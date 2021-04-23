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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    The Witcher'ın artırılmış gerçeklik oyunu The Witcher: Monster Slayer, bu yaz mobil cihazlar için çıkacak

    Oyun dünyasının en popüler ve başarılı oyunlarından birine sahiplik eden The Witcher serisinin yeni oyunu The Witcher: Monster Slayer, mobil cihazlar için bu yaz çıkış yapacak.
    23 Nisan 2021, 20:30 (Güncellendi, 2 gün)
    1,6b
    1
    Mobil Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    The Witcher'ın artırılmış gerçeklik oyunu The Witcher: Monster Slayer, bu yaz mobil cihazlar için çıkacak
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    Yayıncılığını CD Projekt'in yaptığı geliştiriciliğini ise Spokko'nun yaptığı The Witcher'ın mobil oyunu The Witcher: Monster Slayer'ın bu yaz çıkış yapması bekleniyor.

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    Dün akşam saatlerinde 2020 yılına ait mali sonuçlarını açıklayan CD Projekt Red, ayrıca mobil oyunları The Witcher: Monster Slayer hakkında da bir güncelleme yaptı. CD Projekt CFO'su Piotr Nielubowicz'in dediğine göre oyunun önümüzdeki bir kaç ay içerisinde resmi olarak tüm dünyada çıkış yapması bekleniyor.

    iOS ve Android cihazlar için geliştirilen The Witcher: Monster Slayer, Pokemon Go tarzı bir artırılmış gerçeklik oyunu. The Witcher: Monster Slayer, oynaması ücretsiz bir oyun olacak. Şu anda buradaki sayfadan oyunun Android sürümü için oyunun erken erişim sürümüne kayıt yaptırabilirsiniz.

    Oyunda gezerken karşılaştığınız ya da haritanızda işaretli olan düşmanların yayına gittiğinizde onlarla gerçek zamanlı olarak savaşacaksınız. Oyunda gerçek hayattaki saat ve hava koşulları da etkili olacak. Oyun aynı zamanda sizlere hikayeli görevler de sunacak.



    https://www.ign.com/articles/the-witcher-monster-slayer-mobile-ar-game-expected-to-launch-in-summer-2021
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    djtomcat 1 gün önce

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