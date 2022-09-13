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    Anlık Bildirim

    Android 13'e iOS özelliği geliyor: Pil sağlığı hakkında bilgi verecek

    Google, Android 13 işletim sisteminin genel beta sürümüne Pil Sağlığı adlı yeni bir menü ekledi. Söz konusu bölüm cihazın pil durumu hakkında ayrıntılı bilgi sağlayacak.
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    Android 13'e iOS özelliği: Pil sağlığı hakkında bilgi verecek
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    Apple bildiğiniz üzere iOS işletim sisteminde pil sağlığının izlenmesine olanak tanıyan bir özellik sunuyor. Böylelikle iPhone kullanıcıları cihazlarındaki bataryanın yıpranma durumuna göz atabiliyorlar. Arama devi Google benzer bir özelliği Android işletim sistemine entegre etmeye hazırlanıyor.

    Android 13 QPR1 genel beta sürümünde "Pil Sağlığı" adlı bir bölüm keşfedildi. Yeni menüde pilin yıpranma durumu hakkında genel bir değerlendirmenin yanı sıra neler yapabileceğiyle ilgili öneriler ve gerçek batarya kapasitesiyle ilgili bilgilendirme yer alıyor.

    Pil değişikliği gerekip gerekmediği öğrenilebilecek

    Android 13 pille alakalı herhangi bir sorun olması durumunda uyarı verecek. Bu sayede kullanıcılar pilin durumunu kontrol ederek değiştirilmesi gerekip gerekmediğini öğrenebilecekler. Ancak şu an için bu özellikle ilgili bazı belirsizlikler söz konusu.

    Pil Sağlığı menüsü Google Pixel markalı bir akıllı telefonda görüldü. Dolayısı ile tüm Android cihazlarda mı yoksa sadece Google Pixel modellerinde mi sunulacağı bilinmiyor. Bu konuyla ilgili bilgi sahibi olabilmemiz için biraz daha beklememiz gerekecek.

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    Siper hedefi 12'den vurdu

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    serdarzero 5 gün önce

    Abone sayısı doğru mudur acaba

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    Tony Ferguson 5 gün önce

    içerik cok iyi teşekkürler

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    Whisper 6 gün önce

    @gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...

    G
    gokhanw10 1 hafta önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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