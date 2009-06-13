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AMD'den gizemli bir işlemci; Phenom II Black Edition TWKR

9 yıl
11,7b
1
23
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'den gizemli bir işlemci; Phenom II Black Edition TWKR
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Son dönemde hız aşırtma konusuna daha fazla önem vermeye başlayan ve hemen her yeni donanımının hız aşırtma başarımına değinen AMD'nin ilk çeyrek pazar payını arttırmasında ve Phenom II ailesiyle yüksek satış rakamlarına ulaşmasında, işlemcilerin sahip olduğu yüksek hız aşırtma potansiyelinin de etkili olduğu biliniyor. Yüksek performans segmenti için en son Phenom II X4 955 Black Edition işlemcisini duyuran AMD yeni, yeni olduğu kadar da gizemli bir işlemci hazırladı.

Alienware ve VoodooPC gibi yurt dışında yüksek performanslı sistemler hazırlayan popüler sistem üreticisi Maingear'ın kurucusu ve tepe yöneticisi Wallace Santos, kişisel bloğunda AMD'nin Phenom II Black Edition TWKR işlemcisine ait ilk görüntüleri yayımladı. Henüz genel özellikleri, saat hızı, performans seviyesi ve kullanıma sunulacağı tarih konusunda henüz net bir bilgi olmamakla birlikte işlemcinin özellikle hız aşırtma kousunda iddialı olması ve AMD'yi 7GHz'in üstü hızlara çıkarması beklenebilir.

Üzerinde "not for sale" yani "satılmak için değil" ifadesi yer alan Phenom II Black Edition TWKR özel kutusuyla da dikkat çekmeyi başarıyor.

AMD'den gizemli bir işlemci; Phenom II Black Edition TWKR
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1 Avatar
justbejust 9 yıl
reklam kokan hareketler bunlar.
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azawarai 9 yıl
Bu kadar yüksek işlemci gücü gereksiz. Tabi şimdilik.
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fatihcanery 9 yıl
bakalım amd hızaşırtma çıtasını ne kadar yükseltebilecek,8 ghz a ulaşabilecekler mi ? ulaşsa da intelin ghz rekorunu alsa iyi olur :)
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marvinous 9 yıl
İyi de 7Ghz'e çıksa neye yarayacak? 4-4,5 Ghz'den sonrası ev kullanıcıları için anlamsız ....
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adilazimdegilx 9 yıl
TWeaKeR


Daha yüksek hız aşırtma potansiyeli ile extreem kullanıcılar için. 7Ghz+ hızlar görebiliriz yakında. Tabi ki bu işlemcinin bizimle bir ilgisi yok. Belirli kişilere gönderilecektir...

@fx57
"Satılmak için eğil" olmuş, yanlış anlamlar içeriyor.
DÜzeltirsin
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OverClocK1ng 9 yıl
Bizde isteriiiizzz..
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yc#1 9 yıl
Fake olmasın bu ?
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-dehşet- 9 yıl

Orjinalden alıntı: yc#1

Fake olmasın bu ?


Alienware ve VoodooPC gibi yurt dışında yüksek performanslı sistemler hazırlayan popüler sistem üreticisi Maingear'ın kurucusu ve tepe yöneticisi Wallace Santos, kişisel bloğunda AMD'nin Phenom II Black Edition TWKR işlemcisine ait ilk görüntüleri yayımladı.

Yalan haber olması imkansız.Satılır mı satılırsa TR ye gelir mi?Merak uyandıran bir işlemci gerçekten.
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VenomS 9 yıl
bence bu işlemci enim beklediğim Phenom II FX serisinin ilk örneklerinden olabilir. bakınız son fotoda Phenom II 42 yazıyor umarım intelin HT yeni gibi sanala çekirdekler oluştururlar birde sse4.1-4.2 sse5 olursa o zaman i7lerin gerçek rakibide gelmiş olur. ama içimde şu tweaker'ın kısaltılmış hali olan TWKR olunca tüm işlemci çekirdeklerinin istenildiği gibi tüm özelliklerinin açık ve değiştirelebilir bir hali olma olasılı daha yüksek gibi
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jay jay justified 9 yıl
Orjinalden alıntı: VenomS

bence bu işlemci enim beklediğim Phenom II FX serisinin ilk örneklerinden olabilir. bakınız son fotoda Phenom II 42 yazıyor umarım intelin HT yeni gibi sanala çekirdekler oluştururlar birde sse4.1-4.2 sse5 olursa o zaman i7lerin gerçek rakibide gelmiş olur. ama içimde şu tweaker'ın kısaltılmış hali olan TWKR olunca tüm işlemci çekirdeklerinin istenildiği gibi tüm özelliklerinin açık ve değiştirelebilir bir hali olma olasılı daha yüksek gibi


+1

Phenom II FX hakkında AMD'nin takviminde ipuçları yer alıyordu. Burada bahsi geçen işlemci satılmıyor olsa da aynı işlemcinin farklı isimler altında satılma ihtimali gayet yüksek. Şahsen bu senenin sonuna kadar FX'leri bekliyorum. Core i5'ler için bu kadar tantana çıkması AMD'yi ister istemez düşündürmüştür.
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01Mrt 9 yıl
Kutu çok güzelmiş satılmaması imkansız... Mutlaka satılacaktır, satılmayacak olan bi işlemciye bu şekilde kutu hazırlanır mı... :)
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orc123456 9 yıl
bunun ne olduğunu merak ettim doğrusu, "not for sale" ibaresi de ayriyetten dikkat çekici, overclockerlara özel hazırlanan show amaçlı bir işlemci olabilir mi acaba
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mav1li 9 yıl
Madem satılık değil o zaman adresimi veriyorum. Acaba hediye ne zaman elime ulaşır ? lol
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