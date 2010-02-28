AMD'den DirectX 11 desteği ve Eyefinity teknolojisi için yeni logolar

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ATi Radeon HD 5000 serisi ile endüstride ilk defa DirectX 11 destekli ekran kartlarını pazara sunan aynı zamanda profesyonel çözümlerde uzunca bir süredir kullanılmakta olan çoklu monitör desteğini son kullanıcılara indirgeyen AMD cephesinde DirectX 11 ve çoklu monitör teknolojisi Eyefinity büyük önem taşıyor. Nvidia'nın henüz yer almadığı DirectX 11 arenasında sahip olduğu teknolojilere vurgu yapmak isteyen AMD, DirectX 11 desteğini ve Eyefinity teknolojilerini vurgulayan yeni logolar hazırladı. Siyah-Beyaz ve renkli olmak üzere iki farklı tasarımı bulunan yeni logoların önümüzdeki günlerde ATi ürünlerinde de kullanılması bekleniyor.

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Eyefinity teknolojisi için 3 ya da 6 monitör desteğine vurgu yapan iki logo hazırlandı.