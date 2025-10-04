Android'de harici APK dönemi değişiyor: İşte yeni şartlar

Google'dan APK yüklemelerine yeni kural
Uzun süredir açık kaynak toplulukları, özellikle de F-Droid gibi platformlar, bu düzenlemenin alternatif uygulama mağazalarını ciddi şekilde zora sokacağını vurguluyordu. Google ise yaptığı açıklamada "APK yükleme kesinlikle sona ermiyor" diyerek bu kaygılara yanıt verdi. Yine de doğrulamasız APK'ların dönemi kapanıyor.
Yeni sistem kapsamında, Play Store haricinde dağıtılan her uygulamanın geliştiricisinin kimliğiyle bağlantılı dijital bir imzaya sahip olması gerekecek. Google, bu sayede Play Store seviyesinde bir hesap verebilirliğin tüm ekosisteme yayılacağını savunuyor. Şirket, kendi verilerine dayanarak mağaza dışı uygulamalarda zararlı yazılımların 50 kat daha sık görüldüğünü belirtiyor.
Ayrıca kimliği doğrulanmış bir geliştiricinin kötü amaçlı yazılım yayması durumunda sertifikası iptal edilerek uygulama cihazlardan anında kaldırılacak. Kullanıcı tarafında ise sertifikasız APK dosyaları artık resmi olarak onaylı Android cihazlarda yüklenemeyecek. Ancak geliştiriciler, Android Studio veya ADB üzerinden yerel testler yapmaya devam edebilecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
beşli çete yapsa rüzgardan yıkılır...
ağaçlar akıllandı savunmaya geçti derler ama mal sahibi herşey bir düzen üzerinedir düzeni bozmayın der anlayana...