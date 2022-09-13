Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple, iPhone ve Mac'lere yönelik saldırılarda kullanılan önemli bir güvenlik açığını kapattı

    Apple, iPhone ve Mac sahiplerine saldırmak için aktif olarak kullanılan son derece tehlikeli bir sıfır gün güvenlik açığını ortadan kaldırdı. İşte yamayla ilgili detaylar.
    Oy Ver

    Apple, iPhone ve Mac'ler için kritik bir güvenlik yaması sundu
    Tam Boyutta Gör

    Apple, bilgisayar korsanlarının iPhone ve Mac cihazlara yönelik saldırılarda aktif olarak kullandıkları CVE-2022-32917 olarak tanımlanan güvenlik açığını ortadan kaldırmaya yönelik son derece kritik bir güncelleme yayınladı.

    Güvenlik açığı, kötü amaçlı uygulamaların çekirdek ayrıcalıklarıyla rastgele kod yürütmesine izin veriyor. CVE-2022-32917 olarak etiketlenen sıfır gün güvenlik açığından etkilenen cihazların listesi şu şekilde:

    • iPhone 6s ve sonraki modeller
    • iPad Pro (tüm modeller)
    • iPad Air 2 ve sonraki modeller
    • iPad 5 ve üstü
    • iPad mini 4 ve üstü
    • iPod touch 7. nesil
    • macOS Big Sur 11.7 ve macOS Monterey 12.6 çalıştıran Mac'ler

    Apple, iPhone ve Mac'ler için kritik bir güvenlik yaması sundu
    Tam Boyutta Gör

    Açık istismar edildi

    Apple, anonim bir araştırmacı tarafından şirkete bildirilen güvenlik açığının, gerçek saldırılarda aktif olarak kullanılmış olabileceğini doğruladı. Yamalar iOS 15.7, iPadOS 15.7, iOS 16, macOS Big Sur 11.7 ve macOS Monterey 12.6 sürümlerinde mevcut.

    Şirket, tüm müşterilerin güncellemeyi güvenli bir şekilde yükleyebilmesine zaman tanımak için söz konusu sıfır gün güvenlik açığından yararlanan saldırıların teknik ayrıntılarını açıklamadı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Siper hedefi 12'den vurdu

    Profil resmi
    serdarzero 5 gün önce

    Abone sayısı doğru mudur acaba

    Profil resmi
    Tony Ferguson 5 gün önce

    içerik cok iyi teşekkürler

    Profil resmi
    Whisper 6 gün önce

    @gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...

    G
    gokhanw10 1 hafta önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A72
    Samsung Galaxy A72
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    M2 &#231;ipli 2022 Apple MacBook Pro 13 in&#231;
    M2 çipli 2022 Apple MacBook Pro 13 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız