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    Google Files, dosyalarınızı şifreleyebileceğiniz 'Güvenli Klasör' üzerinde çalışıyor

    Google Files'ın son APK sürümünde ortaya çıkan 'Güvenli Klasör' ile dosyalarınızı güvende tutabileceğiniz yeni bir özellik üzerinde çalışılıyor.
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Son yıllarda akıllı teknolojilerin hızla gelişmesiyle birlikte özellikle kişisel verilerin korunması konusundaki hassasiyet de artmaya başladı. Verilerin gizliliği konusunda Google'ın, yeni bir özellik üzerinde çalıştığı anlaşıldı. Google Files'ın son APK sürümünde dosyalarınızı şifreleyebileceğiniz yeni bir özellik olduğu görülüyor.

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    Google Files'a 'Güvenli Klasör' geliyor

    APK sürüm 1.0.315'te görülen bu özellik, kişisel verilerin korunması için kullanıcıya olanak sağlıyor. Telefonunuzun ekran kilidi açma parolasından hariç olarak oluşturabileceğiniz 4 haneli yeni bir parola ile verilerinizi güvende tutmanız çalışılıyor. Eğer 4 haneli parolanızı unutursanız, dosyalarınızı kurtarmak için bir yol şimdilik görünmüyor.

    Google Files uygulamasında 'Gözat' sekmesinde yer alan 'Koleksiyonlar' bölümünde yeni bir 'Güvenli Klasör' özelliği görülüyor. Güvenli Klasör'e tıkladığınız zaman sizden öncelikle 4 haneli bir parola oluşturmanız isteniyor. Parola belirlendikten sonra eğer Güvenli Klasör'e dosya ekler ve parolayı unutursanız dosyalara bir daha erişemeyeceğinize dair uygulama sizi uyarır. Parolayı oluşturma aşaması bittikten sonra uygulamada yer alan dosyalarınızdan istediklerinizi seçip menüden 'Güvenli Klasör'e Taşı' seçeneğiyle dosyalarınızı şifreleyebilirsiniz.

    Ayrıca Bkz. "WarnerMedia, HBO Go'yu kapatıyor"

    Google Files'ın APK sürümünde ortaya çıkan bu özelliğin, yerleşik olarak ne zaman kullanıma başlanabileceğine dair bir ayrıntı bulunmuyor. Google bu özelliği, herkesin kullanımına açık bir şekilde uygulama içinde yayınlamadan önce özellik üzerinde değişiklikler yapabilir.



    https://www.xda-developers.com/files-by-google-safe-folder-protect-files-4-digit-pin/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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