak nitelendirilecek olan bu tip kartlar genel olarak nm küçülmelerden sonra piyasaya sunulurdu. Çünkü firmanın esas para kazandığı kartlar bu kartlar olurdu. Şimdi 40nm ile üretilmiş ve halihazırda tam 1 senedir kullanılan bir gpu'nun aynı şekilde bir sonraki seride anaakım kartlarında kullanılacağını duyuyoruz. Fiyatın düşmesi gerekecektir. O halde AMD zaten çok fazla kâr yapmazken, fiyatları düşürünce ne kadar yapabilecek, daha doğrusu fiyatları ne kadar düşürebilecek? Hatta düşürmekten de öte artabilir mi fiyatlar?

En son soru ise yine nanometrik küçülme ile ilgili. AMD neden 40nm ile üretilmiş gpu'ları kullanmakta ısrar ediyor? Heleki hemen piyasaya sunulması beklenmeyen orta-alt seviye gpu'larda. Yani 28nm'de üretmek ve kârı yükseltmek yerine 40nm'de devam ediyor. 28nm'ye geçiş beklenenden daha mı uzun sürecek acaba? Yani ilk çeyrek lafları geçiyor (hiç inanmıyorum). Peki ilk çeyrekte çıkabilecek kartlar için neden 40nm gpu'ların kullanılması uygun görülüyor? Yani 40nm daha uzun bir süre bizimle olacak gibi...
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atyay 8 yıl
M@U


En son soru ise yine nanometrik küçülme ile ilgili. AMD neden 40nm ile üretilmiş gpu'ları kullanmakta ısrar ediyor? Heleki hemen piyasaya sunulması beklenmeyen orta-alt seviye gpu'larda. Yani 28nm'de üretmek ve kârı yükseltmek yerine 40nm'de devam ediyor. 28nm'ye geçiş beklenenden daha mı uzun sürecek acaba? Yani ilk çeyrek lafları geçiyor (hiç inanmıyorum). Peki ilk çeyrekte çıkabilecek kartlar için neden 40nm gpu'ların kullanılması uygun görülüyor? Yani 40nm daha uzun bir süre bizimle olacak gibi...


emin değilim ama sanırım yıl başına yeni seri kartları yetiştirmek istiyo,tahminim 5700 lerin direk isim değiştirilmiş hali olan 6700 leri biraz daha uygun fiyata sunacağı,5700lerin yerini alması gereken 6800 ler ise 5700 lerin ilk çıktığı fiyatlara yakın bi fiyata sunabilir yada performansına göre gtx460 göre ayarlayabilir,çünkü gtx 460 gibi bi rakibi varken onun önünü kesebilecek rakip çıkartmassa yılbaşında pekte yüksek satış rakamlarına ulaşamaz gibi
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yc#1 8 yıl
Kod adları ada isimlerinden geliyor. Ülkemizle bir alakası yok.
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DH Misafiri 8 yıl
66xx/65xx serisinin "Turks" olarak adlandirildigi dikkatinizi cektimi. Acaba bilinen birseydi de benim mi haberim yoktu bugune kadar :)
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DH Misafiri 8 yıl
Olmadı şimdi AMD...
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IgorStravinsky 8 yıl
vah amdcik vah :) nvidia gibi yapsin insanları ne kadar oyalıyacak acaba
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sadtneverdie 8 yıl
işte buna çok gülerim :D
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-dehşet- 8 yıl

sadtneverdie

işte buna çok gülerim :D

Konuya girdim direkt senin yorumu aradım ve buldum.

Daha önce de benzer haberler çıkmıştı yeniden isimlendirme konusunda ancak asılsız çıkmıştı ya da AMD yanlış birşey yaptığını anlayıp geri adım atmıştı bilmiyorum.
Yeniden isimlendirme politikası güdeceğini düşünmüyorum üstelik Nvidia'ya yaptığı onca eleştiriden sonra.
Elinde yeni GPU'lar varken neden eskisiyle uğraşsın anlam veremedim.GPU'yu keser biçer o segmente bir kartı yerleştirebilir.Bu çok zor değil.
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Batuist 8 yıl
o aradaki boşluğu eski seri kartlarla dolduracağına yeni seri kartlarla doldurmayı neden düşünmüyorlar acaba???
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heatblast 8 yıl
isim değişikliği ile piyasaya kart çıkartmayı planlıyorsa amd hd5770'in ismini hd6670 yapıp sürerlerse olur hd67xx serisini yeni yapmalı
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Zero Limit 8 yıl
Yapıştır Amd
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acdesign55 8 yıl
Biraz çorba havası var gibi.
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CrySystem 8 yıl

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