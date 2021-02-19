RTX 3060’ın kazma performansı kırpılacak, madencilere özel kartlar yolda

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Yeşil ekip yayınladığı yeni blog yazısıyla oyunculara ümit verdi. Firma oyuncu kartlarının yanında madencilere özel kart da sunacak.

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RTX 3060 madencilere hitap etmeyecek

25 Şubat’ta satışa sunulacak RTX 3060 Nvidia’nın duyurusuna göre madencilerin işine yaramayacak. Yayınlanacak sürücüyle kripto para algoritmasının çalıştığı tespit edildiğinde kartın kazma performansı yaklaşık %50 kısıtlanacak. Böylelikle en azından orta segment Ampere ekran kartları oyuncular tarafından edinilebilecek.

Madencilere özel kartlar geliyor

Diğer taraftan firma oyunculara sunulmaya elverişsiz GPU’larını CMP sınıfı altında madenciler için geliştirecek. Bu GPU’lar zaten GeForce çatısı altında kullanılamayacağı için oyuncu ekran kartı stoklarına bir etkisinin olması beklenmiyor.

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Ayrıca Bkz. "Zotac GPU madenciliğini destekleyen tweet attı, üstüne oyuncuları etiketledi"

Görüntü çıkışına yer verilmeyecek kartlar oyuncu çözümlerine kıyasla daha düşük gerilimlerde ve frekanslarda görev yapacak ki bu da hem maliyet hem de verimlilik başlıklarında kartları daha rekabetçi hale getirecek.

https://blogs.nvidia.com/blog/2021/02/18/geforce-cmp/

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