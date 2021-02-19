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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    RTX 3060’ın kazma performansı kırpılacak, madencilere özel kartlar yolda

    GPU devi son dönemde ekran kartı stoklarının kısıtı ve madencilerin toplu kart satın alması dolayısıyla eleştiriliyor. Firma orta segment ekran kartıyla ilgili önemli bir karar aldı.
    19 Şubat 2021, 12:00 (11 sa.)
    2,5b
    15
    15
    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    RTX 3060’ın kazma performansı kırpılacak, madencilere özel kartlar yolda
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    Yeşil ekip yayınladığı yeni blog yazısıyla oyunculara ümit verdi. Firma oyuncu kartlarının yanında madencilere özel kart da sunacak.

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    RTX 3060 madencilere hitap etmeyecek

    25 Şubat’ta satışa sunulacak RTX 3060 Nvidia’nın duyurusuna göre madencilerin işine yaramayacak. Yayınlanacak sürücüyle kripto para algoritmasının çalıştığı tespit edildiğinde kartın kazma performansı yaklaşık %50 kısıtlanacak. Böylelikle en azından orta segment Ampere ekran kartları oyuncular tarafından edinilebilecek.

    Madencilere özel kartlar geliyor

    Diğer taraftan firma oyunculara sunulmaya elverişsiz GPU’larını CMP sınıfı altında madenciler için geliştirecek. Bu GPU’lar zaten GeForce çatısı altında kullanılamayacağı için oyuncu ekran kartı stoklarına bir etkisinin olması beklenmiyor.

    RTX 3060’ın kazma performansı kırpılacak, madencilere özel kartlar yolda
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    Ayrıca Bkz. "Zotac GPU madenciliğini destekleyen tweet attı, üstüne oyuncuları etiketledi"

    Görüntü çıkışına yer verilmeyecek kartlar oyuncu çözümlerine kıyasla daha düşük gerilimlerde ve frekanslarda görev yapacak ki bu da hem maliyet hem de verimlilik başlıklarında kartları daha rekabetçi hale getirecek.



    https://blogs.nvidia.com/blog/2021/02/18/geforce-cmp/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    P
    Phant0mTR 1 saat önce

    ExclusivePack. Linkini verdiğiniz video 3 ay öncesine ait ama. Aynı denemeden mi bahsediliyor.

    Jeolog. 1 gün önce

    c

    A
    aysensS 1 gün önce

    Doğru yada değil bilmiyorum ama tasarımı harika

    ExclusivePack 1 gün önce

    fake bu. böyle bir hız yok https://www.youtube.com/watch?v=yKjzmts-oQU

    Rouvax 1 gün önce

    Seri uretim degil

    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    KuvvetMira27 (BURAK EROĞLU) 11 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Farkeden bir şey olmaz hatta madencile her ikisinide alırlar , oyuncu kartlarının şöyle bir avantajı var işin bitince satması daha kolay olması.
    2 Yanıt Yanıtla +14
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    T TNTB (tnt tnt) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Madenciler için ekran kartı nefes alsın yeter
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Nvidianın modifiye biostan haberi yok herhalde.Modifiye bioslar sayesinde istedikleri gibi overclock yapılarak en verimli şekilde kartı boğmadan kullanıyorlar.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    C corsd (mert özargıt) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) DH Misafiri
    Sürücü olarak değil donanım olarak yapıyorlar.
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    brnk (Burak Demirbas) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kırpacakta nası kırpacak acaba millet mod falan atarlar bios atarlar öyle eski haline gelecek şekilde kırparlarsa bi şey değişmez
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    T TNTB (tnt tnt) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Madenciler için ekran kartı nefes alsın yeter
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    H Houdinimaster 9 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    7 bin tl lik karta 25 yazanlar fena patlicak
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    ezimuse (Muhammet ) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    3070ler fln çok mantıklı aslında hesaplayınca ama en f/p kart 5000tl ye aldığımız 5700xtler olmuştu. O oranları yakalayamıyoruz şimdi :)
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    marquin (Mustafa ) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

    çıkarılan hx serisi mining açısından pek efektif durmuyor, kişiler gene rtx serisine yönelecektir. tabii arada çok fiyat farkı olursa işler değişir.
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    M Musty3535123 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    inanmam. madem sürücüyle miningi engelliyebilliyordun şimdiye kadar niye engellemedin ?
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    C corsd (mert özargıt) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) Musty3535123
    sürücü ile değil donanım ile engelliyecekler.
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    Yanfo (Yavuz ) 10 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    mining için yapılacak/dönüştürülecek kartların fiyatı daha düşük olmazsa, çok da bir değişiklik göremeyeceğiz diye düşünüyorum oyuncu ekran kartlarına olan talep konusunda.
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    KuvvetMira27 (BURAK EROĞLU) 11 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Farkeden bir şey olmaz hatta madencile her ikisinide alırlar , oyuncu kartlarının şöyle bir avantajı var işin bitince satması daha kolay olması.
    1 Yanıt Yanıtla +14
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    VolkanCOO (volkan coşkun) 7 sa. ( Mesaj Silindi ) KuvvetMira27
    Valla akıllı adam mining çıkması karta para vermez almaz ölü fiyatına olmadıkça.Ellerinde patlar umarım.
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    V Virinom (Süleyman Kenar) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Oyun performansını düşürmeden mining performansını düşürebilirlerse ne güzel.
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    HABERİN ETİKETLERİ
    rtx 3060, rtx ampere ve
    5 etiket daha nvidia ampere nvidia rtx 3060 nvidia cmp madenci kartı nvidia kripto para kazma kartı Donanım
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