Android 17'nin kod adı ortaya çıktı: İşte Google'ın yeni tatlısı!

Android 17 kod adı ortaya çıktı
Android Authority'nin doğruladığı bilgilere göre, 2026'da çıkması beklenen Android 17'nin dahili kod adı "Cinnamon Bun" yani "Tarçınlı Çörek" olacak. Bu isimlendirme, Android 16 Baklava sürümünden sonra alfabetik sıralamayı takip ediyor. Bilmeyenler için Android geliştirme süreci geçtiğimiz yıllarda "Trunk Stable" (aynı kod dalı üzerinde işlem) modeline geçtiği için kod adı mantığında da ufak değişiklikler yaşandı.
Google, tatlı kod adlarını artık resmi olarak pazarlamada kullanmasa da, bu gelenek geliştirme ekibi içinde devam ediyor. Kullanıcılar bu isimleri çoğunlukla yalnızca sızıntılarla öğrenebiliyor. Bu arada, Android 17'nin Haziran 2026 civarında tanıtılması bekleniyor. Yeni sürümde sunulacak yenilikler ise henüz netleşmedi.
- Android 14: Upside Down Cake
- Android 15: Vanilla Ice Cream
- Android 16: Baklava
- Android 17: Cinnamon Bun
