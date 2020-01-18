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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy Z Flip, Motorola Razr'dan daha ucuz olacak

    Sektöre yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre Samsung'un yeni katlanabilir telefonu, Motorola Raz 2019'dan daha düşük bir fiyat etiketi ile piyasaya sürülecek.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung Galaxy Z Flip, Motorola Razr'dan daha ucuz olacak
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    Kasım ayında tanıtılan Motorola Raz 2019 henüz satışa sunulmadı. Katlanabilir telefonun fiyat etiketi 1.500 dolar. Ancak cihaz hakkında hayal kırıklığı yaratan şey Snapdragon 710 gibi orta sınıf bir işlemciye sahip olması.

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    Samsung, Şubat ayında Galaxy Z Flip olarak adlandırılması beklenen yeni bir katlanabilir telefon çıkaracak. Son raporlar bu konuda bazı önemli detayları açığa çıkardı. Daha düşük fiyat etiketi ve daha iyi özellikler ile geleceği belirtilen cihazın gelişi, Motorola Razr 2019 için büyük bir darbe olacak.

    Samsung Galaxy Z Flip, Motorola Razr'dan daha ucuz olacak
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    Fiyat etiketiyle alıcıları cezbedecek

    INews24 basın kuruluşunun haberine göre, Galaxy Z Flip, 1 milyon won (863 dolar) ile 1.5 milyon won (1.295 dolar) arasında bir fiyat etiketine sahip olacak.

    Yani 1.500 dolarlık Motorola Razr'dan daha düşük fiyata satın alınabileceği gibi daha iyi özellikler sunacak. Katlanabilir telefonun lansmandan hemen sonra satışa çıkması bekleniyor.



    http://www.inews24.com/view/1236350 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Biyturs_OnSr 4 gün
    Tesla'ya rakip olacaklarını iddia eden arabalar gibi bir haber olmuş bu Bakıyorsun, ortada hiçbir şey yok.
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