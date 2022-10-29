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    Moto X40 özellikleri açıklandı: Snapdragon 8 Gen 2'li ilk telefon olabilir

    Motorola'nın yeni amiral gemisi Moto X40'ın teknik özellikleri kesinleşmeye başlıyor. Snapdragon 8 Gen 2 platformu tarafından desteklenecek yeni telefon neler sunacak? İşte detaylar
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    Amiral gemisi Motorola Moto X40 özellikleri açıklandı Tam Boyutta Gör
    Yeni amiral gemisi Moto X40 modelinden yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor. Yakın zamanda sertifika sitelerinde görünmeye başlayan yeni telefonun teknik özellikleri belli oldu. 

    Yeni amiral gemisi Moto X40 neler sunacak?

    Paylaşılan sertifika raporlarına göre Moto X40, 6,67 inç boyutlarında ve 1.080x2.400 piksel çözünürlüğünde 10 bit OLED ekrana ev sahipliği yapacak. Bununla birlikte 161.3 x 73,9 x 8,5 mm ölçülere ve yaklaşık 196 gram ağırlığa sahip olan yeni telefonun, ekran altı parmak izi okuyucusu ve 165Hz’e kadar yenileme hızı desteği sunması bekleniyor.

    Moto X40'ın kamera detayları henüz açıklanmadı. Ancak, selefi ile benzer 60MP selfie, 50MP ana, 50MP geniş açı ve 12MP makro sensörleri ile karşılaşabiliriz. Bilindiği üzere Moto Edge X30, 5.000 mAh pil içeriyordu ve 68 W hızlı şarjı destekliyordu. Moto X40 ise şarj ve batarya tarafında benzer rakamları koruyacak.

    Snapdragon 8 Gen 2'li ilk telefon olabilir

    Sızdırılan listeler, Moto X40’ın 3.0GHz hızlarda sekiz çekirdekli bir işlemci tarafından destekleneceğini bizlere gösteriyor. Bu işlemcinin ise yakın zamanda piyasaya sürülmesi beklenen Snapdragon 8 Gen 2 olması muhtemel diyebiliriz. Ayrıca amiral gemisi modelin yeni nesil Snapdragon platformu tarafından desteklenecek ilk model olacağına dair söylentiler bulunuyor. 

    Moto X40'ın küresel pazarda ''Motorola Edge 40 Pro'' olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor. Telefonun çıkış tarihi hakkında herhangi bir resmi bilgi paylaşılmadı ancak sızıntılar 2023 yılının ilk çeyreğini işaret ediyor.

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