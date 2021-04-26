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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Among Us benzeri Suspect Mystery Mansion, mobil cihazlar için ücretsiz olarak yayınlandı

    Son zamanların popüler oyunu Among Us'a benzeyen çok oyunculu gizem çözme oyunu Suspect Mystery Mansion, mobil cihazlar için ücretsiz olarak yayınlandı.
    26 Nisan 2021, 23:30 (4 sa.)
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    2
    Mobil Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Among Us benzeri Suspect Mystery Mansion, mobil cihazlar için ücretsiz olarak yayınlandı
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Wildlife Studios'un yaptığı Amon Us benzeri mobil oyun Suspect Mystery Mansion, mobil cihazlar için yayınlandı.

    Ayrıca Bkz. "The Witcher'ın artırılmış gerçeklik oyunu The Witcher: Monster Slayer, bu yaz mobil cihazlar için çıkacak"

    Suspect Mystery Mansion şu anda iOS ve Android cihazlar için App Store ve Google Play üzerinden ücretsiz olarak erişime açıldı. Oyunun boyutu yaklaşık 220 MB. Oyunun mağaza sayfalarını, tanıtım yazısını ve fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.

    Tanıtım Yazısı

    Malikanede gizemli bir cinayeti çözmek üzere davet edildin!

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    9 gerçek oyuncuyla birlikte oynayarak gizemli cinayeti çözmeye çalış. Katilin kim olduğunu bulmak için soruşturma görevleri gerçekleştir. Ama dikkatli ol, kolay bir görev olmayacak: Katiller grubun içinde ve soruşturmayı "baltalamak" için ellerinden geleni yapacaklar!

    Tur aralarında sen ve diğer oyuncular, katillerin kimler olabileceğini tartışacaksınız. Bu sosyal çıkarım oyununda herkes birer şüpheli. Entegre sesli sohbet özelliğini kullanarak canlı bir şekilde diğer oyuncularla tartış. Ceset neredeydi? Herkes neredeydi? Hangi görevleri gerçekleştiriyorlardı? Kiminle konuşuyorlardı? Kim şüpheli davranıyordu?

    Tartıştıktan sonra oyun, oy vermeni isteyecek. Şüpheliyi malikaneden çıkarmak için içgüdülerine güvenerek oy ver. Ama dikkatli ol: Masum bir misafirden şüphelenerek malikaneden atılması için oy verirsen katillerin oyunu kazanmalarına yardımcı olursun!

    Oyunu en yakın arkadaşlarınla veya benzer beceri seviyesine sahip, oyunun belirleyeceği başka oyuncularla oynamayı seçebilirsin.

    Bu oyun sürekli geliştirilmeye devam ediyor ve yeni haritalar, görevler ve özellikler seni bekliyor. Suspects, tüm arkadaşların ve aile üyelerinin birlikte tadını çıkarabileceği bir oyundur!

    Suspects: Mystery Mansion Suspects: Mystery Mansion Suspects: Mystery Mansion Suspects: Mystery Mansion Wildlife Studios Limited Oyunlar Ücretsiz 217.7 MB

    Suspects: Gizemli Malikane Suspects: Gizemli Malikane Suspects: Gizemli Malikane Suspects: Gizemli Malikane Wildlife Studios Aksiyon Ücretsiz 141M



    https://www.pocketgamer.com/articles/086493/suspect-mystery-mansion-a-mystery-action-title-thats-now-globally-available-for-android-and-ios/
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    Kablosuz kulaklık temizleyici

    ugah6aiw 14 saat önce

    video fail oynatılamıyor...

    djtomcat 2 gün önce

    Bulaşık makinesi daha güzel temizliyor.

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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 29 dk. ( Mesaj Silindi )
    Among Us ama Furry versiyon
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    strathmorea (alper ozan) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kopyala yapıştır. Bir şey tutmaya görsün hemen yapın aynısını
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