AMD'nin en hızlı masaüstü işlemcisi; Phenom II X4 965 Black Edition

DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları için artık son hazırlıklarını yapan AMD, yüksek performans segmenti için hazırladığı yeni işlemcisini pazara sundu. Firma tarihinin en hızlı masaüstü işlemci çözümü olarak dikkat çeken Phenom II X4 965 Black Edition, 3.4GHz'de çalışan standart çalışma frekansı ile şimdiye kadar hazırlanan saat hızı en yüksek dört çekirdekli işlemcilerden birisi olma durumunda. Eylül ayında Core i5 işlemcilerini pazara sunmaya hazırlanan, önümüzdeki yıla ise 32nm üretim teknolojisiyle merhaba demeyi ve 6 çekirdekli masaüstü işlemcilerini duyurmayı planlayan Intel'e karşı AMD'nin yüksek saat hızına sahip, düşük maliyetli işlemciler ile yanıt vermesi beklenirken, Phenom II X4 965 Black Edition modeli de bu hedef doğrultusunda firmanın en önemli silahlarından birisi olacak. Zira AMD'nin yol haritasına göre 2011 yılında önce mimari anlamda radikal değişiklikler olması beklenmezken (yol haritası güncellenmez ise), firmanın yüksek frekanslı modellere yoğunlaşacağı belirtiliyor.
İşlemci görselleri Anandtech'den alınmıştır.
Phenom II işlemci ailesiyle özellikle fiyat/performans segmentine göz kırpan AMD yüksek hız aşırtma potansiyeli, çekirdek aşırtma uygulamaları, geriye doğru uyumluluk ve gelişmiş özellikleri sahip yonga seti çözümleriyle yeni işlemci ailesini yüksek satış rakamlarına ulaştırmayı başardı. Bir önceki model olan Phenom II X4 955 Black Edition ile dört çekirdekli işlemciler tarihinde7GHz barajını aşmayı başaran ilk isim olarak dikkatleri üzerine çeken firma, hız aşırtmacılar için hazırladığı sadece 100 adet civarında ürettiği Phenom II 42 TWKR Black Edition işlemcisiyle de uzun süre gündemden düşmemişti. AMD'nin kendi ürün gamındaki en hızlı masaüstü işlemci çözümü olarak lanse ettiği Phenom II X4 965 Black Edition modeli, firmanın güncel ürün gamındaki diğer tüm işlemciler gibi 45nm üretim teknolojisiyle hazırlandı. Phenom II X4 955 Black Edition modeline kıyasla 3.4GHz'lik çalışma frekansıyla saat hızı 200MHz daha yüksek olan Phenom II X4 965 BE benzer şekilde Soket AM3 formunu kullanıyor.
AMD'nin K10.5 mikroişlemci mimarisini temel alan Phenom II X4 965 Black Edition, çekirdekler arası ortak kullanımına açık olan 6MB seviye 3 (L3) ve her çekirdek için 512 Kb olmak üzere 2MB seviye 2 (L2) bellek birimleriyle geliyor. Hypertransport veri yolu hızı 4000MHz olarak belirlenen yeni işlemci, Soket AM3 formunda hazırlandığı için standart olarak 1333MHz DDR3 bellek desteği sunarken, AMD'nin geriye doğru uyumluluk yaklaşımı kapsamında Soket AM2+ anakartlarda DDR2 belleklerle kullanılabildiğini de belirtelim. Black Edition serisi altında hazırlanan dolayısıyla çarpan kilidi açık olarak gelen işlemci hız aşırtmacılara da göz kırpıyor. Phenom II X4 965 Black Edition modelinin üzerinde tartışılan en önemli detaylarından birisi TDP değeri yani ısıl güç tasarımı. Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz gibi işlemci resmi olarak 140 Watt TDP ile geliyor ki bu oldukça önemli bir detay zira AMD cephesinde özellikle bazı mATX anakartların 140 Watt işlemci desteğine sahip olmadığı biliniyor.
Phenom II X4 955 Black Edition modeli ile kıyaslandığında, saat hızı ile birlikte ısıl güç tasarımı da artan işlemci, 245$'lık fiyatıyla Intel cephesinde hem Core i7 920 hem de Core 2 Quad Q9650 modellerine meydan okuyor. AMD'ye göre Core i7 920 modelinden 35$, Core 2 Quad Q9650 modelinden ise 75$ daha ucuz olan Phenom II X4 965 Black Edition, testine göre %2-%42 oranında daha hızlı olmayı başarabiliyor. AMD yeni amiral gemisini rakip modellerin yanı sıra 65nm üretim teknoolojisiyle hazırlanan Phenom jenerasyonunun en hızlı temsilcisi olan Phenom X4 9950 (2.6GHz) ile de kıyaslıyor. Firmanın hazırladığı sonuçlara göre Phenom II X4 965 Black Edition, Phenom X4 9950 Black Edition modelinden %61'e varan oranda daha hızlı olmayı başarırken, hem yük altında hem de bekleme durumunda çok daha az enerhji tükettiğini belirtiyor. Tüm bu gelişmelere ek olarak AMD, OverDrive yazılımı ile yapılacak ince ayarlar sonrasında daha yüksek performans alınabileceğinin de altını çiziyor.
AMD'nin masaüstü sistemler için şimdiye kadar hazırladığı en hızlı işlemci olan Phenom II X4 965 Black Edition, Avrupa da 200 Avro, Amerika'da ise 245-250$ seviyesinden satışa sunuluyor.
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Bak güzel kardeşim normal bir sistemde diyorsun da normal bir sistem dediğin 790GX ya da 790FX chipsetin altı oluyor, zaten 790FX chipsetli sağlam anakartlar 400TL civarındayken normal olarak bahsettiğin alt seviye anakartlar yarı fiyatına ki buna karşılık olarak 790FX chipsetli bile olmayan sistemin karşısına 790FXin de neredeyse 2 katı fiyatlı, x58 chipsetli anakatı olan bir sistem koyacaksın ve sonra diyeceksin ki i7 920 geçer Bak şimdi misal; 790FX & x58 = otoban, 790FX ve x58 altı = köy yolu Senin aracın otobanda mı en yüksek hızına ulaşır, yoksa köy yolunda mı? Sizlerin anlayacağı türden en güzel açıklama bu olur sanırım Teknik detayları anlatsak da boş... Doğru ve yanlışı ayırt edebilmeniz için en güzel örnek bu size
Kardeşim ne alakası var iki markada çok kaliteli zaten dünyada işlemcide başı çeken iki marka dönem dönem birbirilerine üstünlük sağlamışlardır tamam indel daha eski firma bu bu amd nin kötü anlamına gelmez bu arada amd işlemcili bilgisayarların mavi ekran vermesi gibi yada fan sesi çok yüksek demişsin böyle bir şey ilk defa duyorum kusura bakma ama saçmalamışsın hiç bir işlemci durup dururken mavi ekran vermez ne intel ne amd bu arada stok fanların belirli bir gürültüsü olur bu hem intel hem amd için geçerlidir fan eskidikçe gürültüsü artar isterse dünyanın en iyi fanı olsun zaman içinde gürültüsü artar bence yanlış yapıyorsun kardeşim bu şekilde takım tuar gibi marka tutmak bence olmamış....
Saygılarımla.
ne mavi ekranı ya? kafanıza göre saçma sapan şeyler yazıp insanları yanıltmayın...
Sizi tebrik ederim. Forumda bir ilki başararak, fan sesine göre 965 gibi bir işlemciyi farklı markanın modelleriyle kıyasladınız Çok değişik bir bakış açısı
adamlar durumu hesaplayıp ona göre fan veriyolar zaten. 1000 liraya alacağın amd pc + ati ekran kartıyla oynayacağın oyunu. 1000 liralık intel ile açamazsın bile. hatta iişlemci ve anakarta vereceğin için tüm paranı başka bişey alamazsın zaten .
ayrıca intelin amdninki gibi yüksek hızlarda vereceği sıcaklığı düşününce amd soğuk bi işlemci kalır. 2.66 ile 6000 i karşılaştıran mümkünse ısılarıda karşılaştırsın 6000 mhz de çalışan intelle amd yi. kışın soba kurmaz odasına artık . bukadar büyük bi intel tekeli varken amd nin yaptığı gerçekten büyük başarı. ayrıca intelcilerin bilmesi gereken en önemli şey amd bukadar fiyat/performansa önem vermese herhalde intel bu aç gözlülükle en basit işlemciyi 1000$ dan aşağı satmazdı herhalde. ki arge dışında bir işlemcinin maliyeti 10$ ı geçmezken...
birde render gibi işlerde İ7 overclocksuz hali ile phII940 ın iseoverclock ile 3,5 ghz çıkarılmış testleri gördüm. Bulursam koyarım linkleri ama tabi herkes kendi denemiş koymuş neyse; yinede arada1,5 dakiklık farklar vardı. Hee 1,5 dakika o fiyat performansa göre bence hiç birşey sonuçta saniyelerle yarışmıyorum 1,5 dakika daha beklerim 300-400 dolardan yırtarım o ayrı ama şu bir gerçek. Ağır işlemler ve yüklü renderlar için başarım konusunda i7 nin mimarisi daha uygun gibi geldi tabii bunu esasında after affects renderlarındada denemek lazım Ama Bence Ph II ler ile karşılaitırdığı zaman o 1.5 dakikaya çok fazla fiyat istiyorlar neyse.
sorumu yanıtlayacak biri olursa sevinirim.
saygıalr herkese
tarafsız testler vardır arkadaşlar, oralardan bakınız, birine güvenmiyorsanız birkaçına bakıp ortalamasını alınız. işin içinde photoshop yoksa matematik yalan söylemez.
"benim c2duo, arkadaşımın phenom4 üne" veyahut "benim athlon arkadaşımın i7 sine toz yutturdu" derlerrr
-tabi canım tabi çok doğal, zaten bende benim hacı muratla otobanda porshelere makas atıyorum. :))))