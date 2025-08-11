Giriş
    iPhone 17 ve 17 Pro'nun ekran koruyucuları sızdı: İşte ekran boyutları

    iPhone 17 serisine ait ekran koruyucular sızdırıldı. Paylaşılan görseller, dört modelin ekran boyutları arasındaki farkları net şekilde ortaya koyuyor. İşte görüntüler...

    iPhone 17 ve 17 Pro'nun ekran koruyucuları sızdı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    iPhone 17 serisinin tanıtımına haftalar kala, telefonların ekran koruyucularına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Sızdırılan görseller, dört modelin ekran boyutları arasındaki farkları ve bu yıl yapılacak tasarım değişikliklerini gösteriyor. Ancak iPhone 17 ve iPhone 17 Pro, bu yıl aynı boyutta kalacak. İşte detaylar...

    iPhone 17 ve 17 Pro'nun ekran koruyucuları sızdı

    Paylaşılan bilgilere göre iPhone 17 ve 17 Pro, 6,3 inçlik ekrana sahip olacak. İki model için hazırlanan ekran koruyucuların ölçülerinin neredeyse birebir aynı olduğu görülüyor. Serinin ortasında konumlanan iPhone 17 Air ise 6,6 inç ekranla gelecek. Bu, yerini aldığı iPhone 16 Plus'tan 0,1 inç daha küçük ancak hem temel modellerden hem de Pro Max'ten daha geniş bir görüntüleme alanı sunuyor.

    iPhone 17 ve 17 Pro'nun ekran koruyucuları sızdı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Ayrıca Plus modeline dair herhangi bir bilginin bulunmaması da, modelin bu yıl pas geçileceğini doğruluyor. En büyük model olan iPhone 17 Pro Max ise 6,9 inç ekranıyla selefiyle aynı boyutu koruyacak. 

    iPhone 17 ve 17 Pro beklenenler

    Kamera tarafında Pro modellerin arka yüzünde daha büyük bir modül yer alacak. Sensör tasarımı büyük ölçüde korunurken, flaş ve mikrofon gibi yardımcı donanımların modülün sol kısmına taşındığı görülüyor. 17 Air'da tek sensör, iPhone 17’de ise ikili sensör bulunacak. Ayrıca tüm iPhone 17 serisinin 120Hz OLED panellere sahip olacağı iddia ediliyor. Ancak iPhone 17 ve 17 Air modellerinde LTPO teknolojisinin bulunmayacağı, dolayısıyla ProMotion ve Always-On Display gibi özelliklerin yalnızca Pro serisine özel kalacağını söyleyelim.

    Donanım tarafında iPhone 17 Pro serisinin 48 MP telefoto lense sahip yeni bir kamera modülü ile geleceği, tüm seride ise 24 MP çözünürlüklü ön kameranın kullanılacağı öne sürülüyor. Pro modeller, TSMC'nin üçüncü nesil 3nm süreciyle üretilen A19 Pro çipinden güç alacak ve 12 GB RAM ile desteklenecek. Ayrıca daha küçük bir Dynamic Ada tasarımı, metalens tabanlı Face ID sistemi ve Apple tasarımı Wi-Fi 7 çipi gibi yenilikler de bu yılın öne çıkan detayları arasında.

    Renk seçeneklerine bakıldığında, Apple'ın siyah ve beyaz gibi klasik tonları koruyacağı, temel modeller için yeşil ve pembe seçeneklerine yer vereceği belirtiliyor. Pro modellerde ise yalnızca bu seriye özel turuncu renk sunulacak. Ayrıca Apple logosu, önceki nesillere kıyasla alt bölüme konumlandırılacak.

