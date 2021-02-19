RTX 3060’ın kazma performansı kırpılacak, madencilere özel kartlar yolda

Yeşil ekip yayınladığı yeni blog yazısıyla oyunculara ümit verdi. Firma oyuncu kartlarının yanında madencilere özel kart da sunacak.İlginizi Çekebilir RTX 3060'lar madencilerin elinde patladı: Kısıtlama BIOS düzeyinde olabilir
RTX 3060 madencilere hitap etmeyecek
25 Şubat’ta satışa sunulacak RTX 3060 Nvidia’nın duyurusuna göre madencilerin işine yaramayacak. Yayınlanacak sürücüyle kripto para algoritmasının çalıştığı tespit edildiğinde kartın kazma performansı yaklaşık %50 kısıtlanacak. Böylelikle en azından orta segment Ampere ekran kartları oyuncular tarafından edinilebilecek.
Madencilere özel kartlar geliyor
Diğer taraftan firma oyunculara sunulmaya elverişsiz GPU’larını CMP sınıfı altında madenciler için geliştirecek. Bu GPU’lar zaten GeForce çatısı altında kullanılamayacağı için oyuncu ekran kartı stoklarına bir etkisinin olması beklenmiyor.
Ayrıca Bkz. "Zotac GPU madenciliğini destekleyen tweet attı, üstüne oyuncuları etiketledi"
Görüntü çıkışına yer verilmeyecek kartlar oyuncu çözümlerine kıyasla daha düşük gerilimlerde ve frekanslarda görev yapacak ki bu da hem maliyet hem de verimlilik başlıklarında kartları daha rekabetçi hale getirecek.
https://blogs.nvidia.com/blog/2021/02/18/geforce-cmp/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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ExclusivePack. Linkini verdiğiniz video 3 ay öncesine ait ama. Aynı denemeden mi bahsediliyor.
c
Doğru yada değil bilmiyorum ama tasarımı harika
fake bu. böyle bir hız yok https://www.youtube.com/watch?v=yKjzmts-oQU
Seri uretim degil
çıkarılan hx serisi mining açısından pek efektif durmuyor, kişiler gene rtx serisine yönelecektir. tabii arada çok fiyat farkı olursa işler değişir.
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