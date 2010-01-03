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AMD'den yeni hediyeler; İşte Underground promosyonu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
38,6b
1
177
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'den yeni hediyeler; İşte Underground promosyonu
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AMD zaman zaman gerçekleştirdiği kampanyalara bir yenisini daha ekliyor. Eğer firmanın güncel işlemci veya ekran kartlarından herhangi birine sahipseniz, sadece ürün kodunu kullanarak firmanın sizler için hazırladığı kartvizit, iPod Touch, iPod Nano, iPhone, BlackBerry ve dizüstü bilgisayar kaplamalarından herhangi birine ücretsiz sahip olabilirsiniz.

AMD Underground promosyonu hakkında bilgi almak ve ücretsiz hediyelerden edinmek için burayatıklayabilirsiniz.


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DH Misafiri 9 yıl
"Hi, I join your campaign over 5 weeks to pass if I still did not receive the gift."
benimde ingilizecem pek yok google translate sağolsun yazıyı buraya hazır olarak verdim çünkü google translate kullanmak çetefilli bir iş google translate kullanmak için hem cebelleşmek hemde ilgili dil hakkında yinede bir alt yapıya sahip olmalısınız yoksa anlatmak istediğiniz ile alakası olmayan bir yazı göndermiş olursunuz yukarıdaki yazının 5 hafa olan kısmını değiştirin tamamdır ne cevap yazılmış ise buradan paylaşın ben sizlere ona göre yol göstereyim
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Azor Ahai 9 yıl
Hediyeleri o kadar güzel şeyler değilki, aldım ama kartvizitleri kullanmadım bile, uğraşmaya değmez. Ayrıca size teslim etmiyorlar, mesela bizim apartmanın kapıya bırakmışlar, küçük çocuklar paketi yırtmışlar.
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DH Misafiri 9 yıl
arkadaşlar hediyeleri eline geçmeyenler amd ile irtibata geçsin ben bu sayede hediyelerimi alabildim yardım isteyenler buradan e-mail adreslerini belirtsinler yardımcı olurum ;)
amd ile irtibata geçeceğiniz adres: amdunderground@amd-businesscenter.com
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Sadece Sürücü 9 yıl

DH Misafiri

arkadaşlar hediyeleri eline geçmeyenler amd ile irtibata geçsin ben bu sayede hediyelerimi alabildim yardım isteyenler buradan e-mail adreslerini belirtsinler yardımcı olurum ;)

amd ile irtibata geçeceğiniz adres:
amdunderground@amd-businesscenter.com

hocam neler yapmalıyız... malum herkeste ingilizce yok. ingilizcem çok zayıf.. ne demeliyim maille?
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Fear Dot Com 9 yıl
Beyler bnm daha bugun geldi trafiğe takıldı heralde 1.ayın 18 ınde vermıstım. basvuruyu
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FaTeeH 9 yıl
Benimde 2 tane sticker geldi sadece. Kartvizitler beklemede.
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benozturkum 9 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
değerli bilgiler için teşekkürler
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CNDMN 9 yıl
Arkadaslar ben simdi siparis verdim. Benden seri no filan istemedi :) Direk sectim, adresi verdim bitti :)
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IgorStravinsky 9 yıl
Laptop Sticker geldi, şaşırttı beni, baya küçükmüş.
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genelkurmay89 9 yıl
allah allah hala gelmedi benim sticker izmir den alan varmı varsa yazsın yavaş yavaş umudu kesicem yoksa
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futbolmaniac 9 yıl

Tolga*

Laptop Sticker geldi, şaşırttı beni, baya küçükmüş.

+1
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Azor Ahai 9 yıl
Banada gelmedi. Geleceğini pek sanmıyorum.
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WinteR 9 yıl
Bugun geldi, biraz daha kaliteli ve büyük olsaydı daha güzel olurdu, AMD donanım kalmadı,satarken koyacaktım :)
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b1l0w 9 yıl
eve gidince bir deniyim bakalım olacakmı
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EneRGy. 9 yıl
Çıkartma mı veriyorlar? bu kadar tantana bunun için mi? :))
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dante38 9 yıl
hort gibi olacak ama kesin geliyomu çekilişmi.
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IgorStravinsky 9 yıl

dante38

hort gibi olacak ama kesin geliyomu çekilişmi.

Kesin.
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alito 9 yıl
kutunun üzerinde S/N yazmıyor P/N var onuda kabul etmiyor nasıl iş anlamadım
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