Android 11, Google Pixel 4’te çalışırken yakalandı

Yazıya giriş yapmadan hemen önce belirtmekte fayda var: GeekBench test yazılımı içerisinde ortaya çıkan Google Pixel 4’ün Android 11 çalıştırdığı bilgisi, uygulamanın sistem düzeyinde çalışmasından ötürü yanlış olabilir. Bu konuda herhangi bir doğrulamaya sahip değiliz.

İnternette yayınlanan GeekBench sonuçları arasında görünen Google Pixel 4, donanımsal olarak herhangi bir farklılık göstermese de işletim sistemi olarak listelenen Android R, ya da Android 11, yeni işletim sisteminin testlerinin başladığını ifade ediyor.

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Bu konuda elimizde bilgi olmasa da Android’in yeni sürümünün kesinlikle bir numarası olacağını söyleyebiliriz. Şu an en güncel sürüm olan Android 10, bildiğiniz üzere bir tatlı ile bağdaştırılmış değil ve bu durum böyle devam edecek gibi görünüyor.

Android 11 ile gelebilecek yeniliklerle ilgili şimdiye kadar elimizdeki tek bilgi Google’ın Android Open Source Project içerisine yaptığı katkıdan geliyor. Bu katkıya göre “comsose/mux” dosya kısıtlaması, 4GB’ın ötesine geçiyor. Bu sayede video kayıtların belirli bir noktada kesilmesine ihtiyaç kalmayacağını düşünüyoruz.

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Google’ın Pixel model akıllı telefonları şimdiye kadar Sonbahar’da kullanıcılarla buluştu ve bu durum muhtemelen bu yıl da devam edecektir. Android’in en yeni sürümüyle ilgili beta sürümleri ve detaylı bilgiler ise önümüzdeki birkaç ay içinde ciddi oranda artacaktır.

https://browser.geekbench.com/v5/cpu/1028301

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