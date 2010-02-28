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AMD'den DirectX 11 desteği ve Eyefinity teknolojisi için yeni logolar

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
10,8b
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29
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'den DirectX 11 desteği ve Eyefinity teknolojisi için yeni logolar
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ATi Radeon HD 5000 serisi ile endüstride ilk defa DirectX 11 destekli ekran kartlarını pazara sunan aynı zamanda profesyonel çözümlerde uzunca bir süredir kullanılmakta olan çoklu monitör desteğini son kullanıcılara indirgeyen AMD cephesinde DirectX 11 ve çoklu monitör teknolojisi Eyefinity büyük önem taşıyor. Nvidia'nın henüz yer almadığı DirectX 11 arenasında sahip olduğu teknolojilere vurgu yapmak isteyen AMD, DirectX 11 desteğini ve Eyefinity teknolojilerini vurgulayan yeni logolar hazırladı. Siyah-Beyaz ve renkli olmak üzere iki farklı tasarımı bulunan yeni logoların önümüzdeki günlerde ATi ürünlerinde de kullanılması bekleniyor.

AMD'den DirectX 11 desteği ve Eyefinity teknolojisi için yeni logolar
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Eyefinity teknolojisi için 3 ya da 6 monitör desteğine vurgu yapan iki logo hazırlandı.


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St Batuhan 9 yıl
Çok büyük monitör alıcaksın 3 tane. Sonra kalkıcaksın yerlestireceksin. Cerceveleri de ince olucak. Bu sayede monitörlere belli uzaklıktan bakınca cerceveler hnerdeyse hic dikkat cekmiycek. Ayrıca oyun zevkinde birazcık katlanıcak 2 katına falan
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CoreXXX 9 yıl
nihayet teknolojisini sergilemeyi akıl etti ati. nvidia kılı tüyü bile reklam yapıyo
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SKIDROW 9 yıl
videoyu izledim gayet hoş
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XRacer 9 yıl
HD 5870 Eyefinity 6 Editionla kartta sadece 6 adet MiniDisplayPort olacak böylece 6 monitör bağlanabilecek.6 ekranla ve tek kartla böyle oynanabiliyor.Ha çoklayıcı filan varsa onu bilemem.
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Hobar 9 yıl
3 moniyör normal 5000 serisiyle oluyor ama monitörlerden biri display port olması lazım. 2 tane dvi çıkışı kullanılırsa hdmi devredışı kalıyor. ama 2 dvi, 1 disp. port şeklinde bağlanabiliyor 3 monitör.
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ALBAY 9 yıl
3 monitör + 5850 =

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fotifoti 9 yıl
yerim dar valla alamam :P
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ALBAY 9 yıl
Tamamen fantezi bukalemun olmak lazım bunda oyun oynamak için

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Cnytkyz 9 yıl
Crysis ve modern war fire 2 ve shift videolarına baktım youtube dan süper oluyormuş
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TELESCOPE 9 yıl
ATi ye hayırlı işler diliyorum
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sadtneverdie 9 yıl
bununla nasıl wow oynayacaksınız ? insan nereye bakacağını şaşırır ki ekranın bölünmeside fazlasıyla dikkat dağıtıcı
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Chris Brown 9 yıl
3 Adet Samsung 46B7000 ile baglantı yapın Eyefinity ile WoW oynamak bir sanattır
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***Leopard*** 9 yıl

Chris Brown

3 Adet Samsung 46B7000 ile baglantı yapın Eyefinity ile WoW oynamak bir sanattır



Ama çerçeveler rahatsız etmez mi?Yani baktım da söylediğin ekran çerçeveli?
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Computeus 9 yıl
EyeFinity'nin öncekilerden farkı daha alınabilir seviyede olması ve çoklu monitör kullanımında performans kaybının çok az olması.
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ALBAY 9 yıl
Bence trafik izleme ekranları için (yani mobese tarzı) birebir.
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Chris Brown 9 yıl
Çerçevesiz monitör varmı ki çerçeve görüntüyü bozar.??

Wow , knight tarzı oyunlar için birebir bi teknoloji.
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SKIDROW 9 yıl
bu teknoloji daha önce vardı ondan farkı nedir?
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F.@.T.İ.H 9 yıl

666

Bence trafik izleme ekranları için (yani mobese tarzı) birebir.




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