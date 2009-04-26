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AMD'nin 6 çekirdekli Istanbul işlemcisi önümüzdeki ay satışa sunuluyor

10 yıl
17,2b
1
48
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin 6 çekirdekli Istanbul işlemcisi önümüzdeki ay satışa sunuluyor
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Ve AMD uzunca bir süredir üzerinde çalıştığı 6 çekirdekli ilk işlemcisini Mayıs ayında kullanıma sunuyor. Firmanın Istanbul kod adıyla hazırladığı yeni işlemci ailesinin yılın ikinci yarısı için beklenirken firmanın tepe yöneticisi Dirk Meyer, konferans görüşmesinde ilk Istanbul işlemcisinin satışına Mayıs ayında başlanacağını belirtti ayrıca Istanbul işlemci sistemlerin satışına da Haziran ayında başlanacağı ifade edildi.

AMD'nin sunucu pazarı için geliştirdiği 6 çekirdekli Istanbul işlemci ailesi 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanıyor. 6MB L3 bellek kapasitesine sahip olan işlemci ailesi, RDDR2 belleklerle kullanılıyor ve AMD-V sanallaştırma teknolojisine de destek veriyor. AMD tabanlı güncel sunucu platformlarında da kullanılması beklenen 6 çekirdekli Istanbul işlemcileriyle ilgili diğer detaylarsa henüz açıklanmadı.


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yc#1 10 yıl
Bilmeyenler için söyleyelim. İşlemcinin kod adı Istanbul. Piyasaya Opteron adıyla çıkacak. İnşallah dünya lansmanını yedi tepeli şehirde yaparlar.
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Hirotaro 10 yıl

Orjinalden alıntı: RevidaL

AMD iyi gidiyor. İstanbul kod adlı işlemcisini de ilk İstanbul'da piyasaya sürseler ne manyak olur


aslında öyle yapmaları gerekir.Ama Intelden ben "Bosphorus" kodlu çekirdeği bekliyorum.Boğaziçi :D
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Wilson Fisk 10 yıl
Orjinalden alıntı: Hirotaro


Orjinalden alıntı: RevidaL

AMD iyi gidiyor. İstanbul kod adlı işlemcisini de ilk İstanbul'da piyasaya sürseler ne manyak olur


aslında öyle yapmaları gerekir.Ama Intelden ben "Bosphorus" kodlu çekirdeği bekliyorum.Boğaziçi :D


biz karsinin cekirdekleriyiz abi esprisi yapiyordum bu mesaji gordum.zannetmiyorum intelin oyle bir guzellik yapacagini ama istanbul yerine bosphorus daha guzel olurdu bence amd icin.

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StreamRolleR 10 yıl
İLERİĞRE DÖNÜK bir işlemci 4 çekirdek ne yapıyoresa 6 da aynısını yapacaktır oyle diyeyim
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Darth Nihilus 10 yıl
Sırf ismi için alır millet.
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KANUNI61 10 yıl
adının istanbul olması süper umarım bulundugu konumda iyi olur sunucu platformunda
ses getirir insallah
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natmaca 10 yıl
@K58 iyidi :D:D:D koptum yaw :DSA:D:SAD
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tanak 10 yıl
ilk 6 çekirdek.
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max975 10 yıl
bakalım İstanbul cıkıyor.
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N-0NE 10 yıl
Hocam i7 9x0'de 4 işlemci ht ile 8 işlemci olarak çalışıyor.O zaman buna ne gerek war quad neyimize yetmiyo ? :)
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K58 10 yıl
Bunun revizyonlarıda çıkar;Sarıyer,Beylikdüzü,Nişantaşı

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fatihcanery 10 yıl
gercektende 6 cekirdekli islemci yapsa normal kullanıcılar için süper olurdu
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Trecc11 10 yıl
işlemcinin ismi bile benim için albenisini arttırıyor
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Hirotaro 10 yıl
Sunucu anakartlarına da ihtiyaç var.Sanırım DFI güzellik yapar buna
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Hobar 10 yıl
İstanbul ismi keşke masaüstü işlemcilere verilseydi. alırdık bir tane.
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