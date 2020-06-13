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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Android 11'de 4 GB video kaydı sınırlaması kaldırıldı

    Android telefonlarda 4 GB’tan daha büyük boyutlarda video kaydı yapılamıyordu. Arama devi Google, mobil işletim sisteminin yeni sürümünde bu sınırlamayı ortadan kaldırdı.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Android 11'de 4 GB video kaydı sınırlaması kaldırıldı
    Tam Boyutta Gör

    Bildiğiniz üzere Android telefonlarda 4 GB’tan daha büyük boyutta video kaydı yapmak mümkün değil. Google sonunda bu sınırlamayı kaldırdı. Android 11'in ilk beta sürümü 4 GB’ın üzerinde video kaydı yapılmasına izin veriyor.

    Ayrıca Bkz. "Google Files, dosyalarınızı şifreleyebileceğiniz 'Güvenli Klasör' üzerinde çalışıyor"

    Akıllı telefonlar 4K çözünürlükte video çekme özelliğine kavuşmadan önce, bu boyutlar hayal gibi geliyordu. Ancak bugün gelinen nokta çok farklı. Saniyede 30 kare hızında 4K video çekerken dosya boyutunun 4 GB'a ulaşması 15 dakikadan daha kısa sürüyor.

    Android 11'de 4 GB video kaydı sınırlaması kaldırıldı

    Uzun süredir bu konua şikayet vardı

    Video boyutu konusundaki sınırlamayla ilgili şikayetler 2015 yılında ortaya çıkmaya başladı. O zamandan beri geliştiriciler bu konuyu sürekli gündeme getiriyordu. Seslere kulak veren Google, Android 11 ile birlikte bu sınırlamayı ortadan kaldırdı.



    https://www.androidpolice.com/2020/06/12/android-11-will-finally-lift-the-idiotic-4gb-cap-on-video-recordings Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Hakimutata Insane (Sebastian Insane) 9 dk.
    5 yıl geçtikten sonra, beynine dank etmiş Googlelın şaka gibi.
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    aspirin_00 (fatih sahinoglu) 40 dk.
    telefonun performansı eskisi gibi olacak mı ? bana bu şekille gel her güncellemeyle performans beklerken tam tersi geriye gidiyoruz.
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    mkyb (ismail Türkmen) 1 sa.
    5 yıl sonra çözüm gelmiş Google'dan.
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    AirSupport (SK ) 1 sa. mkyb
    5 yıl önce 4GB video kaydı mı yapıyordunuzv
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