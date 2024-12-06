Android 15 QPR1 güncellemesi yayınlandı: İşte yenilikler

Android 15 QPR1 yayınlandı
Google'ın paylaştığı detaylara göre Android 15 QPR1, hem özelleştirme hem de erişilebilirlik anlamında önemli yenilikler getiriyor. Android 15 QPR1 ile Android nihayet çoklu pencere desteğine kavuşuyor. Bu sayede uygulamalar, yeniden boyutlandırılabilen ve ekranda sürüklenebilen yüzen pencerelerde kullanılabilecek. Ancak yeni özellik, şu an için yalnızca büyük ekranlı cihazlarda kullanılabilir.
Kilit ekranı widget'ları geri dönüyor
Android, kilit ekranına widget koymanıza izin veriyordu ancak bu işlevsellik 2015'te Android 5.0 Lollipop ile kaldırıldı. Kilit ekranı widget'ları sonunda Android 15 QPR1'de geri döndü ancak çoklu pencere desteğinde olduğu gibi yalnızca tabletlerde mevcut.
Bir diğer gelişme ise, Pixel cihazlar için sunulan %80 şarj limiti. Uzun zamandır diğer markalarda mevcut olan bu özellik, artık Pixel serisinde de destekleniyor olacak. Diğer tarafta Android 15 QPR1, giriş yöntemleriniz arasında hızlı bir şekilde geçiş yapmanızı sağlayan yeni bir klavye hızlı geçiş düğmesi ile geliyor.
Son olarak tam ekran modunda bir video izliyorsanız veya oyun oynuyorsanız, Android 15 QPR1 artık uyarı bildirimlerini en aza indirecek, böylece ekranda çok fazla yer kaplamayacaklar. Ayrıca yeni sürüm, Ayarlar → Erişilebilirlik → Renk ve hareket altındaki renk düzeltme modu için yeni bir "yoğunluk" kaydırıcısı ile geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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