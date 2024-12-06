Android 15 QPR1 güncellemesi yayınlandı: İşte yenilikler

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz Ekim ayında yayınlanmaya başlayan Android 15 kapsamında yeni özellikler ve iyileştirmeler getiren Google, şimdi de uyumlu cihazlar için ilk Android 15 QPR1 güncellemesini göndermeye başladı. İlk olarak Pixel cihazlara sunulacak güncelleme, sonraki dönemde tüm ekosisteme dahil olacak. İşte detaylar...

Android 15 QPR1 yayınlandı

Google'ın paylaştığı detaylara göre Android 15 QPR1, hem özelleştirme hem de erişilebilirlik anlamında önemli yenilikler getiriyor. Android 15 QPR1 ile Android nihayet çoklu pencere desteğine kavuşuyor. Bu sayede uygulamalar, yeniden boyutlandırılabilen ve ekranda sürüklenebilen yüzen pencerelerde kullanılabilecek. Ancak yeni özellik, şu an için yalnızca büyük ekranlı cihazlarda kullanılabilir.

Kilit ekranı widget'ları geri dönüyor

Android, kilit ekranına widget koymanıza izin veriyordu ancak bu işlevsellik 2015'te Android 5.0 Lollipop ile kaldırıldı. Kilit ekranı widget'ları sonunda Android 15 QPR1'de geri döndü ancak çoklu pencere desteğinde olduğu gibi yalnızca tabletlerde mevcut.

Tam Boyutta Gör Buna ek olarak Ayarlar uygulaması artık Android 15 QPR1'de biraz daha düzenli. Benzer menü öğeleri artık görsel olarak farklı bölümlerde gruplandırılıyor. Örneğin, "Ağ ve İnternet" artık kendi sekmesinde "Bağlı cihazlar" ile birlikte yer alıyor. "Google" menüsü artık en üste yerleştirildi ve birçok kullanıcı için artık yalnızca "Google" yerine Google Hesabınızın adını ve profil resmini gösteriyor.

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Bir diğer gelişme ise, Pixel cihazlar için sunulan %80 şarj limiti. Uzun zamandır diğer markalarda mevcut olan bu özellik, artık Pixel serisinde de destekleniyor olacak. Diğer tarafta Android 15 QPR1, giriş yöntemleriniz arasında hızlı bir şekilde geçiş yapmanızı sağlayan yeni bir klavye hızlı geçiş düğmesi ile geliyor.

Tam Boyutta Gör Buna ek olarak artık bir ekran kaydı veya ekran yayınlama oturumunu sonlandırmak için durum çubuğunu aşağı çekmenize gerek yok. Bunun nedeni, Android 15 QPR1'in artık ekranı ne kadar süredir kaydettiğinizi veya yayınladığınızı söyleyen dokunulabilir durum çubuğu bildirimi ile geliyor.

Son olarak tam ekran modunda bir video izliyorsanız veya oyun oynuyorsanız, Android 15 QPR1 artık uyarı bildirimlerini en aza indirecek, böylece ekranda çok fazla yer kaplamayacaklar. Ayrıca yeni sürüm, Ayarlar → Erişilebilirlik → Renk ve hareket altındaki renk düzeltme modu için yeni bir "yoğunluk" kaydırıcısı ile geliyor.

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Android 15 QPR1 güncellemesi yayınlandı: İşte yenilikler