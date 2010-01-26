AMD'den endüstriyel uygulamalar için yeni ekran kartı: Radeon E4690

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ATi Radeon E4690 MXM

AMD endüstriyel uygulamalar için hazırladığı yeni ekran kartını duyurdu. Firmanın Radeon E4690 olarak isimlendirdiği yeni model, Mobil PCI-Express Modülü (MXM) ve PCIe x16 kart olmak üzere iki farklı formda sunuluyor. Gömülü sistemler için geliştirilen ancak dizüstü bilgisayarlarda kullanılabileceği de belirtilen ekran kartı, 320x paralel işlem birimine ve 128-bit bellek veri yolu desteğine sahip.

512MB GDDR3 bellekle donatılan DirectX 10.1 destekli ekran kartı, 600MHz GPU ve 1400MHz bellek hızlarına sahip. Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği de sunuyor. ATI Stream teknolojisiyle GPGPU uygulamalarına izin veren ekran kartı DisplayPort, DVI ve HDMI çıkışlarına da olanak tanıyabilyor.

MXM formundaki modülü 70 x 82 mm boyutlarında olan yeni ekran kartının gömülü sistemler için hazırlanan mevcut MXM kartlardan üç kat daha hızlı olduğu açıklandı.

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ATi Radeon E4690 PCIe x16