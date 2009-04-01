AMD'nin işlemci pazarındaki payı %30'a ulaşabilir

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K8 kod adlı mikroişlemci mimarisinin kullanıldığı Athlon ve Athlon X2 serisi işlemcileriyle tarihinin belkide en başarılı dönemini geçiren ve işlemci pazarında ciddi pay elde eden AMD, rakibi Intel'in 2006 yılında duyurduğu Core mimarili Core 2 serisi yeni nesil işlemcilerine cevap vermekte gecikme yaşamış, üstüne üstlük Nvidia ile birlikte ekran kartı dünyasına yön veren iki dev isimden birisi olan ATi'yi satın alarak ciddi bir dönüşüm sürecine girmişti. Kullanıma sunduğu Phenom işlemci ailesiyle kullanıcıların beklentilerini karşılamakta yer yer sıkıntılar yaşayan AMD, 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Phenom II işlemci ailesiyle eski günlerine dönüş yolunda önemli bir adım atmış oldu.

AMD'nin Soket AM2+ ve AM3 formundaki Phenom II işlemcilerinin hem DDR2 hem de DDR3 belleklerle kullanılıyor olmaları ve mevcut anakartlarla çalışabilmeleri, kullanıcılara toplam geçiş maliyetleri açısından avantaj sağlamıştı. Zira Intel'in kullanıma sunduğu Core i7 serisi işlemciler, farklı soket tasarımları ve üç kanal bellek desteği sunuyor olmaları nedeniyle hem anakart hem de bellek terfisini gündeme getiriyordu. Tüm bu gelişmelere ek olarak AMD'nin Soket AM3 formundaki Phenom II X3 700 serisi işlemcileri için spesifik bazı durumlarda dördüncü çekirdeğin açılabilmesi dikkat çekici ve AMD uzunca bir süre Phenom II X3 700 serisi ile gündemin zirvesinde kalmayı başarmıştı.

Son gelen haberlere göre AMD'nin Phenom II X3 700 serisi işlemci ailesine ve dört çekirdekli Phenom II X4 920 modeline olan talep artarak devam ediyor. Ekonomik kriz ve kurdaki dalgalanmaya paralel olarak platform geçiş maliyetlerinin daha da önemli bir kimliğe büründüğü günümüzde AMD, geriye doğru uyumluluk desteğinin de verdiği avantajla satışlarını arttıracak gibi görünüyor. Zira anakart üreticilerinin projeksiyonuna göre, AMD ikinci çeyrek sonunda işlemci pazarının %26-%30'una ulaşmayı başarabilir.