Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD'den endüstriyel uygulamalar için yeni ekran kartı: Radeon E4690

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9,9b
1
9
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

AMD'den endüstriyel uygulamalar için yeni ekran kartı: Radeon E4690
Tam Boyutta Gör

ATi Radeon E4690 MXM

AMD endüstriyel uygulamalar için hazırladığı yeni ekran kartını duyurdu. Firmanın Radeon E4690 olarak isimlendirdiği yeni model, Mobil PCI-Express Modülü (MXM) ve PCIe x16 kart olmak üzere iki farklı formda sunuluyor. Gömülü sistemler için geliştirilen ancak dizüstü bilgisayarlarda kullanılabileceği de belirtilen ekran kartı, 320x paralel işlem birimine ve 128-bit bellek veri yolu desteğine sahip.

512MB GDDR3 bellekle donatılan DirectX 10.1 destekli ekran kartı, 600MHz GPU ve 1400MHz bellek hızlarına sahip. Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği de sunuyor. ATI Stream teknolojisiyle GPGPU uygulamalarına izin veren ekran kartı DisplayPort, DVI ve HDMI çıkışlarına da olanak tanıyabilyor.

MXM formundaki modülü 70 x 82 mm boyutlarında olan yeni ekran kartının gömülü sistemler için hazırlanan mevcut MXM kartlardan üç kat daha hızlı olduğu açıklandı.

AMD'den endüstriyel uygulamalar için yeni ekran kartı: Radeon E4690
Tam Boyutta Gör

ATi Radeon E4690 PCIe x16


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
XivA 9 yıl
negüzel bellekler gpu üzerinde gibi. demek ki buz gibi çalışıyor. tek fan yüzeyi ile hepsi soğuyor. gayet güzel bir tasarım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mertcan. 9 yıl
Kartın tam olarak avantajlarını anlayamadım ben de endüstriyel uygulamalar için denmiş de , biraz daha açıklanırsa sevinirim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
talh4wk 9 yıl
haber için teşekkürler.
4690 da çıktı :D ne gerek warsa alsınlar bitane 5000 serisi tamam
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
charcharodon carcharias 9 yıl
Bir kerede ben yazayım ya; 2000 küsur mesajım var ama daha hiç denemedim; nasıl bir duygu acaba;

Haber için teşekkürler!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
VenomS 9 yıl
atari makineleri gibi tek parça halinede çalışan makine kontrol sistemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış ama pciex olanının HD4650'den ne farkı olur bir tek daha az güç tüketimi olabilirmiş gibime geliyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DavutGENC 9 yıl
İnşallah Bunun Ardından da bir bomba olmaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tolgá 9 yıl
endüstriyel uygulamalar için derken ne işe yarıyor acaba ayrıca diğerlerinden farklı ne yapıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Army of Two: The 40th Day İnceleme Videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim