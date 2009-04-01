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AMD'nin işlemci pazarındaki payı %30'a ulaşabilir

10 yıl
11,2b
1
51
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin işlemci pazarındaki payı %30'a ulaşabilir
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K8 kod adlı mikroişlemci mimarisinin kullanıldığı Athlon ve Athlon X2 serisi işlemcileriyle tarihinin belkide en başarılı dönemini geçiren ve işlemci pazarında ciddi pay elde eden AMD, rakibi Intel'in 2006 yılında duyurduğu Core mimarili Core 2 serisi yeni nesil işlemcilerine cevap vermekte gecikme yaşamış, üstüne üstlük Nvidia ile birlikte ekran kartı dünyasına yön veren iki dev isimden birisi olan ATi'yi satın alarak ciddi bir dönüşüm sürecine girmişti. Kullanıma sunduğu Phenom işlemci ailesiyle kullanıcıların beklentilerini karşılamakta yer yer sıkıntılar yaşayan AMD, 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Phenom II işlemci ailesiyle eski günlerine dönüş yolunda önemli bir adım atmış oldu.

AMD'nin Soket AM2+ ve AM3 formundaki Phenom II işlemcilerinin hem DDR2 hem de DDR3 belleklerle kullanılıyor olmaları ve mevcut anakartlarla çalışabilmeleri, kullanıcılara toplam geçiş maliyetleri açısından avantaj sağlamıştı. Zira Intel'in kullanıma sunduğu Core i7 serisi işlemciler, farklı soket tasarımları ve üç kanal bellek desteği sunuyor olmaları nedeniyle hem anakart hem de bellek terfisini gündeme getiriyordu. Tüm bu gelişmelere ek olarak AMD'nin Soket AM3 formundaki Phenom II X3 700 serisi işlemcileri için spesifik bazı durumlarda dördüncü çekirdeğin açılabilmesi dikkat çekici ve AMD uzunca bir süre Phenom II X3 700 serisi ile gündemin zirvesinde kalmayı başarmıştı.

Son gelen haberlere göre AMD'nin Phenom II X3 700 serisi işlemci ailesine ve dört çekirdekli Phenom II X4 920 modeline olan talep artarak devam ediyor. Ekonomik kriz ve kurdaki dalgalanmaya paralel olarak platform geçiş maliyetlerinin daha da önemli bir kimliğe büründüğü günümüzde AMD, geriye doğru uyumluluk desteğinin de verdiği avantajla satışlarını arttıracak gibi görünüyor. Zira anakart üreticilerinin projeksiyonuna göre, AMD ikinci çeyrek sonunda işlemci pazarının %26-%30'una ulaşmayı başarabilir.


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vidoko 9 yıl
ama ne olursa olsun yenibir oyun çıkıyor en iyi kalitede oynaya bilmek için yüksek performanslarda ve fiyatlarda para harcıyoruz. neden orta seviyede yeni çıkan oyunları high kalitede oynayamıyoruz . sebebi iki firmada bu konuda uyanık yüksek kalitede ekran kartı işlemci üretip insanları oyalamak . yani isteseler 3 senede ulaşılabilecek teknolojiye 6 bir senede ulaşabilir oyunlar daha geriden gelebilir inşllah anlamısınızdır :)
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ardamertdemir 10 yıl
Far-Cry süper yazmışsın be dostum bunu anlatamıyoruz insanlara işte para saçmak isteyenler intel sistem kullanabilirler tabiki para saçmakta bir tercihtir fakat böyle bir zamanda iyi bir tercih değildir: (core i7 nin işlemci gücüne itiyaç duyan kesimi ayrı tutuyorum tabi) AMD herzaman fiyat performans sözkonusu olduğunda en iyi sonucu verir ödediğin paranın karşılığını gerçek anlamda alabilirsin phenom ıı lerde hem ddr2 hemde ddr3 bellek kontrolcüsünün bulunması zaten başlı başına bir ayrııcalık soket 940 boardı olan adam isterse sempronu söküp direk phenom ıı x4 takabiliyor az ısınıyorlar, 45 nm, overclock sa oda mümkün 3.7 gibi hızlarda stabil, güç tüketimleri iyi fiyatlarıda intele göre çok daha iyi 3 çekirdek seçeneği de çok iyi düşünülmüş 2 çekirdekten hızlı 4 çekirdekten ucuz. Bunlar son kullanıcı için son derece olumlu gelişmeler Amd uygun fiyata uygun açılımlar mantıklı çözümler üreten bir firma. İntel zaten çok güçlü fabrika sayısı ile pazardaki payı ile reklam gücü ile yaptırım gücü ile herşeyiyle oldukça güçlü bir firma herzaman birşeyler üretecektir zaten bir desteğe ihtiyacı yok Bizim gibi son kullanıcılar için Amd nin neler yapacağı çok daha önemli biraz olsun rekabet oluşabilmesi için Amd nin dahada güçlenmesi önemli, desteğe ihtiyacı olan Amd bu firma intele göre çok daha küçük imkanlarla bu teknolojileri bize sunabiliyorsa buna sevinmemiz gerekir. Amd 2500 liraya işlemci satmayacağını söylüyor zaten 2500 lira:) bu arada bana çok komik geliyor işlemci fiyatı olarak... yukarıda arkadaşlardan biri nin söylediği gibi şöyle 3000 liralık bir işlemci üretip bizde yapabiliyoruz işte demek için bile olsa yapsa keşke dediğim oluyor ama 5 10 tane işlemci üretecem numunelik diye üretim bandı değiştirme fantazisine girmezler tabiki.
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hikmetg 10 yıl
Şahsen görüşünüze katılmıyorum.

İntel ve amd cpu aynı fiyata sahip olmuş olsalar dahi hatta intel fiyat perfmansta ucuz dahi olsa ben amd alırım.

Benim kullanım önceliklerimde ilk sırayı sessiz sistem olması yer alıyor. Bu güne kadar bir çok pc kullandım. intel ve amd. Ve amd sürekli olarak daha sessiz oldu. Kim bir fabrika gibi bir ortamda bilgisayar kullanmak ister ki ? AMD kullanıp da intel sistem alan kişilerin önemli bölümü sesten rahatsız olduğu bir gerçek.

Bence AMD daha iyi işlemci üretiyor.
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firtinax 10 yıl
amd ya da intel malsef teknolojide ve özellikle yarı iletken piyasasında ülke olarak yokuz....
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technobeto 10 yıl
her zaman her yerde AMD dün bugün ve yarın
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test.test.teron 10 yıl
insanımızın kıyaslamayı nasıl beceremediğini, seçim yaparken nasıl davrandığını, geçtiğimiz yerel seçimlerden sonra burda da görüyoruz...
AMD, Intel kadar hızlı değil diyen kişiler, Mercedes C200 ün Bugatti Veyron dan hızlı olmadığını biliyorlardır sanırım... bu kafayla Mercedes dandik ve alınmaz bir ürün... bravo diyorum bu arkadaşlara... aptallık genle aktarılmıyordur umarım... gelecek nesiller tehlike altında yoksa.
adamlar bas bas bağırıyor " biz 1000 dolarlık işlemci yapmıycaz" diye hala abuk subuk konuşanlar var... AMD anca Core ile yarışır demek ne demek ya, fiyat olarak karşısında Core var zaten başka bişey mi var...
yaradan bazılarına akıl vermiş bazılarına da sadece cebine para vermiş... Intel ile AMD nin firma değerlerini karşılaştırın, sonra da piyasadaki satış oranlarını karşılaştırın... kim kime nasıl kafa tutuyor, kim bişeyler yapıyorda diğeri taklit edip üstüne de faşizan bir tavırla piyasaya hükmetmeye çalışıyor anlayın artık...anlayamıyorsanız da gidin hangisini alıyorsanız alın yeterki burda laf salatası yapmayın.
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hikmetg 10 yıl
GPU 'yu içine aldığında elde edilecek performansa karşın intel neyi içine alacak çok merak ediyorum.
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yasar_lives 10 yıl
AMD Çok Beğendim... ""İntel Core İ7"" En Pahalı Nefret ettim
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e.rar 10 yıl

Orjinalden alıntı: hikmetg

GPU 'yu içine aldığında elde edilecek performansa karşın intel neyi içine alacak çok merak ediyorum.


aynen..









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gordon01 10 yıl

Orjinalden alıntı: hikmetg

GPU 'yu içine aldığında elde edilecek performansa karşın intel neyi içine alacak çok merak ediyorum.

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XivA 10 yıl
asıl uçuşu içine gpu alınca yapacak. tam bir amd-ati olacak :)
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ardamertdemir 10 yıl
Far-Cry süper yazmışsın be dostum bunu anlatamıyoruz insanlara işte para saçmak isteyenler intel sistem kullanabilirler tabiki para saçmakta bir tercihtir fakat böyle bir zamanda iyi bir tercih değildir: (core i7 nin işlemci gücüne itiyaç duyan kesimi ayrı tutuyorum tabi) AMD herzaman fiyat performans sözkonusu olduğunda en iyi sonucu verir ödediğin paranın karşılığını gerçek anlamda alabilirsin phenom ıı lerde hem ddr2 hemde ddr3 bellek kontrolcüsünün bulunması zaten başlı başına bir ayrııcalık soket 940 boardı olan adam isterse sempronu söküp direk phenom ıı x4 takabiliyor az ısınıyorlar, 45 nm, overclock sa oda mümkün 3.7 gibi hızlarda stabil, güç tüketimleri iyi fiyatlarıda intele göre çok daha iyi 3 çekirdek seçeneği de çok iyi düşünülmüş 2 çekirdekten hızlı 4 çekirdekten ucuz. Bunlar son kullanıcı için son derece olumlu gelişmeler Amd uygun fiyata uygun açılımlar mantıklı çözümler üreten bir firma. İntel zaten çok güçlü fabrika sayısı ile pazardaki payı ile reklam gücü ile yaptırım gücü ile herşeyiyle oldukça güçlü bir firma herzaman birşeyler üretecektir zaten bir desteğe ihtiyacı yok Bizim gibi son kullanıcılar için Amd nin neler yapacağı çok daha önemli biraz olsun rekabet oluşabilmesi için Amd nin dahada güçlenmesi önemli, desteğe ihtiyacı olan Amd bu firma intele göre çok daha küçük imkanlarla bu teknolojileri bize sunabiliyorsa buna sevinmemiz gerekir. Amd 2500 liraya işlemci satmayacağını söylüyor zaten 2500 lira:) bu arada bana çok komik geliyor işlemci fiyatı olarak... yukarıda arkadaşlardan biri nin söylediği gibi şöyle 3000 liralık bir işlemci üretip bizde yapabiliyoruz işte demek için bile olsa yapsa keşke dediğim oluyor ama 5 10 tane işlemci üretecem numunelik diye üretim bandı değiştirme fantazisine girmezler tabiki.
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taner11 10 yıl
geçenlerde intel q9600 işlemcili ve gf 9800+ sistem düşünen arkadaşımı phenom2 x3 720 black ve sapphire 4870 toxic e yönlendirdim ve aldırdım.anakart dfi lan party 790fx.hem daha ucuza geldi.arkadaş ta iyi ki amd almışık dedi.benden amd ye bir katkı
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musandia 10 yıl
AMD, kendini ATI'den sonra toparlamaya başladı.
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gordon01 10 yıl
AMD'den Core i7'lere rakip bekliyoruz.
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