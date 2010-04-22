AMD'den yeni bir Catalyst 10.4a sürücüsü

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
AMD, Catalyst 10.4 sürücüsü için yeni bir ön-izleme sürümünü daha kullanıma sundu. Nisan ayı için hazırlanan Catalyst 10.4 sürücüsü için resmi sürümün ilerleyen günlerde çıkması beklenirken, ön-izleme sürümleri ile ana sürücü öncesinde tespit edilen hataların düzeltimesi amaçlanıyor. AMD tarafından yeni yayınlanan ikinci Catalyst 10.4a sürücüsü de benzer şekilde Battlefield Bad Company 2'deki uzun süren harita yüklemelerine çözüm getiriyor. Radeon HD 2000 serisi ve üstü tüm kartlarla uyumlu olan sürünün hem Windows hem de Vista / 7 sürümleri bulunuyor.
AMD'nin ikinci Catalyst 10.4a sürücüsünü indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.
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Doğru, BF:BC2'ye en son çıkan yamadan sonra oyun başlangıcında bütün takımlara 15 saniye bekleme süresi veriliyor. Bu da sistemi nispeten yavaş kullanıcılar için mevcut adaletsizliği ortadan kaldırmaya yönelik bir gelişme olmuş. Yani DICE bir yandan, ATI bir yandan çalışıyor.
30 saniye beklemek yerine 5-6 saniye bekleniyor artık. Aradaki geçen süre online oyunda rakibe avantaj sağlıyordu önceden, artık dengelendi herşey.
Mayıs ortalarında felan çıkar herhalde. Bu kadar erken çıkmaz ki daha Nisan sürücüsü (10.4) yayınlanmadı...