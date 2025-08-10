Android 17'nin kod adı ortaya çıktı: İşte Google'ın yeni tatlısı!

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Google'ın Android 16 sürümünü yayınlamasının ardından uzun bir zaman geçti ancak çoğu kullanıcı, henüz Android 16'yı deneme fırsatı bulamadı. Şimdi ise güncelleme çalışmaları sürerken, Google’ın Android 17 güncellemesinin kod adı ortaya çıktı. Google, Android sürümlerine tatlı isimleri vermeye devam ediyor.

Android 17 kod adı ortaya çıktı

Android Authority'nin doğruladığı bilgilere göre, 2026'da çıkması beklenen Android 17'nin dahili kod adı "Cinnamon Bun" yani "Tarçınlı Çörek" olacak. Bu isimlendirme, Android 16 Baklava sürümünden sonra alfabetik sıralamayı takip ediyor. Bilmeyenler için Android geliştirme süreci geçtiğimiz yıllarda "Trunk Stable" (aynı kod dalı üzerinde işlem) modeline geçtiği için kod adı mantığında da ufak değişiklikler yaşandı.

Tam Boyutta Gör Bu değişiklik sonucunda ise Android 14 "Upside Down Cake" ve Android 15 "Vanilla Ice Cream" döneminde alfabetik sıralama eski düzene devam etmişti. Ancak 2025'te "Baklava" ile başlayan yeni harf sırası, Android 17'de "C" harfine geldi ve ortaya "Cinnamon Bun" yani Tarçınlı Çörek ismi çıktı.

Google, tatlı kod adlarını artık resmi olarak pazarlamada kullanmasa da, bu gelenek geliştirme ekibi içinde devam ediyor. Kullanıcılar bu isimleri çoğunlukla yalnızca sızıntılarla öğrenebiliyor. Bu arada, Android 17'nin Haziran 2026 civarında tanıtılması bekleniyor. Yeni sürümde sunulacak yenilikler ise henüz netleşmedi.

Android 14: Upside Down Cake

Android 15: Vanilla Ice Cream

Android 16: Baklava

Android 17: Cinnamon Bun

