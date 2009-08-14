AMD'nin en hızlı masaüstü işlemcisi; Phenom II X4 965 Black Edition

DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları için artık son hazırlıklarını yapan AMD, yüksek performans segmenti için hazırladığı yeni işlemcisini pazara sundu. Firma tarihinin en hızlı masaüstü işlemci çözümü olarak dikkat çeken Phenom II X4 965 Black Edition, 3.4GHz'de çalışan standart çalışma frekansı ile şimdiye kadar hazırlanan saat hızı en yüksek dört çekirdekli işlemcilerden birisi olma durumunda. Eylül ayında Core i5 işlemcilerini pazara sunmaya hazırlanan, önümüzdeki yıla ise 32nm üretim teknolojisiyle merhaba demeyi ve 6 çekirdekli masaüstü işlemcilerini duyurmayı planlayan Intel'e karşı AMD'nin yüksek saat hızına sahip, düşük maliyetli işlemciler ile yanıt vermesi beklenirken, Phenom II X4 965 Black Edition modeli de bu hedef doğrultusunda firmanın en önemli silahlarından birisi olacak. Zira AMD'nin yol haritasına göre 2011 yılında önce mimari anlamda radikal değişiklikler olması beklenmezken (yol haritası güncellenmez ise), firmanın yüksek frekanslı modellere yoğunlaşacağı belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Tam Boyutta Gör

İşlemci görselleri Anandtech'den alınmıştır.

Phenom II işlemci ailesiyle özellikle fiyat/performans segmentine göz kırpan AMD yüksek hız aşırtma potansiyeli, çekirdek aşırtma uygulamaları, geriye doğru uyumluluk ve gelişmiş özellikleri sahip yonga seti çözümleriyle yeni işlemci ailesini yüksek satış rakamlarına ulaştırmayı başardı. Bir önceki model olan Phenom II X4 955 Black Edition ile dört çekirdekli işlemciler tarihinde7GHz barajını aşmayı başaran ilk isim olarak dikkatleri üzerine çeken firma, hız aşırtmacılar için hazırladığı sadece 100 adet civarında ürettiği Phenom II 42 TWKR Black Edition işlemcisiyle de uzun süre gündemden düşmemişti. AMD'nin kendi ürün gamındaki en hızlı masaüstü işlemci çözümü olarak lanse ettiği Phenom II X4 965 Black Edition modeli, firmanın güncel ürün gamındaki diğer tüm işlemciler gibi 45nm üretim teknolojisiyle hazırlandı. Phenom II X4 955 Black Edition modeline kıyasla 3.4GHz'lik çalışma frekansıyla saat hızı 200MHz daha yüksek olan Phenom II X4 965 BE benzer şekilde Soket AM3 formunu kullanıyor.

Tam Boyutta Gör

AMD'nin K10.5 mikroişlemci mimarisini temel alan Phenom II X4 965 Black Edition, çekirdekler arası ortak kullanımına açık olan 6MB seviye 3 (L3) ve her çekirdek için 512 Kb olmak üzere 2MB seviye 2 (L2) bellek birimleriyle geliyor. Hypertransport veri yolu hızı 4000MHz olarak belirlenen yeni işlemci, Soket AM3 formunda hazırlandığı için standart olarak 1333MHz DDR3 bellek desteği sunarken, AMD'nin geriye doğru uyumluluk yaklaşımı kapsamında Soket AM2+ anakartlarda DDR2 belleklerle kullanılabildiğini de belirtelim. Black Edition serisi altında hazırlanan dolayısıyla çarpan kilidi açık olarak gelen işlemci hız aşırtmacılara da göz kırpıyor. Phenom II X4 965 Black Edition modelinin üzerinde tartışılan en önemli detaylarından birisi TDP değeri yani ısıl güç tasarımı. Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz gibi işlemci resmi olarak 140 Watt TDP ile geliyor ki bu oldukça önemli bir detay zira AMD cephesinde özellikle bazı mATX anakartların 140 Watt işlemci desteğine sahip olmadığı biliniyor.

Tam Boyutta Gör

Phenom II X4 955 Black Edition modeli ile kıyaslandığında, saat hızı ile birlikte ısıl güç tasarımı da artan işlemci, 245$'lık fiyatıyla Intel cephesinde hem Core i7 920 hem de Core 2 Quad Q9650 modellerine meydan okuyor. AMD'ye göre Core i7 920 modelinden 35$, Core 2 Quad Q9650 modelinden ise 75$ daha ucuz olan Phenom II X4 965 Black Edition, testine göre %2-%42 oranında daha hızlı olmayı başarabiliyor. AMD yeni amiral gemisini rakip modellerin yanı sıra 65nm üretim teknoolojisiyle hazırlanan Phenom jenerasyonunun en hızlı temsilcisi olan Phenom X4 9950 (2.6GHz) ile de kıyaslıyor. Firmanın hazırladığı sonuçlara göre Phenom II X4 965 Black Edition, Phenom X4 9950 Black Edition modelinden %61'e varan oranda daha hızlı olmayı başarırken, hem yük altında hem de bekleme durumunda çok daha az enerhji tükettiğini belirtiyor. Tüm bu gelişmelere ek olarak AMD, OverDrive yazılımı ile yapılacak ince ayarlar sonrasında daha yüksek performans alınabileceğinin de altını çiziyor.

Tam Boyutta Gör

AMD'nin masaüstü sistemler için şimdiye kadar hazırladığı en hızlı işlemci olan Phenom II X4 965 Black Edition, Avrupa da 200 Avro, Amerika'da ise 245-250$ seviyesinden satışa sunuluyor.