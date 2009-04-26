AMD'nin 6 çekirdekli Istanbul işlemcisi önümüzdeki ay satışa sunuluyor

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Ve AMD uzunca bir süredir üzerinde çalıştığı 6 çekirdekli ilk işlemcisini Mayıs ayında kullanıma sunuyor. Firmanın Istanbul kod adıyla hazırladığı yeni işlemci ailesinin yılın ikinci yarısı için beklenirken firmanın tepe yöneticisi Dirk Meyer, konferans görüşmesinde ilk Istanbul işlemcisinin satışına Mayıs ayında başlanacağını belirtti ayrıca Istanbul işlemci sistemlerin satışına da Haziran ayında başlanacağı ifade edildi.

AMD'nin sunucu pazarı için geliştirdiği 6 çekirdekli Istanbul işlemci ailesi 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanıyor. 6MB L3 bellek kapasitesine sahip olan işlemci ailesi, RDDR2 belleklerle kullanılıyor ve AMD-V sanallaştırma teknolojisine de destek veriyor. AMD tabanlı güncel sunucu platformlarında da kullanılması beklenen 6 çekirdekli Istanbul işlemcileriyle ilgili diğer detaylarsa henüz açıklanmadı.