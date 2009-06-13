AMD'den gizemli bir işlemci; Phenom II Black Edition TWKR

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Son dönemde hız aşırtma konusuna daha fazla önem vermeye başlayan ve hemen her yeni donanımının hız aşırtma başarımına değinen AMD'nin ilk çeyrek pazar payını arttırmasında ve Phenom II ailesiyle yüksek satış rakamlarına ulaşmasında, işlemcilerin sahip olduğu yüksek hız aşırtma potansiyelinin de etkili olduğu biliniyor. Yüksek performans segmenti için en son Phenom II X4 955 Black Edition işlemcisini duyuran AMD yeni, yeni olduğu kadar da gizemli bir işlemci hazırladı.

Alienware ve VoodooPC gibi yurt dışında yüksek performanslı sistemler hazırlayan popüler sistem üreticisi Maingear'ın kurucusu ve tepe yöneticisi Wallace Santos, kişisel bloğunda AMD'nin Phenom II Black Edition TWKR işlemcisine ait ilk görüntüleri yayımladı. Henüz genel özellikleri, saat hızı, performans seviyesi ve kullanıma sunulacağı tarih konusunda henüz net bir bilgi olmamakla birlikte işlemcinin özellikle hız aşırtma kousunda iddialı olması ve AMD'yi 7GHz'in üstü hızlara çıkarması beklenebilir.

Üzerinde "not for sale" yani "satılmak için değil" ifadesi yer alan Phenom II Black Edition TWKR özel kutusuyla da dikkat çekmeyi başarıyor.

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