Samsung, Galaxy S26 serisiyle 128GB'a veda ediyor

Tam Boyutta Gör 2025 yılında Galaxy S25 Unpacked etkinliğinden önce, Samsung'un nihayet 128 GB modelini piyasadan kaldıracağına dair söylentiler çıkmıştı. Neticede bu doğru çıkmadı; Galaxy S25 serisinin giriş seviyesi modeli olarak bir yıl boyunca satışta kaldı. Ancak, Finlandiya perakendecisinden gelen sızıntıya göre, 2026 yılı gerçekten de 128 GB temel modelin piyasadan kaldırılacağı yıl gibi görünüyor. Perakende mağazası, Galaxy S26 serisinin tüm modellerini listeledi.

Samsung Galaxy S26 serisi depolama ve renk seçenekleri

Avrupa’daki bir perakendeci, Galaxy S26, Galaxy S26 Plus ve Galaxy S26 Ultra'nın tüm konfigürasyonlarını ve renk seçeneklerini açıkladı. Geçen yıl, Galaxy S25 baz modeli yalnızca 128 GB depolama alanıyla gelmişti. Bu yıl, Samsung Apple gibi 128GB’dan vazgeçiyor. Galaxy S26 128GB modeli yüksek ihtimalle olmayacak. İşte Galaxy S26 depolama ve renk seçenekleri:

Galaxy S26 256GB

Siyah: SM-S942BZKGEUB

Siyah (Enterprise Edition): SM-S942BZKGEEB

Beyaz: SM-S942BZWEUB

Kobalt Moru: SM-S942BZVGEUB

Gökyüzü Mavisi: SM-S942BLBGEUB

Galaxy S26 512GB

Siyah: SM-S942BZKHEUB

Beyaz: SM-S942BZWH ​​EUB

Kobalt Moru: SM-S942BZVHEUB

Gökyüzü Mavisi: SM-S942BLBHEUB

Galaxy S26 Plus 256GB

Siyah: SM-S947BZKDEUB

Beyaz: SM-S947BZWDEUB

Kobalt Moru: SM-S947BZVDEUB

Gökyüzü Mavisi: SM-S947BLBDEUB

Galaxy S26 Plus 512GB

Siyah: SM-S947BZKGEUB

Beyaz: SM-S947BZWGEUB

Kobalt Moru: SM-S947BZVGEUB

Gökyüzü Mavisi: SM-S947BLBGEUB

Galaxy S26 Ultra 256GB

Siyah: SM-S948BZKDEUB

Siyah (Enterprise Edition): SM-S948BZKDEEB

Beyaz: SM-S948BZWEUB

Kobalt Moru: SM-S948BZVDEUB

Gökyüzü Mavisi: SM-S948BLBDEUB

Galaxy S26 Ultra 512GB

Siyah: SM-S948BZKGEUB

Beyaz: SM-S948BZWGEUB

Kobalt Moru: SM-S948BZVGEUB

Gökyüzü Mavisi: SM-S948BLBGEUB

Galaxy S26 Ultra 1TB

Siyah: SM-S948BZKHEUB

Beyaz: SM-S948BZWHEUB

Kobalt Moru: SM-S948BZVHEUB

Gökyüzü Mavisi: SM-S948BLBHEUB

Samsung Galaxy S26 ne zaman tanıtılacak?

Samsung’un Galaxy S26 serisini 25 Şubat 2026'da düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtması, Mart ayı başlarında satışa sunması bekleniyor.

