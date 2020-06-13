Android 11'de 4 GB video kaydı sınırlaması kaldırıldı

Tam Boyutta Gör

Bildiğiniz üzere Android telefonlarda 4 GB’tan daha büyük boyutta video kaydı yapmak mümkün değil. Google sonunda bu sınırlamayı kaldırdı. Android 11'in ilk beta sürümü 4 GB’ın üzerinde video kaydı yapılmasına izin veriyor.

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Akıllı telefonlar 4K çözünürlükte video çekme özelliğine kavuşmadan önce, bu boyutlar hayal gibi geliyordu. Ancak bugün gelinen nokta çok farklı. Saniyede 30 kare hızında 4K video çekerken dosya boyutunun 4 GB'a ulaşması 15 dakikadan daha kısa sürüyor.

Uzun süredir bu konua şikayet vardı

Video boyutu konusundaki sınırlamayla ilgili şikayetler 2015 yılında ortaya çıkmaya başladı. O zamandan beri geliştiriciler bu konuyu sürekli gündeme getiriyordu. Seslere kulak veren Google, Android 11 ile birlikte bu sınırlamayı ortadan kaldırdı.

https://www.androidpolice.com/2020/06/12/android-11-will-finally-lift-the-idiotic-4gb-cap-on-video-recordings

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