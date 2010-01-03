AMD'den yeni hediyeler; İşte Underground promosyonu

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AMD zaman zaman gerçekleştirdiği kampanyalara bir yenisini daha ekliyor. Eğer firmanın güncel işlemci veya ekran kartlarından herhangi birine sahipseniz, sadece ürün kodunu kullanarak firmanın sizler için hazırladığı kartvizit, iPod Touch, iPod Nano, iPhone, BlackBerry ve dizüstü bilgisayar kaplamalarından herhangi birine ücretsiz sahip olabilirsiniz.

AMD Underground promosyonu hakkında bilgi almak ve ücretsiz hediyelerden edinmek için burayatıklayabilirsiniz.