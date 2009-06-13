AMD'den gizemli bir işlemci; Phenom II Black Edition TWKR

Son dönemde hız aşırtma konusuna daha fazla önem vermeye başlayan ve hemen her yeni donanımının hız aşırtma başarımına değinen AMD'nin ilk çeyrek pazar payını arttırmasında ve Phenom II ailesiyle yüksek satış rakamlarına ulaşmasında, işlemcilerin sahip olduğu yüksek hız aşırtma potansiyelinin de etkili olduğu biliniyor. Yüksek performans segmenti için en son Phenom II X4 955 Black Edition işlemcisini duyuran AMD yeni, yeni olduğu kadar da gizemli bir işlemci hazırladı.
Alienware ve VoodooPC gibi yurt dışında yüksek performanslı sistemler hazırlayan popüler sistem üreticisi Maingear'ın kurucusu ve tepe yöneticisi Wallace Santos, kişisel bloğunda AMD'nin Phenom II Black Edition TWKR işlemcisine ait ilk görüntüleri yayımladı. Henüz genel özellikleri, saat hızı, performans seviyesi ve kullanıma sunulacağı tarih konusunda henüz net bir bilgi olmamakla birlikte işlemcinin özellikle hız aşırtma kousunda iddialı olması ve AMD'yi 7GHz'in üstü hızlara çıkarması beklenebilir.
Üzerinde "not for sale" yani "satılmak için değil" ifadesi yer alan Phenom II Black Edition TWKR özel kutusuyla da dikkat çekmeyi başarıyor.
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Daha yüksek hız aşırtma potansiyeli ile extreem kullanıcılar için. 7Ghz+ hızlar görebiliriz yakında. Tabi ki bu işlemcinin bizimle bir ilgisi yok. Belirli kişilere gönderilecektir...
@fx57
"Satılmak için eğil" olmuş, yanlış anlamlar içeriyor. DÜzeltirsin
Alienware ve VoodooPC gibi yurt dışında yüksek performanslı sistemler hazırlayan popüler sistem üreticisi Maingear'ın kurucusu ve tepe yöneticisi Wallace Santos, kişisel bloğunda AMD'nin Phenom II Black Edition TWKR işlemcisine ait ilk görüntüleri yayımladı.
Yalan haber olması imkansız.Satılır mı satılırsa TR ye gelir mi?Merak uyandıran bir işlemci gerçekten.
+1
Phenom II FX hakkında AMD'nin takviminde ipuçları yer alıyordu. Burada bahsi geçen işlemci satılmıyor olsa da aynı işlemcinin farklı isimler altında satılma ihtimali gayet yüksek. Şahsen bu senenin sonuna kadar FX'leri bekliyorum. Core i5'ler için bu kadar tantana çıkması AMD'yi ister istemez düşündürmüştür.