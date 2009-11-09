Analiz: Samsung, Android ve Samsung OS için Windows Mobile’dan vazgeçecek

Google'ın Android işletim sistemi bir firmada daha Windows Mobile'ı yaralayacak gibi duruyor. HMC Investment Securities analisti Greg Noh'un yaptığı analize göre, Kore merkezli dünyanın önde gelen elektronik firmalarından Samsung'da WM'den vazgeçecek.

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Greg Noh'a göre Samsung, 2008 yılında akıllı telefonlarının %80'den fazlasını kapsayan Windows Mobile işletim sistemine sahip mobil cihazlarının sayısını her geçen yıl aşağı çekerek, 2010 yılında %50'lere, 2012 yılında ise %20'e kadar düşürecek. Kullanıcılarına 2009'dan itibaren sunduğu Android'li cep telefonlarının sayısıysa WM'nin hızla yüzde kaybettiği dönemlerde artmaya devam ederek ve 2011'de %40'lık orana ulaşacak. Firmanın kendi hazırlayacağı Samsung OS ise 2010 yılından itibaren akıllı telefonalrda kullanılmaya başlanacak ve 2012 yılında Samsung'un kullanıcılarına sunduğu en büyük işletim sistemi olmaya başaracak. 2008 yılında yaklaşık %10'luk paya sahip olan Symbian ise 2010 yılından sonra firmanın tercih etmeyeceği işletim sistemi olarak dikkat çekiyor.

Samsung Greg Noh'un görüşleri hakkında herhangi bir açıklama yapmazken, iddialar doğru çıkarsa Microsoft HTC'nin ardından Samsung'dan da ağır bir darbe yiyecek. Digitimes'a göre 2010 yılında itibaren dünyanın önde gelen WM'li akıllı telefon üreticilerinden HTC'nin ürün gamının %50sinden fazlasını Android'li cihazlar oluşturacak.