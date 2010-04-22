AMD'den yeni bir Catalyst 10.4a sürücüsü

AMD, Catalyst 10.4 sürücüsü için yeni bir ön-izleme sürümünü daha kullanıma sundu. Nisan ayı için hazırlanan Catalyst 10.4 sürücüsü için resmi sürümün ilerleyen günlerde çıkması beklenirken, ön-izleme sürümleri ile ana sürücü öncesinde tespit edilen hataların düzeltimesi amaçlanıyor. AMD tarafından yeni yayınlanan ikinci Catalyst 10.4a sürücüsü de benzer şekilde Battlefield Bad Company 2'deki uzun süren harita yüklemelerine çözüm getiriyor. Radeon HD 2000 serisi ve üstü tüm kartlarla uyumlu olan sürünün hem Windows hem de Vista / 7 sürümleri bulunuyor.

AMD'nin ikinci Catalyst 10.4a sürücüsünü indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.