Analiz: Samsung, Android ve Samsung OS için Windows Mobile’dan vazgeçecek

Google'ın Android işletim sistemi bir firmada daha Windows Mobile'ı yaralayacak gibi duruyor. HMC Investment Securities analisti Greg Noh'un yaptığı analize göre, Kore merkezli dünyanın önde gelen elektronik firmalarından Samsung'da WM'den vazgeçecek.
Greg Noh'a göre Samsung, 2008 yılında akıllı telefonlarının %80'den fazlasını kapsayan Windows Mobile işletim sistemine sahip mobil cihazlarının sayısını her geçen yıl aşağı çekerek, 2010 yılında %50'lere, 2012 yılında ise %20'e kadar düşürecek. Kullanıcılarına 2009'dan itibaren sunduğu Android'li cep telefonlarının sayısıysa WM'nin hızla yüzde kaybettiği dönemlerde artmaya devam ederek ve 2011'de %40'lık orana ulaşacak. Firmanın kendi hazırlayacağı Samsung OS ise 2010 yılından itibaren akıllı telefonalrda kullanılmaya başlanacak ve 2012 yılında Samsung'un kullanıcılarına sunduğu en büyük işletim sistemi olmaya başaracak. 2008 yılında yaklaşık %10'luk paya sahip olan Symbian ise 2010 yılından sonra firmanın tercih etmeyeceği işletim sistemi olarak dikkat çekiyor.
Samsung Greg Noh'un görüşleri hakkında herhangi bir açıklama yapmazken, iddialar doğru çıkarsa Microsoft HTC'nin ardından Samsung'dan da ağır bir darbe yiyecek. Digitimes'a göre 2010 yılında itibaren dünyanın önde gelen WM'li akıllı telefon üreticilerinden HTC'nin ürün gamının %50sinden fazlasını Android'li cihazlar oluşturacak.
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O samsung'un kendi yapacağı işletim sistemi wm filan değil.
hiç bi geliştirme yapmadı micro fos :D
Steve Jobs'un "5 sene" sözünün bence iki temel sebebi var:
1. Apple iPhone'u tasarlarken pazarda talebi olan ama arzı olmayan bir ürün ürettiğinin ve dolayısı ile yeni bir segment açtığının farkındaydı. Yeni bir segmente onlar ellerinde hazır bir ürünle girerken, diğer üreticilerin onlara yetişmesi elbet zaman alacaktı. Yani iPhone zamanın ötesinde olan bir ürün değildi, sadece rakipleri zamanın gerisindeydi.
2. Apple ürünlerini pazarlarken fazlasıyla iddialı cümleler kullanarak merak ve istek uyandırma taktiğini sık uyguluyor, bu ilk örneği değil. Hatta iddialı cümle kurma konusunda abartıya kaçtığı için yasaklanmış reklamları bile var..
Ayrıca Nokia'nın şu an (tamamen kendisine ait olmasa da o şekildeymiş gibi yoğun kullandığı) iki ayrı işletim sistemi var (Symbian ve Maemo); üstelik pazarda kendi işletim sistemine sahip olan 4. (Apple: iPhone OS / RIM: Blackberry OS / Palm: webOS) ve en büyük oyuncu durumunda.
Android herkese acik bir OS oldugundan elbette iphoneOS u en azindan pazar payi olarak gececektir. Ama gommek derseniz kesinlikle katilmiyorum. iPhoneOS kendine has bir pazar payini daima koruyacagini dusunuyorum.
Önemli bir şeyi ifade edelim: Özgürlük karşılıksız elde edilemez. Karşılıksız bir hizmet (1) alıyorsanız, karşılığını özgürlüklerinizi satarak ödüyorsunuz demektir. Buna en güzel örnek, Amerika'daki Lakehead Üniversitesi'dir (2)
Bu konunun devamında konuşulabilecek ve ortaya konabilecek çok şey var ama bu başlık Google hakkında fazla derine inmenin yeri değil, merak eden olursa ayrı bir başlıkta tartışabiliriz.
(1) Android şu an ücretsiz. Chrome OS'un da ücretsiz olacağı düşünülüyor.
(2) Maddi avantajından dolayı bilgi işlem altyapısını Google'a ücretsiz yaptıran Lakehead Üniversitesi, bunun sonucunda öğrencilerine ve öğretim üyelerine mecburen "artık üniversitenin bilgisayar sistemi üzerinde özel bilgileri (öğrenci notları dahil) paylaşmamalarını" söylemek zorunda kalıyor
Kaynak: theglobeandmail.com/...
Eighteen months ago, Lakehead University in Thunder Bay, Ont., had an outdated computer system that was crashing daily and in desperate need of an overhaul. A new installation would have cost more than $1-million and taken months to implement. Google's service, however, took just 30 days to set up, didn't cost the university a penny and gave nearly 8,000 students and faculty leading-edge software, said Michael Pawlowski, Lakehead's vice-president of administration and finance.
U.S.-based Google spotlighted the university as one of the first to adopt its software model of the future, and today Mr. Pawlowski boasts the move was the right thing for Lakehead, saving it hundreds of thousands of dollars in annual operating costs. But he notes one trade-off: The faculty was told not to transmit any private data over the system, including student marks.