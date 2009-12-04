Android 2.0 işletim sistemli Motorola Droid, 7 aralıkta İngiltere'ye geliyor

Motorola'nın Android v2.0 (Eclair) işletim sistemini kullanan ve fiziksel QWERTY klavyeye sahip Droid modeli Amerika'nın ardından İngiltere'de teknoloji meraklılarıyla ''Milestone'' ismiyle buluşmaya hazırlanıyor.

7 aralık tarihinden itibaren Expansys tarafından 450 Pound (~744$) civarında satışına başlanması merakla beklenen Milestone, dört band GSM - çift band HSDPA şebekesi desteği, 13.7 mm kalınlık, 3.7 inç 480x854 piksel çözünürlüğünde dokunmatik TFT ekran (kapasitif), QWERTY klavye, ivme sensörü, 3.5 mm jak girişi, microSD kart girişi (32 GB'a kadar), WI-FI / Bluetooth v2.1 / A-GPS bağlantıları, 5 megapiksel kamera, otomatik odaklama ve 1400 mAh lityum iyon batarya gibi özellikleri bünyesinde barındırıyor.