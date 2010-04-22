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AMD'den yeni bir Catalyst 10.4a sürücüsü

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
12,1b
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19
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD, Catalyst 10.4 sürücüsü için yeni bir ön-izleme sürümünü daha kullanıma sundu. Nisan ayı için hazırlanan Catalyst 10.4 sürücüsü için resmi sürümün ilerleyen günlerde çıkması beklenirken, ön-izleme sürümleri ile ana sürücü öncesinde tespit edilen hataların düzeltimesi amaçlanıyor. AMD tarafından yeni yayınlanan ikinci Catalyst 10.4a sürücüsü de benzer şekilde Battlefield Bad Company 2'deki uzun süren harita yüklemelerine çözüm getiriyor. Radeon HD 2000 serisi ve üstü tüm kartlarla uyumlu olan sürünün hem Windows hem de Vista / 7 sürümleri bulunuyor.

AMD'nin ikinci Catalyst 10.4a sürücüsünü indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.


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VenomS 9 yıl
benim ob hd4200 için destek yok hala şu whql 10.4 çıksada 10.3 openGL 4.0 driverından yenisini yüklesem artık
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garip_dj 9 yıl
Resmi Sitede Yayınlanmamış daha
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Batuist 9 yıl
evet bu oyunda ciddi bir gelişme söz konusu.. Artı performans olarak da sanki bir gelişme mevcut gibi... sanki daha rahatladı oyun gibime geliyor..
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Hobar 9 yıl
bc2 de her oyuncu için 15 sn spawn süresinden söz ediliyordu konusunda
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musAKka 9 yıl
Hobar

bc2 de her oyuncu için 15 sn spawn süresinden söz ediliyordu konusunda


Doğru, BF:BC2'ye en son çıkan yamadan sonra oyun başlangıcında bütün takımlara 15 saniye bekleme süresi veriliyor. Bu da sistemi nispeten yavaş kullanıcılar için mevcut adaletsizliği ortadan kaldırmaya yönelik bir gelişme olmuş. Yani DICE bir yandan, ATI bir yandan çalışıyor.
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DH Misafiri 9 yıl
bad company 2 nin harita yüklemesi nekadar sürüyor ki bunlar durmadan kısaltma yapmak için uğraşıyorlar. En fazla 30 sn. içinde yükleniyor uzun mu?
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musAKka 9 yıl
DH Misafiri

bad company 2 nin harita yüklemesi nekadar sürüyor ki bunlar durmadan kısaltma yapmak için uğraşıyorlar. En fazla 30 sn. içinde yükleniyor uzun mu?


30 saniye beklemek yerine 5-6 saniye bekleniyor artık. Aradaki geçen süre online oyunda rakibe avantaj sağlıyordu önceden, artık dengelendi herşey.
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theboy32 9 yıl
indirip deneyelim bakalım
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DiciQ 9 yıl
sadece bad company 2 içinmi iyileştirme var en azından deneyenler fikir amaçlı bişey yazabilirlerse diger oyunlar hakkında ona göre indirip deneyebilim
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BarGoS 9 yıl
he çıktıda bunlar bi önceki sürümü yayınlıyolar :))
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ALBAY 9 yıl
10.5 beta catalyst miş..
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car_26 9 yıl
ay bitti be kardeşim
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ALBAY 9 yıl
10.5 çıkmadı mı şu anda?
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Tècnics 9 yıl
Güzel...
Sömürün
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AndryTR 9 yıl
666

10.5 çıkmadı mı şu anda?

Mayıs ortalarında felan çıkar herhalde. Bu kadar erken çıkmaz ki daha Nisan sürücüsü (10.4) yayınlanmadı...
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