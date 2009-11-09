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Analiz: Samsung, Android ve Samsung OS için Windows Mobile’dan vazgeçecek

9 yıl
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Diğer
Shady
Haber Editörü
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Google'ın Android işletim sistemi bir firmada daha Windows Mobile'ı yaralayacak gibi duruyor. HMC Investment Securities analisti Greg Noh'un yaptığı analize göre, Kore merkezli dünyanın önde gelen elektronik firmalarından Samsung'da WM'den vazgeçecek.

Analiz: Samsung, Android ve Samsung OS için Windows Mobile’dan vazgeçecek
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Greg Noh'a göre Samsung, 2008 yılında akıllı telefonlarının %80'den fazlasını kapsayan Windows Mobile işletim sistemine sahip mobil cihazlarının sayısını her geçen yıl aşağı çekerek, 2010 yılında %50'lere, 2012 yılında ise %20'e kadar düşürecek. Kullanıcılarına 2009'dan itibaren sunduğu Android'li cep telefonlarının sayısıysa WM'nin hızla yüzde kaybettiği dönemlerde artmaya devam ederek ve 2011'de %40'lık orana ulaşacak. Firmanın kendi hazırlayacağı Samsung OS ise 2010 yılından itibaren akıllı telefonalrda kullanılmaya başlanacak ve 2012 yılında Samsung'un kullanıcılarına sunduğu en büyük işletim sistemi olmaya başaracak. 2008 yılında yaklaşık %10'luk paya sahip olan Symbian ise 2010 yılından sonra firmanın tercih etmeyeceği işletim sistemi olarak dikkat çekiyor.

Samsung Greg Noh'un görüşleri hakkında herhangi bir açıklama yapmazken, iddialar doğru çıkarsa Microsoft HTC'nin ardından Samsung'dan da ağır bir darbe yiyecek. Digitimes'a göre 2010 yılında itibaren dünyanın önde gelen WM'li akıllı telefon üreticilerinden HTC'nin ürün gamının %50sinden fazlasını Android'li cihazlar oluşturacak.


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Akay KLC 9 yıl
Ekleme: Htc ile ortak çalışıyorlarmış tasarım konusunda
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oktayakgoz 9 yıl
microsoft değilde google olmasın.
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Akay KLC 9 yıl
Microsoftun kendi üreteceği bir telefon üstünde çalıştığını öğrendim bir çalışanından ne kadar doğru bilmiyorum ama eğer doğruysa asıl darbeyi microsoft vurmuş olur
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shavkat 9 yıl
Ben merak ediyorum o grafikte 4. bir işletim sistemi daha var. Tamam planlanana göre Windows Mobile muthis şekilde kayıpta ama o dördüncü işletim sistemi Windows7 degilmi, öyleyse MS yine ezici yüzde elde etmeye başlayacak 2012'de. Umarım dagilim adil sekilde ve tuketiciyi sömüremeyen bir yüzde dağılımı oluşur.
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Vipracing 9 yıl
Mobilde olsa piyasada çok fazla işletim sistemi mevcut.Bakalım kimler gidicek?
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_KadirşinaS_ 9 yıl

shavkat

Ben merak ediyorum o grafikte 4. bir işletim sistemi daha var. Tamam planlanana göre Windows Mobile muthis şekilde kayıpta ama o dördüncü işletim sistemi Windows7 degilmi, öyleyse MS yine ezici yüzde elde etmeye başlayacak 2012'de. Umarım dagilim adil sekilde ve tuketiciyi sömüremeyen bir yüzde dağılımı oluşur.


O samsung'un kendi yapacağı işletim sistemi wm filan değil.
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_KadirşinaS_ 9 yıl
Bu haberi okuduğumda, bana başka bir haberi anımsattı. Yanlış anlaşılmasın provokatif bir amaçla ya da bir marka fanatikliği amacıyla yazmıyorum bunu. Sadece o bahsettiğim o haberi neden şimdi anımsadığımı söylemek istiyorum. Taa ilk iphone'un olduğu zamanlarda Steve Jobs çok iddialı bir açıklama yapmış ve demişti ki: en yakın rakibimiz bizden en az 5 yıl geride. O zaman iphone'u hiç kullanmamış ve kulaktan dolma "bt ile dosya transferi yok vs. vs." mevzularla cihazdan soğumuş biri olarak "ne alaka şimdi, şu elimdeki n95 bile 5 çeker iphone'a" demiştim. Şimdi görüyorum ki, artık büyük telefon üreticileri Samsung,LG,Nokia hepsi kendi özel işletim sistemlerini oluşturmaya çalışıyorlar ve bu çalışmaların tam olarak rayına oturması için yine bir 3 yıl gerektiği görünüyor. Demek ki herifler hakikaten geleceği görüp hareket ediyorlar. Apple için bu hem avantaj, hem de dezavantaj. Avantaj çünkü diğerleri daha bir OS için çırpınırken, apple bunu oturttu ve diğerleri oturtmaya başlarken apple kimbilir kaç adım atmış olacak. Dezavantaj, çünkü apple elindeki yazılım gücüne güvendiği için donanıma pek önem vermiyor. Diğer markaların da donanımsal olarak şu an bile iphone'dan bir çok konuda üstün olduğunu düşünürsek, önümüzdeki yıl sadece android bile apple OS'i gömebilir. Bekleyip göreceğiz.Ama bir yandan da çok sabırsızlanıyorum.

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BesTCooL 9 yıl
microsofta nota veriyorlardır.... ;)

hiç bi geliştirme yapmadı micro fos :D
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GeceBekcisi 9 yıl
_KadirşinaS_

Steve Jobs'un "5 sene" sözünün bence iki temel sebebi var:

1. Apple iPhone'u tasarlarken pazarda talebi olan ama arzı olmayan bir ürün ürettiğinin ve dolayısı ile yeni bir segment açtığının farkındaydı. Yeni bir segmente onlar ellerinde hazır bir ürünle girerken, diğer üreticilerin onlara yetişmesi elbet zaman alacaktı. Yani iPhone zamanın ötesinde olan bir ürün değildi, sadece rakipleri zamanın gerisindeydi.

2. Apple ürünlerini pazarlarken fazlasıyla iddialı cümleler kullanarak merak ve istek uyandırma taktiğini sık uyguluyor, bu ilk örneği değil. Hatta iddialı cümle kurma konusunda abartıya kaçtığı için yasaklanmış reklamları bile var..

Ayrıca Nokia'nın şu an (tamamen kendisine ait olmasa da o şekildeymiş gibi yoğun kullandığı) iki ayrı işletim sistemi var (Symbian ve Maemo); üstelik pazarda kendi işletim sistemine sahip olan 4. (Apple: iPhone OS / RIM: Blackberry OS / Palm: webOS) ve en büyük oyuncu durumunda.
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Erasmus78 9 yıl

_KadirşinaS_

...Diğer markaların da donanımsal olarak şu an bile iphone'dan bir çok konuda üstün olduğunu düşünürsek, önümüzdeki yıl sadece android bile apple OS'i gömebilir. Bekleyip göreceğiz.Ama bir yandan da çok sabırsızlanıyorum.




Android herkese acik bir OS oldugundan elbette iphoneOS u en azindan pazar payi olarak gececektir. Ama gommek derseniz kesinlikle katilmiyorum. iPhoneOS kendine has bir pazar payini daima koruyacagini dusunuyorum.
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GeceBekcisi 9 yıl
Android gelsin Windows Mobile'ı yerinden etsin, Chrome OS gelince de Windows'u yerinden etsin; mümkün mertebe herşey ve herkes dünyanın en güçlü reklam/pazarlama/bilgi depolama şirketi Google'ın elinde olsun.. Ohh ne güzel, mi acaba?

Önemli bir şeyi ifade edelim: Özgürlük karşılıksız elde edilemez. Karşılıksız bir hizmet (1) alıyorsanız, karşılığını özgürlüklerinizi satarak ödüyorsunuz demektir. Buna en güzel örnek, Amerika'daki Lakehead Üniversitesi'dir (2)

Bu konunun devamında konuşulabilecek ve ortaya konabilecek çok şey var ama bu başlık Google hakkında fazla derine inmenin yeri değil, merak eden olursa ayrı bir başlıkta tartışabiliriz.

(1) Android şu an ücretsiz. Chrome OS'un da ücretsiz olacağı düşünülüyor.

(2) Maddi avantajından dolayı bilgi işlem altyapısını Google'a ücretsiz yaptıran Lakehead Üniversitesi, bunun sonucunda öğrencilerine ve öğretim üyelerine mecburen "artık üniversitenin bilgisayar sistemi üzerinde özel bilgileri (öğrenci notları dahil) paylaşmamalarını" söylemek zorunda kalıyor

Kaynak: theglobeandmail.com/...

Eighteen months ago, Lakehead University in Thunder Bay, Ont., had an outdated computer system that was crashing daily and in desperate need of an overhaul. A new installation would have cost more than $1-million and taken months to implement. Google's service, however, took just 30 days to set up, didn't cost the university a penny and gave nearly 8,000 students and faculty leading-edge software, said Michael Pawlowski, Lakehead's vice-president of administration and finance.

U.S.-based Google spotlighted the university as one of the first to adopt its software model of the future, and today Mr. Pawlowski boasts the move was the right thing for Lakehead, saving it hundreds of thousands of dollars in annual operating costs. But he notes one trade-off: The faculty was told not to transmit any private data over the system, including student marks.
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cssbaycelebi 9 yıl
wm 7 çıkınca görürüm samsungu.
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