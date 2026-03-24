Android 17 tabanlı Nothing OS 5.0 alacak telefonlar açıklandı

Tam Boyutta Gör Nothing'in Android 17 tabanlı Nothing OS 5.0 güncellemesi için ilk cihaz listesi ortaya çıktı. Yeni sürüm, güncel modellere odaklanırken bazı eski cihazlar liste dışında kalıyor.

Android 17 tabanlı Nothing OS 5.0 alacak telefonlar

Nothing, yazılım güncellemeleri konusunda Android 16 dağıtımını hızlı şekilde tamamlamaya devam ediyor. Bir sonraki büyük sürüm içinse çalışmalar başladı. Android 17 tabanlı Nothing OS 5.0 için ilk uyumlu cihaz listesi de ortaya çıkmış durumda.

Paylaşılan bilgilere göre Nothing OS 5.0, şirketin önceki sürüm adlandırma politikasını devam ettirecek. Android 15 ile gelen Nothing OS 3.0 ve Android 16 ile sunulan Nothing OS 4.0'ın ardından, yeni sürümün Android 17 tabanlı Nothing OS 5.0 olarak adlandırılması bekleniyor.

Ortaya çıkan listeye bakıldığında güncellemenin daha çok güncel modellere odaklandığını söyleyelim. Android 17 alması beklenen Nothing cihazlar şu şekilde sıralanıyor:

Nothing Phone (4a)

Nothing Phone (4a) Pro

Nothing Phone (3)

Nothing Phone (3a)

Nothing Phone (3a) Lite

Nothing Phone (3a) Pro

Nothing Phone (2a)

Nothing Phone (2a) Plus

CMF Phone 2 Pro

Liste henüz resmi olarak doğrulanmış değil ancak Nothing’in yazılım güncelleme politikasıyla büyük ölçüde örtüşüyor. Bu nedenle resmi duyuruda önemli bir değişiklik yaşanması beklenmiyor. Nothing Phone (1), Nothing Phone (2) ve CMF Phone 1 modelleri, şirketin sunduğu güncelleme desteğini tamamladığı için Android 17 kapsamı dışında kalıyor.

Yeni nesil cihaz tarafında ise destek süresinin uzadığı görülüyor. Özellikle Nothing Phone (4a) serisi Android 19'a kadar güncelleme alacak. Android 17’nin dağıtım takvimine bakıldığında, Google’ın kararlı sürümü 2026’nın ortasında yayınlaması bekleniyor. Nothing cephesinde ise güncellemenin yılın son çeyreğinde kullanıcılara sunulması muhtemel.

