Apple, iPhone ve Mac'lere yönelik saldırılarda kullanılan önemli bir güvenlik açığını kapattı

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Apple, bilgisayar korsanlarının iPhone ve Mac cihazlara yönelik saldırılarda aktif olarak kullandıkları CVE-2022-32917 olarak tanımlanan güvenlik açığını ortadan kaldırmaya yönelik son derece kritik bir güncelleme yayınladı.

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Güvenlik açığı, kötü amaçlı uygulamaların çekirdek ayrıcalıklarıyla rastgele kod yürütmesine izin veriyor. CVE-2022-32917 olarak etiketlenen sıfır gün güvenlik açığından etkilenen cihazların listesi şu şekilde:

iPhone 6s ve sonraki modeller

iPad Pro (tüm modeller)

iPad Air 2 ve sonraki modeller

iPad 5 ve üstü

iPad mini 4 ve üstü

iPod touch 7. nesil

macOS Big Sur 11.7 ve macOS Monterey 12.6 çalıştıran Mac'ler

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Açık istismar edildi

Apple, anonim bir araştırmacı tarafından şirkete bildirilen güvenlik açığının, gerçek saldırılarda aktif olarak kullanılmış olabileceğini doğruladı. Yamalar iOS 15.7, iPadOS 15.7, iOS 16, macOS Big Sur 11.7 ve macOS Monterey 12.6 sürümlerinde mevcut.

Şirket, tüm müşterilerin güncellemeyi güvenli bir şekilde yükleyebilmesine zaman tanımak için söz konusu sıfır gün güvenlik açığından yararlanan saldırıların teknik ayrıntılarını açıklamadı.

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Apple, iPhone ve Mac'ler için kritik bir güvenlik yaması sundu