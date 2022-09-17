Genshin Impact anime serisine dönüşüyor

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Oyun dünyasında kendine büyük bir yer kazanan mobil aksiyon RPG oyunu Genshin Impact'ten sevindiren haber geldi. Oyunun geliştiricisi miHoyo, yıldönümü kutlamalarının bir parçası olarak Genshin Impact anime serisinin yolda olduğunu duyurdu.

Görevi Ufotable üstlenecek

Bildirilenlere göre yeni yapım, Demon Slayer gibi anime serileri ile tanınan Japon animasyon stüdyosu Ufotable tarafından uyarlanacak. Bununla birlikte paylaşılan fragman, bizlere oyunun sanat tasarımının da korunacağını gösteriyor.

Yeni duyurunun bu kadar uzun sürmesi biraz şaşırtıcı diyebiliriz. Zira yakın zamanda paylaşılan Cyberpunk: Edgerunners dahil olmak üzere birçok yapım, son yıllarda animasyon dizilerine dönüştürüldü. Yeni Genshin Impact anime serisinin ise ne zaman veya hangi platforma çıkış yapacağı henüz bilinmiyor.

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Fragmanın yalnızca konsepti gösterdiği ve uzun vadeli bir proje olacağına işaret ettiğini düşünürsek ilk sezonun başlaması biraz zaman alabilir.

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