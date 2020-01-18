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    android ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Android 11, Google Pixel 4’te çalışırken yakalandı

    Google'ın en yeni Android sürümü üzerindeki çalışmaları hız kesmeden devam etse de şimdiye kadar bu konuda herhangi bir bilgimiz yoktu. Yayınlanan GeekBench sonucu ile bir ilk gerçekleşti.
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    android
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Android 11, Google Pixel 4’te çalışırken yakalandı

    Yazıya giriş yapmadan hemen önce belirtmekte fayda var: GeekBench test yazılımı içerisinde ortaya çıkan Google Pixel 4’ün Android 11 çalıştırdığı bilgisi, uygulamanın sistem düzeyinde çalışmasından ötürü yanlış olabilir. Bu konuda herhangi bir doğrulamaya sahip değiliz.

    İnternette yayınlanan GeekBench sonuçları arasında görünen Google Pixel 4, donanımsal olarak herhangi bir farklılık göstermese de işletim sistemi olarak listelenen Android R, ya da Android 11, yeni işletim sisteminin testlerinin başladığını ifade ediyor. 

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    Bu konuda elimizde bilgi olmasa da Android’in yeni sürümünün kesinlikle bir numarası olacağını söyleyebiliriz. Şu an en güncel sürüm olan Android 10, bildiğiniz üzere bir tatlı ile bağdaştırılmış değil ve bu durum böyle devam edecek gibi görünüyor. 

    Android 11 ile gelebilecek yeniliklerle ilgili şimdiye kadar elimizdeki tek bilgi Google’ın Android Open Source Project içerisine yaptığı katkıdan geliyor. Bu katkıya göre “comsose/mux” dosya kısıtlaması, 4GB’ın ötesine geçiyor. Bu sayede video kayıtların belirli bir noktada kesilmesine ihtiyaç kalmayacağını düşünüyoruz. 

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    Google’ın Pixel model akıllı telefonları şimdiye kadar Sonbahar’da kullanıcılarla buluştu ve bu durum muhtemelen bu yıl da devam edecektir. Android’in en yeni sürümüyle ilgili beta sürümleri ve detaylı bilgiler ise önümüzdeki birkaç ay içinde ciddi oranda artacaktır.



    https://browser.geekbench.com/v5/cpu/1028301 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    DH Misafiri 2 gün
    Gözümle görmeden inanmam.
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    DH Misafiri 2 gün
    Yav general Mobile daha android 10 veremedi elin Amerika lısı android 11 üzerinde çalışmaya başlamış ülke olarak çok geriyiz teknoloji de
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    darkfriairs 3 gün
    Çeviri konusunda biraz daha özen gösterilmeli.
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    veteriner69 3 gün
    Kaçak mı çalışıyor muş da yakalanmış?
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    StalkerReborn 3 gün
    kesin yakalanmıştır
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    SaB0 3 gün en beğenilen
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