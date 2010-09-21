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AMD'nin Bulldozer mimarisi entegre bellek kontrolcüsüyle ilgili geliştirmeler de içeriyor

8 yıl
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD, detaylarını Hot Chips konferasında açıkladığı yeni nesil Bulldozer mimarisi için hazırlıklarını sürdürüyor. Geliştirime çalışmaları yıllardır devam eden ve AMD tarihinin en önemli yatırımı olarak nitelendirilen yeni mimari, AMD'nin hazırladığı en radikal tasarım olacak ve x86 dünyasına yeni teknolojiler kazandıracak. Sıfırdan ele alınan ve çoklu izlek desteği başta olmak üzere pek çok uygulama modeli için yenilikçi yaklaşımlara sahip olan Bulldozer mimarisinde, entegre bellek kontrolcüsü için de özel bir çalışma yapıldı. AMD'den John Fruehe son açıklamasında, IMC yani entegre bellek kontrolcüsü üzerinde de bir takım güncellemeler yaptıklarını ve bu sayede yerel veya uzaktan bellek erişiminde, zamanlamaların daha da aşağı çekileceğini ifade ederek, bellek performansında ciddi artışlar olabileceğinin sinyallerini verdi.

Güncel AMD işlemcileriyle kıyaslandığında bellek hızı desteğinin daha yüksek olması ve 1800+MHz seviyesinde çalışan belleklere destek su nması beklenen AMD, Bulldozer tabanlı yen nesil işlemcilerini 2011'in iknci yarısı ile birlikte endüstrinin beğensine sunacak.
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gerbay 8 yıl
arkadaşlar intel için söylediklerinizde haklısınız ama AMD için bence bu durum geçerli değil. AMD nin teknolojisi olsa pazar payını artırmak için hemen sürerdi piyasaya. şu an pazarda rekabet var, herkes işlemcisini satmaya çalışıyor, bu durumda pazar payı yüksek olan belki sizin yazdığınız gibi davranız ama pazar payı düşük olan için durum aynı olmaz. GPU pazarı için de aynı şartlar geçerli. Yani özetleyecek olursam;
iki şirket olsun; birinin elinde 5 teknolojisi var, diğerinin elinde de 25 telnolojisi var. 5 teknolojisi olan şirket in pazar payı %20 nin altında, bu şirket 100 teknolojisini bulduğu an 25 teknolojiden daha üstün bir teknolojiyi çıkarmak zorunda ki pazar payını artırsın. belki 100 teknolojiyi sürmez ama en azından 25 e üstünlük kurmaya çalışır 30-35 çıkarır en azından.
ben şahsen buldozer konusunda biraz karamsarlığa kapılmaya başladım. AMD buldozer i çıkardığında intel ne durumda olur bilemiyorum.
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Çalıyakalı 8 yıl
bu teknolojide amd'de yeni bir anakart + bulldozer işlemci mantıklı mı acaba ?
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gunescan 8 yıl
gerbay arkadaş aslında haklı fakat düşünmediği bir şey var.
AMD, intel, nvidia vs. firmalar teknolojiyi nasıl geliştireceklerini, nasıl şuandakinden çok daha güçlü işlemciler yapacağını biliyordur diye düşünüyorum.
Bilmese bile 10000 lerce mühendisi var bu firmaların.
şöyle dandik bi örnek vereyim;
sizin elinizde 5 teknolojisi ve 100 teknolojisi varsa ve 5 teknolojisi hala rağbet görüyorsa siz direk 100 teknolojisini satmazsınız değil mi ?
iron man de starkın babası bişey söylüyodu. "Teknolojiyi sınırlayan bendim" diye.
Her ne kadar film olsa da firmaların yaptışı şey bu!
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K.Kahriman 8 yıl

gunescan

gerbay arkadaş aslında haklı fakat düşünmediği bir şey var.
AMD, intel, nvidia vs. firmalar teknolojiyi nasıl geliştireceklerini, nasıl şuandakinden çok daha güçlü işlemciler yapacağını biliyordur diye düşünüyorum.
Bilmese bile 10000 lerce mühendisi var bu firmaların.
şöyle dandik bi örnek vereyim;
sizin elinizde 5 teknolojisi ve 100 teknolojisi varsa ve 5 teknolojisi hala rağbet görüyorsa siz direk 100 teknolojisini satmazsınız değil mi ?
iron man de starkın babası bişey söylüyodu. "Teknolojiyi sınırlayan bendim" diye.
Her ne kadar film olsa da firmaların yaptışı şey bu!



haklısın bu konuda firmalar şerbeti ağır ağır veriyor . hepsini birden verseler 5 sene sonra satacakları birşey kalmaz
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gerbay 8 yıl
Ya adamlar yıllardır uğraşıyor, açıklamalardaki performans artışına bakıyoruz, çok net birşeyler yok. core sayısı artıyor vs. vs. aslında tek core kullanan bir yazılım ile şu an ki mimariyi de bulldozer in tek core unu da test etmek lazım ki gerçekten net olarak ne kadar performans artışı oluyor görelim.
yıllardır uğraşacağına şu an kullandığı K10 mimarisini High-K metal gate teknolojisi ile 32 nm sürecinde üretse zaten 1.5 kat performans artışı sağlar ve aynı zamanda da güç tüketimi de düşer. Bulldozer de zaten High-K metal kullanacak. Bu durumda mimarinin değişmesinin çok bir artısı yok gibi geliyor bana. yanlış mı düşünüyorum? Zaten High-K metal transistörlerin anahtarlama hızı mevcut kullandıklarına göre çok yüksek ve de daha düşük güç tüketiyorlar.
şimdi bulldozer in performans artışı mimari değişikliğinden mi yoksa üretim süreçlerinin ve daha düşük nanometre üretim yapılmasından mı kaynaklanıyor. Bana öyle geliyor ki, nanometrik küçülmeden ve de High-K metal gate e geçilmesinden kaynaklanıyor. Bu durumda AMD yıllardır ne için uğraşıyor?
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Wilson Fisk 8 yıl
adamlar bellek kontrolcusunde iyilestirme yapmis soyluyorlar dov bari.bak buradaki arkadaslar senin gibi panik atak gecirmemis kontrolcu ile ilgili tartismis ve bir haber daha var.takip edin bulldozer bekliyorsaniz.

forums.techpowerup.com/...

xtremesystems.org/...
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gerbay 8 yıl
AMD 2011 in ortasına kadar bunu yapa dursun intel de aynı yaklaşımları o tarihe kadar mevcut işlemci teknolojisine uyarlarsa AMD nin yıllardır uğraştığını bir kaç ayda yapmış olur ve AMD yine nal toplamaya devam eder.
sistemimi upgrade etmek için bulldozer in çıkmasını bekliyorum ama o da yalan oldu. 2012 den önce doğru düzgün kullanım olanağı bulamayız sanırım. Bir de perofrmansı ne olacak acaba? bulldozer çıkacağı zaman intel ne durumda olur acaba? atı alan üsküdar ı geçmiş olur belki de.. keşke mevcut mimariyi high-K metal SOI teknolojisi ile güncelleyip o şekilde üretim yapsa da en azından bulldozer e kadar biraz daha rekabet edebilen ürünler çıkarsa
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