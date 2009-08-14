Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD'nin en hızlı masaüstü işlemcisi; Phenom II X4 965 Black Edition

AMD masaüstü sistemler için en hızlı işlemcisini duyurdu. 3.4GHz'de çalışan Phenom II X4 965BE ile hedef Core i7 920 ve Core 2 Quad Q9650.
9 yıl
12,6b
1
58
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları için artık son hazırlıklarını yapan AMD, yüksek performans segmenti için hazırladığı yeni işlemcisini pazara sundu. Firma tarihinin en hızlı masaüstü işlemci çözümü olarak dikkat çeken Phenom II X4 965 Black Edition, 3.4GHz'de çalışan standart çalışma frekansı ile şimdiye kadar hazırlanan saat hızı en yüksek dört çekirdekli işlemcilerden birisi olma durumunda. Eylül ayında Core i5 işlemcilerini pazara sunmaya hazırlanan, önümüzdeki yıla ise 32nm üretim teknolojisiyle merhaba demeyi ve 6 çekirdekli masaüstü işlemcilerini duyurmayı planlayan Intel'e karşı AMD'nin yüksek saat hızına sahip, düşük maliyetli işlemciler ile yanıt vermesi beklenirken, Phenom II X4 965 Black Edition modeli de bu hedef doğrultusunda firmanın en önemli silahlarından birisi olacak. Zira AMD'nin yol haritasına göre 2011 yılında önce mimari anlamda radikal değişiklikler olması beklenmezken (yol haritası güncellenmez ise), firmanın yüksek frekanslı modellere yoğunlaşacağı belirtiliyor.

AMD'nin en hızlı masaüstü işlemcisi; Phenom II X4 965 Black Edition
Tam Boyutta Gör
AMD'nin en hızlı masaüstü işlemcisi; Phenom II X4 965 Black Edition
Tam Boyutta Gör

 

İşlemci görselleri Anandtech'den alınmıştır.

Phenom II işlemci ailesiyle özellikle fiyat/performans segmentine göz kırpan AMD yüksek hız aşırtma potansiyeli, çekirdek aşırtma uygulamaları, geriye doğru uyumluluk ve gelişmiş özellikleri sahip yonga seti çözümleriyle yeni işlemci ailesini yüksek satış rakamlarına ulaştırmayı başardı. Bir önceki model olan Phenom II X4 955 Black Edition ile dört çekirdekli işlemciler tarihinde7GHz barajını aşmayı başaran ilk isim olarak dikkatleri üzerine çeken firma, hız aşırtmacılar için hazırladığı sadece 100 adet civarında ürettiği Phenom II 42 TWKR Black Edition işlemcisiyle de uzun süre gündemden düşmemişti. AMD'nin kendi ürün gamındaki en hızlı masaüstü işlemci çözümü olarak lanse ettiği Phenom II X4 965 Black Edition modeli, firmanın güncel ürün gamındaki diğer tüm işlemciler gibi 45nm üretim teknolojisiyle hazırlandı. Phenom II X4 955 Black Edition modeline kıyasla 3.4GHz'lik çalışma frekansıyla saat hızı 200MHz daha yüksek olan Phenom II X4 965 BE benzer şekilde Soket AM3 formunu kullanıyor.

AMD'nin en hızlı masaüstü işlemcisi; Phenom II X4 965 Black Edition
Tam Boyutta Gör

AMD'nin K10.5 mikroişlemci mimarisini temel alan Phenom II X4 965 Black Edition, çekirdekler arası ortak kullanımına açık olan 6MB seviye 3 (L3) ve her çekirdek için 512 Kb olmak üzere 2MB seviye 2 (L2) bellek birimleriyle geliyor. Hypertransport veri yolu hızı 4000MHz olarak belirlenen yeni işlemci, Soket AM3 formunda hazırlandığı için standart olarak 1333MHz DDR3 bellek desteği sunarken, AMD'nin geriye doğru uyumluluk yaklaşımı kapsamında Soket AM2+ anakartlarda DDR2 belleklerle kullanılabildiğini de belirtelim. Black Edition serisi altında hazırlanan dolayısıyla çarpan kilidi açık olarak gelen işlemci hız aşırtmacılara da göz kırpıyor. Phenom II X4 965 Black Edition modelinin üzerinde tartışılan en önemli detaylarından birisi TDP değeri yani ısıl güç tasarımı. Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz gibi işlemci resmi olarak 140 Watt TDP ile geliyor ki bu oldukça önemli bir detay zira AMD cephesinde özellikle bazı mATX anakartların 140 Watt işlemci desteğine sahip olmadığı biliniyor.

AMD'nin en hızlı masaüstü işlemcisi; Phenom II X4 965 Black Edition
Tam Boyutta Gör

Phenom II X4 955 Black Edition modeli ile kıyaslandığında, saat hızı ile birlikte ısıl güç tasarımı da artan işlemci, 245$'lık fiyatıyla Intel cephesinde hem Core i7 920 hem de Core 2 Quad Q9650 modellerine meydan okuyor. AMD'ye göre Core i7 920 modelinden 35$, Core 2 Quad Q9650 modelinden ise 75$ daha ucuz olan Phenom II X4 965 Black Edition, testine göre %2-%42 oranında daha hızlı olmayı başarabiliyor. AMD yeni amiral gemisini rakip modellerin yanı sıra 65nm üretim teknoolojisiyle hazırlanan Phenom jenerasyonunun en hızlı temsilcisi olan Phenom X4 9950 (2.6GHz) ile de kıyaslıyor. Firmanın hazırladığı sonuçlara göre Phenom II X4 965 Black Edition, Phenom X4 9950 Black Edition modelinden %61'e varan oranda daha hızlı olmayı başarırken, hem yük altında hem de bekleme durumunda çok daha az enerhji tükettiğini belirtiyor. Tüm bu gelişmelere ek olarak AMD, OverDrive yazılımı ile yapılacak ince ayarlar sonrasında daha yüksek performans alınabileceğinin de altını çiziyor.

AMD'nin en hızlı masaüstü işlemcisi; Phenom II X4 965 Black Edition
Tam Boyutta Gör

AMD'nin masaüstü sistemler için şimdiye kadar hazırladığı en hızlı işlemci olan Phenom II X4 965 Black Edition, Avrupa da 200 Avro, Amerika'da ise 245-250$ seviyesinden satışa sunuluyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
lautream0nt 9 ay
Haha! İnanmayacaksınız ama bu işlemciyi yakmıştım. O günlerde kimse inanmıyordu, ben kendim bile inanmıyorum ama yakmıştım. İş görmez hale gelmişti
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ekrem71.5 9 ay
hort :)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wakari_mayo 9 ay Ekrem71.5
sebep
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yagmurteam 9 yıl
bir intel kullanıcısı olarak yazıyorum : amd'nin bu f/p işlemcileri olmasa intel insanlara daha kac dolar kazık atacaktı gercekten merak ediyorum... maalesef bu acı bir gercek amd intel'e göre yeni bir firma ve core2 darbesini atlattı ve iyi toparlandı... f/p islemciler cıkartmaya devam ediyor umarım phenomII 965'te basarılı olur ve tutunmaya devam eder yoksa halimiz harap... bence taraf tutmamalı ve kendi iyiligimiz icin her iki firmayı da desteklemeliyiz...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ThE LoSt 9 yıl
BU İŞLEMCİYLE KOZLAR AMD'NİN ELİNE GEÇEBİLİR KARDEŞİNE GÖRE BİRAZ DAHA PERFORMANSLI O.C POTANSİYELİDE YÜKSEK BİR İŞLEMCİ ALMAK LAZIM...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aktuz 9 yıl
Şükürler olsun hepsini deneme şansım oluyor. şu andaki high-end cpu ların hepside güzel. seçmek zor. i7 920 veya phenom2 965 ayarı işlemcilerin düşük TDP versiyonları çıktığı gün birini mutlaka alacağım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sivarge 9 yıl
1. test resmine dikkat ederseniz phenom II x4 965 işlemci amd nin dragon platformuyla kullanılmış buda + olarak normale göre %15 daha fazla performans demek normal bir sistemde denendiğinde core i7 920 nin altına inecektir performansı..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ßekir 9 yıl
hakan5082

1. test resmine dikkat ederseniz phenom II x4 965 işlemci amd nin dragon platformuyla kullanılmış buda + olarak normale göre %15 daha fazla performans demek normal bir sistemde denendiğinde core i7 920 nin altına inecektir performansı..


Bak güzel kardeşim normal bir sistemde diyorsun da normal bir sistem dediğin 790GX ya da 790FX chipsetin altı oluyor, zaten 790FX chipsetli sağlam anakartlar 400TL civarındayken normal olarak bahsettiğin alt seviye anakartlar yarı fiyatına ki buna karşılık olarak 790FX chipsetli bile olmayan sistemin karşısına 790FXin de neredeyse 2 katı fiyatlı, x58 chipsetli anakatı olan bir sistem koyacaksın ve sonra diyeceksin ki i7 920 geçer
Bak şimdi misal; 790FX & x58 = otoban, 790FX ve x58 altı = köy yolu
Senin aracın otobanda mı en yüksek hızına ulaşır, yoksa köy yolunda mı? Sizlerin anlayacağı türden en güzel açıklama bu olur sanırım
Teknik detayları anlatsak da boş... Doğru ve yanlışı ayırt edebilmeniz için en güzel örnek bu size
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aktuz 9 yıl
ben fiyat performans aramadığım kalite ve performans aradığım için intel cazip geliyor tabi. oyun oynamaktan başka işi olmayan, mavi ekran görünce restart yapma luxüne sahip olanlar. fan sesini 5.1 ile muzik dinleyip farketmeme lüxüne sahip olanlar için amd tabiki iyi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
the tnt 9 yıl
aktuz

ben fiyat performans aramadığım kalite ve performans aradığım için intel cazip geliyor tabi. oyun oynamaktan başka işi olmayan, mavi ekran görünce restart yapma luxüne sahip olanlar. fan sesini 5.1 ile muzik dinleyip farketmeme lüxüne sahip olanlar için amd tabiki iyi



Kardeşim ne alakası var iki markada çok kaliteli zaten dünyada işlemcide başı çeken iki marka dönem dönem birbirilerine üstünlük sağlamışlardır tamam indel daha eski firma bu bu amd nin kötü anlamına gelmez bu arada amd işlemcili bilgisayarların mavi ekran vermesi gibi yada fan sesi çok yüksek demişsin böyle bir şey ilk defa duyorum kusura bakma ama saçmalamışsın hiç bir işlemci durup dururken mavi ekran vermez ne intel ne amd bu arada stok fanların belirli bir gürültüsü olur bu hem intel hem amd için geçerlidir fan eskidikçe gürültüsü artar isterse dünyanın en iyi fanı olsun zaman içinde gürültüsü artar bence yanlış yapıyorsun kardeşim bu şekilde takım tuar gibi marka tutmak bence olmamış....
Saygılarımla.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MacGyver. 9 yıl

aktuz

ben fiyat performans aramadığım kalite ve performans aradığım için intel cazip geliyor tabi. oyun oynamaktan başka işi olmayan, mavi ekran görünce restart yapma luxüne sahip olanlar. fan sesini 5.1 ile muzik dinleyip farketmeme lüxüne sahip olanlar için amd tabiki iyi


ne mavi ekranı ya? kafanıza göre saçma sapan şeyler yazıp insanları yanıltmayın...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deus-ex 9 yıl
aktuz

ben fiyat performans aramadığım kalite ve performans aradığım için intel cazip geliyor tabi. oyun oynamaktan başka işi olmayan, mavi ekran görünce restart yapma luxüne sahip olanlar. fan sesini 5.1 ile muzik dinleyip farketmeme lüxüne sahip olanlar için amd tabiki iyi


Sizi tebrik ederim. Forumda bir ilki başararak, fan sesine göre 965 gibi bir işlemciyi farklı markanın modelleriyle kıyasladınız
Çok değişik bir bakış açısı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
victorist 9 yıl
Yine bilip bilmeden yorum yapılmış kaliteli yorum nerdeyse yok işin detaylarını bilmiyorsanız reklamlara kanıyorsanız bari burda yorum yapıp kendinizi rezil etmeyin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deniz_eren 9 yıl
sıcaklıktan size ne kardeşim adam yanında babalar gibi fan veriyo zaten. ayrıca nerdeyse hiç görmedim amd de ısınma sorununu.
adamlar durumu hesaplayıp ona göre fan veriyolar zaten. 1000 liraya alacağın amd pc + ati ekran kartıyla oynayacağın oyunu. 1000 liralık intel ile açamazsın bile. hatta iişlemci ve anakarta vereceğin için tüm paranı başka bişey alamazsın zaten
.
ayrıca intelin amdninki gibi yüksek hızlarda vereceği sıcaklığı düşününce amd soğuk bi işlemci kalır. 2.66 ile 6000 i karşılaştıran mümkünse ısılarıda karşılaştırsın 6000 mhz de çalışan intelle amd yi. kışın soba kurmaz odasına artık
. bukadar büyük bi intel tekeli varken amd nin yaptığı gerçekten büyük başarı. ayrıca intelcilerin bilmesi gereken en önemli şey amd bukadar fiyat/performansa önem vermese herhalde intel bu aç gözlülükle en basit işlemciyi 1000$ dan aşağı satmazdı herhalde. ki arge dışında bir işlemcinin maliyeti 10$ ı geçmezken...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
grafiker 9 yıl
benim sormak istediğim bir şey var şimdi bende phII 940 var overclock ile ben bunu 3,5 e çıkarsam bu yeni işlemciyle aynı performansı alırmıyım.

birde render gibi işlerde İ7 overclocksuz hali ile phII940 ın iseoverclock ile 3,5 ghz çıkarılmış testleri gördüm. Bulursam koyarım linkleri ama tabi herkes kendi denemiş koymuş neyse; yinede arada1,5 dakiklık farklar vardı. Hee 1,5 dakika o fiyat performansa göre bence hiç birşey sonuçta saniyelerle yarışmıyorum 1,5 dakika daha beklerim 300-400 dolardan yırtarım o ayrı ama şu bir gerçek. Ağır işlemler ve yüklü renderlar için başarım konusunda i7 nin mimarisi daha uygun gibi geldi tabii bunu esasında after affects renderlarındada denemek lazım Ama Bence Ph II ler ile karşılaitırdığı zaman o 1.5 dakikaya çok fazla fiyat istiyorlar neyse.

sorumu yanıtlayacak biri olursa sevinirim.

saygıalr herkese
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aktuz 9 yıl
aynı işlemcileri ısıtıp ısıtıp yeni bir şeymiş gibi sunuyorlar. karşılaştırma tabloları güzel. iyiki hızlı bir işlemci. işini hemen bitiremese yanardı zaten. 140 W ısı değerini düşürüp gelsinler. iyi iş çıkarmışlar da deriz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
qenans 9 yıl
aktuz 140w = 140c mi oluyor :))) düdüklü tenceremi bu, fasulyemi kaynatıon :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sadtneverdie 9 yıl
teste göre i920 den hızlı yalanını yiyim amd bari adam gibi sallaki inanalım. yanına yaklaşamadığın işlemciyi nasıl geçtin?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
qenans 9 yıl
dikkatimi çekti forumlardada hep amd ciler inteli, intelcilerde amd yi çamurluyor :) mesela teknik olarak mümkün olmayan kıyaslamalarla neredeyse celeronlarla phenomlar rakipleştiriliyor :)) benim intelim senin amd ni döver :))) benim amd de topunuzun intelini döver :)) ama iyi oluyor okuyup gülüyoruz.
tarafsız testler vardır arkadaşlar, oralardan bakınız, birine güvenmiyorsanız birkaçına bakıp ortalamasını alınız. işin içinde photoshop yoksa matematik yalan söylemez.

"benim c2duo, arkadaşımın phenom4 üne" veyahut "benim athlon arkadaşımın i7 sine toz yutturdu" derlerrr
-tabi canım tabi çok doğal, zaten bende benim hacı muratla otobanda porshelere makas atıyorum. :))))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ecarpar 9 yıl
Amd ise at çöpe intelse tak kasana :) boşa kasılma derim ben. Bakalım bu sefer başara bilicekmi AMd iyiyse bu sefer amd alırız yav bizim için daha iyi hem ucuz hemde daha hızlı ama bakın sonra o makine şimdikinden daha yavaş çalışırsa DH ye getirip i mi isterim ona göre :)veriyosunuz test sonuçlarını insanın ağzının suyu akıyo alıp eve koyunca burdaki gibi olmuyo alet hiçte. :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
12641 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
cpu, performans ve
3 etiket daha amd İşlemci karşılaştırma
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim