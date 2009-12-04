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Android 2.0 işletim sistemli Motorola Droid, 7 aralıkta İngiltere'ye geliyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
knight
Haber Editörü
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Motorola'nın Android v2.0 (Eclair) işletim sistemini kullanan ve fiziksel QWERTY klavyeye sahip Droid modeli Amerika'nın ardından İngiltere'de teknoloji meraklılarıyla ''Milestone'' ismiyle buluşmaya hazırlanıyor.

7 aralık tarihinden itibaren Expansys tarafından 450 Pound (~744$) civarında satışına başlanması merakla beklenen Milestone, dört band GSM - çift band HSDPA şebekesi desteği, 13.7 mm kalınlık, 3.7 inç 480x854 piksel çözünürlüğünde dokunmatik TFT ekran (kapasitif), QWERTY klavye, ivme sensörü, 3.5 mm jak girişi, microSD kart girişi (32 GB'a kadar), WI-FI / Bluetooth v2.1 / A-GPS bağlantıları, 5 megapiksel kamera, otomatik odaklama ve 1400 mAh lityum iyon batarya gibi özellikleri bünyesinde barındırıyor.


http://www.electricpig.co.uk/2009/11/27/official-motorola-milestone-hitting-uk/ Yorum Yaz
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quzman 9 yıl
İyi ki bir HTC siparişi verdik her marka Androidli bir şeyler çıkarmaya başladı .
Beni mi bekliyordunuz :)
Şaka bir yana Motorola hep eleştirilen tasarım konusuna sonunda el atmış sanırım ...
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bynedim 9 yıl
Fiziksel klavyesini ve sistemini merak ediyorum, yine de ince bir cihaz olmasa da ekran klavyesine alışamayanlar için HTC G1'den sonra donanımlarıyla daha ilgi çekici olacak..
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