Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Android'de harici APK dönemi değişiyor: İşte yeni şartlar

    Google, Android'de APK yüklemelerinin sona ermeyeceğini duyurdu. Ancak yeni geliştirici kurallarıyla birlikte tüm harici uygulamalara kimlik doğrulama şartı geliyor.

    Android'de harici APK dönemi değişiyor: İşte yeni şartlar Tam Boyutta Gör
    Google, Android'in en ayırt edici özelliklerinden biri olan APK yüklemeleri konusunda bir süredir çıkmaza girmiş durumda.Son olarakyazılım devi, yeni yaptığı duyuruda bu duruma açıklık getirdi. Yeni geliştirici politikalarıyla birlikte, Play Store dışından yüklenen tüm uygulamalar için zorunlu kimlik doğrulama süreci başlatılıyor. Ancak yüklemeler devam edecek.

    Google'dan APK yüklemelerine yeni kural

    Uzun süredir açık kaynak toplulukları, özellikle de F-Droid gibi platformlar, bu düzenlemenin alternatif uygulama mağazalarını ciddi şekilde zora sokacağını vurguluyordu. Google ise yaptığı açıklamada "APK yükleme kesinlikle sona ermiyor" diyerek bu kaygılara yanıt verdi. Yine de doğrulamasız APK'ların dönemi kapanıyor.

    Yeni sistem kapsamında, Play Store haricinde dağıtılan her uygulamanın geliştiricisinin kimliğiyle bağlantılı dijital bir imzaya sahip olması gerekecek. Google, bu sayede Play Store seviyesinde bir hesap verebilirliğin tüm ekosisteme yayılacağını savunuyor. Şirket, kendi verilerine dayanarak mağaza dışı uygulamalarda zararlı yazılımların 50 kat daha sık görüldüğünü belirtiyor.

    Ayrıca kimliği doğrulanmış bir geliştiricinin kötü amaçlı yazılım yayması durumunda sertifikası iptal edilerek uygulama cihazlardan anında kaldırılacak. Kullanıcı tarafında ise sertifikasız APK dosyaları artık resmi olarak onaylı Android cihazlarda yüklenemeyecek. Ancak geliştiriciler, Android Studio veya ADB üzerinden yerel testler yapmaya devam edebilecek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en yüksek köprüsü hizmete açıldı

    Profil resmi
    POOPY 19 saat önce

    beşli çete yapsa rüzgardan yıkılır...

    O
    oldumuya 21 saat önce

    ağaçlar akıllandı savunmaya geçti derler ama mal sahibi herşey bir düzen üzerinedir düzeni bozmayın der anlayana...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    fiat linea 1.3 multijet urban yorum erkek muhabbet kuşu yemi dışarı atıyor eski telefonun imei numarasını yeni telefona aktarma talcid zararları davlumbaz borusu pimaş olur mu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing CMF Phone 1
    Nothing CMF Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Chromebook
    Acer Chromebook
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum