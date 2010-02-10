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Amerika pazarında aralık durumu; Motorola ve RIM farklı platformlarda birinciliği paylaşıyor

9 yıl
6,4b
1
Diğer
knight
Haber Editörü
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Global cep telefonu pazarında Nokia, Samsung ve LG Mobile gibi üreticiler ilk üç sırayı paylaşmayı sürdürüyor. Peki dünyanın en büyük pazarlarından Amerika'da son durumlar nasıl? İşte comScore'un 13 yaş ve üstü cep telefonu kullanıcılarını esas alarak yaptığı araştırma:

Araştırmaya göre aralık ayında Motorola %23.5, LG Mobile %21.9, Samsung %21.2, Nokia %9.2 ve RIM (Blackberry) %7.0'lik dilimi elinde bulunduruyor. Akıllı cep telefonu pazarı açısından bakarsak RIM (BlackBerry) pazarın %41.6'sını, Apple %25.3'ünü, Windows Mobile işletim sistemini kullanan cihazlar %18.0'ini, Palm %6.1'sını, Android işletim sistemli cihazlar %5.2'sini oluşturuyor.

Yaklaşık 234 milyon tüketicinin alışkanlıkları göz önünde tutulduğunda ise %63.1'in SMS gönderme, %27.5'un internet erişimi, %21.6'nın oyun oynama, %17.8'in çeşitli uygulamalar indirme, %15.9'un sosyal ağlara - blog sitelerine erişim, %12.1'in müzik dinleme gerçekleştirdiği meydana çıkıyor.


http://www.cellular-news.com/story/41857.php Yorum Yaz
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