AMD'nin Bulldozer mimarisi entegre bellek kontrolcüsüyle ilgili geliştirmeler de içeriyor

AMD, detaylarını Hot Chips konferasında açıkladığı yeni nesil Bulldozer mimarisi için hazırlıklarını sürdürüyor. Geliştirime çalışmaları yıllardır devam eden ve AMD tarihinin en önemli yatırımı olarak nitelendirilen yeni mimari, AMD'nin hazırladığı en radikal tasarım olacak ve x86 dünyasına yeni teknolojiler kazandıracak. Sıfırdan ele alınan ve çoklu izlek desteği başta olmak üzere pek çok uygulama modeli için yenilikçi yaklaşımlara sahip olan Bulldozer mimarisinde, entegre bellek kontrolcüsü için de özel bir çalışma yapıldı. AMD'den John Fruehe son açıklamasında, IMC yani entegre bellek kontrolcüsü üzerinde de bir takım güncellemeler yaptıklarını ve bu sayede yerel veya uzaktan bellek erişiminde, zamanlamaların daha da aşağı çekileceğini ifade ederek, bellek performansında ciddi artışlar olabileceğinin sinyallerini verdi.

Güncel AMD işlemcileriyle kıyaslandığında bellek hızı desteğinin daha yüksek olması ve 1800+MHz seviyesinde çalışan belleklere destek su nması beklenen AMD, Bulldozer tabanlı yen nesil işlemcilerini 2011'in iknci yarısı ile birlikte endüstrinin beğensine sunacak.

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