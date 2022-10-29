İddia: Samsung Galaxy S23 Ultra'nın 200 MP'lik kamera sensörünün çektiği fotoğraf örneklemi ortaya çıktı

Güney Koreli teknoloji firmasının Galaxy S23 ailesi şimdiden konuşulmaya başlandı. Samsung'un donanımsal veya tasarımsal konuda bu ürün ailesi için çok büyük bir yenilik yapacağı düşünülmüyor. Bu konudaki tek istisna Galaxy S23 Ultra.

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Galaxy S23 Ultra 200 MP kamera sensörü ile gündemde

Söz konusu olan Ultra varyantının ana kamerası 108 MP çözünürlüğe değil 200 MP çözünürlüğe sahip olacak. Bu önemli bir donanımsal değişiklik. Megapiksel değeri genellikle bir pazarlama taktiği olarak kullanılıyor.

Yine de bu gelişme birçok kişi için gerçekten heyecan verici bir olay. Çin'in en büyük dijital platformlarından birisinde (Weibo) yapılan bir paylaşımda aşağıdaki görselde Samsung Galaxy S23 Ultra'nın 200 MP'lik kamera sensörünün çektiği örneklem fotoğrafın bulunduğu belirtildi.

Sol taraftaki görselin Galaxy S23 Ultra'nın kamera sensörü tarafından çekildiği iddia edildi. Sağ taraftaki görselin ise Galaxy S22 Ultra'nın 108 MP'lik sensörü ile elde edildiği söylendi.

Yeni sensörün bir manzaradaki detayları çok daha iyi yakalayabildiğini görebiliyoruz. Yukarıdaki görselin sadece bir örneklem olduğunu unutmamak gerekiyor. 200 MP'lik kameranın pratikte neler yapabileceği henüz belli değil.

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Samsung Galaxy S23 Ultra 200 MP kamera sensörü ile gündemde