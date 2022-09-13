Android 13'e iOS özelliği geliyor: Pil sağlığı hakkında bilgi verecek

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Apple bildiğiniz üzere iOS işletim sisteminde pil sağlığının izlenmesine olanak tanıyan bir özellik sunuyor. Böylelikle iPhone kullanıcıları cihazlarındaki bataryanın yıpranma durumuna göz atabiliyorlar. Arama devi Google benzer bir özelliği Android işletim sistemine entegre etmeye hazırlanıyor.

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Android 13 QPR1 genel beta sürümünde "Pil Sağlığı" adlı bir bölüm keşfedildi. Yeni menüde pilin yıpranma durumu hakkında genel bir değerlendirmenin yanı sıra neler yapabileceğiyle ilgili öneriler ve gerçek batarya kapasitesiyle ilgili bilgilendirme yer alıyor.

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Pil değişikliği gerekip gerekmediği öğrenilebilecek

Android 13 pille alakalı herhangi bir sorun olması durumunda uyarı verecek. Bu sayede kullanıcılar pilin durumunu kontrol ederek değiştirilmesi gerekip gerekmediğini öğrenebilecekler. Ancak şu an için bu özellikle ilgili bazı belirsizlikler söz konusu.

Pil Sağlığı menüsü Google Pixel markalı bir akıllı telefonda görüldü. Dolayısı ile tüm Android cihazlarda mı yoksa sadece Google Pixel modellerinde mi sunulacağı bilinmiyor. Bu konuyla ilgili bilgi sahibi olabilmemiz için biraz daha beklememiz gerekecek.

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Android 13'e iOS özelliği: Pil sağlığı hakkında bilgi verecek