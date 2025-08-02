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    Epic Games kazandı: Google Play Store'da kurallar değişiyor

    Epic Games ile Google arasındaki dava sona yaklaştı. ABD Temyiz Mahkemesi, Google'ın itirazını reddetti. Peki olumsuz karar neleri değiştirecek? İşte detaylar...

    Epic Games kazandı! Google Play Store'da kurallar değişiyor Tam Boyutta Gör
    Epic Games ile Google arasındaki süregelen hukuk mücadelesinde önemli bir gelişme yaşandı. ABD 9. Temyiz Mahkemesi, daha önce verilen kararları onaylayarak Google'ın yaptığı itirazı reddetti. Bu kararla birlikte Google Play Store, kuralları kökten değiştirecek yeni bir döneme giriyor.

    Epic Games davayı kazandı

    Mahkeme kararına göre Google, Android kullanıcılarına yalnızca Play Store'u değil, üçüncü taraf uygulama mağazalarını da şeffaf ve görünür şekilde sunmak zorunda kalacak. Üstelik bu mağazaların Play Store içinden erişilebilir olması ve Play hizmetlerine tam erişim sağlaması da zorunlu tutuldu. Bu düzenlemelerin önümüzdeki üç yıl içinde hayata geçirilmesi gerekiyor.

    Gelişmeler bununla da sınırlı değil. Geliştiriciler artık uygulamalarında Google'ın ödeme altyapısını kullanmak zorunda kalmayacak. Uygulama içi satın alma ve abonelik işlemleri için alternatif faturalandırma sistemleri kullanılabilecek. Ayrıca, geliştiriciler kullanıcıları doğrudan Play Store dışındaki indirme sayfalarına yönlendirebilecek.

    Son olarak Google'ın, cihaz üreticileri ya da mobil operatörlere üçüncü taraf mağazaları önceden yüklememeleri için teşvik vermesi artık tamamen yasaklandı. Bu karar, özellikle Android ekosisteminde rekabet ortamını doğrudan etkileyecek.

    Bu arada, Epic Games CEO'su Tim Sweeney, karar sonrası yaptığı açıklamada, Epic Games Store'un Android için en kısa sürede Google Play üzerinden erişilebilir hale geleceğini doğruladı. Google ise bu kararın kullanıcı güvenliğine zarar vereceği ve Android'in rekabetçi yapısını zayıflatacağı söylüyor. 

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