    Android 17'nin kod adı ortaya çıktı: İşte Google'ın yeni tatlısı!

    Google'ın Android 17 için belirlediği tatlı kod adı ortaya çıktı. "Baklava" adlandırmasının ardından, 2026'da çıkması beklenen sürüm yine tatlı temasıyla geliyor. İşte Android 17'nın kod adı...

    Android 17'nin kod adı ortaya çıktı: İşte Google'ın yeni tatlısı! Tam Boyutta Gör
    Google'ın Android 16 sürümünü yayınlamasının ardından uzun bir zaman geçti ancak çoğu kullanıcı, henüz Android 16'yı deneme fırsatı bulamadı. Şimdi ise güncelleme çalışmaları sürerken, Google’ın Android 17 güncellemesinin kod adı ortaya çıktı. Google, Android sürümlerine tatlı isimleri vermeye devam ediyor.

    Android 17 kod adı ortaya çıktı

    Android Authority'nin doğruladığı bilgilere göre, 2026'da çıkması beklenen Android 17'nin dahili kod adı "Cinnamon Bun" yani "Tarçınlı Çörek" olacak. Bu isimlendirme, Android 16 Baklava sürümünden sonra alfabetik sıralamayı takip ediyor. Bilmeyenler için Android geliştirme süreci geçtiğimiz yıllarda "Trunk Stable" (aynı kod dalı üzerinde işlem) modeline geçtiği için kod adı mantığında da ufak değişiklikler yaşandı.

    Android 17'nin kod adı ortaya çıktı: İşte Google'ın yeni tatlısı! Tam Boyutta Gör
    Bu değişiklik sonucunda ise Android 14 "Upside Down Cake" ve Android 15 "Vanilla Ice Cream" döneminde alfabetik sıralama eski düzene devam etmişti. Ancak 2025'te "Baklava" ile başlayan yeni harf sırası, Android 17'de "C" harfine geldi ve ortaya "Cinnamon Bun" yani Tarçınlı Çörek ismi çıktı.

    Google, tatlı kod adlarını artık resmi olarak pazarlamada kullanmasa da, bu gelenek geliştirme ekibi içinde devam ediyor. Kullanıcılar bu isimleri çoğunlukla yalnızca sızıntılarla öğrenebiliyor. Bu arada, Android 17'nin Haziran 2026 civarında tanıtılması bekleniyor. Yeni sürümde sunulacak yenilikler ise henüz netleşmedi. 

    • Android 14: Upside Down Cake
    • Android 15: Vanilla Ice Cream
    • Android 16: Baklava
    • Android 17: Cinnamon Bun
