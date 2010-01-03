AMD'den yeni hediyeler; İşte Underground promosyonu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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benimde ingilizecem pek yok google translate sağolsun yazıyı buraya hazır olarak verdim çünkü google translate kullanmak çetefilli bir iş google translate kullanmak için hem cebelleşmek hemde ilgili dil hakkında yinede bir alt yapıya sahip olmalısınız yoksa anlatmak istediğiniz ile alakası olmayan bir yazı göndermiş olursunuz yukarıdaki yazının 5 hafa olan kısmını değiştirin tamamdır ne cevap yazılmış ise buradan paylaşın ben sizlere ona göre yol göstereyim
amd ile irtibata geçeceğiniz adres: amdunderground@amd-businesscenter.com
hocam neler yapmalıyız... malum herkeste ingilizce yok. ingilizcem çok zayıf.. ne demeliyim maille?
+1
Kesin.