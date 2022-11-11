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    Realme 10 Pro+ AntuTu'da göründü: Performansı şaşırttı

    Akıllı telefon pazarının iddialı oyuncularından Realme'nin yakında Realme 10 Pro serisini duyurması bekleniyor. Bugün, serinin tepe modeli Realme 10 Pro+ AnTuTu'da göründü. 
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    Realme 10 Pro+ AntuTu'da göründü: Performansı şaşırttı Tam Boyutta Gör
    Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Realme, önümüzdeki hafta Realme 10 Pro ve Realme 10 Pro+ modellerini tanıtacak. Geçtiğimiz saatlerde Realme 10 Pro+ modelinin resmi basın görselleri ve ekran detaylarının paylaşılmasının hemen ardından, AnTuTu puanları da gün yüzüne çıktı. MediaTek Dimensity 1080 platformundan güç alan telefon neler sunuyor? İşte detaylar

    Realme 9 Pro+ ile benzer performans sunacak

    GadgetsGang tarafından paylaşılan ekran görüntüleri göre Realme 10 Pro Plus, popüler kıyaslama platformu AnTuTu'da toplam 529.000 puana ulaşmayı başarıyor. Karşılaştırma için Realme 9 Pro+ modelinin ortalama 505.000 puana sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle yeni akıllı telefon, ufak bir performans artışı ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Selefine kıyasla en büyük fark ise kamera ve ekran tarafında yaşanacak diyebiliriz.

    Realme 10 Pro+ özellikleri

    Realme 10 Pro+, 120Hz yenileme hızına sahip  6,7 inç boyutlarında kavisli OLED bir ekran ile donatılacak. Bununla birlikte kaputun altında MediaTek Dimensity 1080 yonga setinden güç alacak yeni telefona, ön tarafında 16MP selfie, arka tarafında ise 108MP ana kamera dahil olmak üzere üçlü bir kurulumu eşlik edecek. 12 GB'a kadar RAM, 256 GB'a kadar dahili depolama ve 5.000 mAh pil ile güçlendirilecek Realme 10 Pro+ modelinin kutudan çıktığı anda Android 13 tabanlı Realme UI tarafından desteklenmesi bekleniyor.

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