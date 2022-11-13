Realme 9 Pro için Android 13 beta programı duyuruldu

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Başvurunun incelemeden geçmesi gerekiyor

Realme 9 Pro ve 9 Pro+ kullanıcılarının Android 13 beta programını kaydolmak için, Ayarlar - Yazılım Güncelleme menüsüne gidip sağ üstteki Ayarlar simgesine dokunmaları ve ardından Deneme sürümü (Trial version) - Açık beta (Open beta) - Şimdi başvur (Apply now) yolunu izlemeleri gerekiyor. Bu aşamadan sonra başvurunun onaylanmasını beklemeleri gerekiyor.

Tam Boyutta Gör Beta sürümü olduğundan kullanıcı deneyimini etkileyebilecek çeşitli hatalarla karşılaşılması olası. Bu nedenle birincil cihaza kurmamakta fayda var. Ayrıca veri kaybını önlemek için, Android 13 açık beta programına katılmadan önce tam yedekleme yapmakta fayda var. Realme, ayrıca güncellemeyi yüklemeden önce cihazda en az 5GB boş alan olması ve pil seviyesinin %60 seviyesine olması gerektiği konusunda uyarıyor.

Verilerinizi yedekleyin

Beta sürümü deneyip Android 12’ye geri dönmek isteyen kullanıcılar için Realme, bu işlem esnasında verilerin silineceği, mutlaka yedeklenmesi önerisinde bulunuyor.

Android 12'ye geri dönüş

Geri dönüş için telefona bir dosya (rollback package) indirilmesi ve ardından kurtarma moduna geçilmesi gerekiyor. Önceki sürüme dönmek için paket dosyayı çıkartıp yükleme adımlarını izlemek yeterli oluyor.

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