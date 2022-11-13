Realme 9 Pro için Android 13 beta programı duyuruldu

Başvurunun incelemeden geçmesi gerekiyor
Realme 9 Pro ve 9 Pro+ kullanıcılarının Android 13 beta programını kaydolmak için, Ayarlar - Yazılım Güncelleme menüsüne gidip sağ üstteki Ayarlar simgesine dokunmaları ve ardından Deneme sürümü (Trial version) - Açık beta (Open beta) - Şimdi başvur (Apply now) yolunu izlemeleri gerekiyor. Bu aşamadan sonra başvurunun onaylanmasını beklemeleri gerekiyor.
Verilerinizi yedekleyin
Beta sürümü deneyip Android 12’ye geri dönmek isteyen kullanıcılar için Realme, bu işlem esnasında verilerin silineceği, mutlaka yedeklenmesi önerisinde bulunuyor.
Android 12'ye geri dönüş
Geri dönüş için telefona bir dosya (rollback package) indirilmesi ve ardından kurtarma moduna geçilmesi gerekiyor. Önceki sürüme dönmek için paket dosyayı çıkartıp yükleme adımlarını izlemek yeterli oluyor.Kaynakça https://c.realme.com/in/post-details/1590561055027859456 https://c.realme.com/in/post-details/1590972238377586688 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: