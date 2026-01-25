Giriş
    Samsung, Galaxy S26 serisiyle 128GB'a veda ediyor

    Galaxy S25 tanıtım etkinliğinden önce, Samsung'un 128 GB modelini kaldıracağına dair söylentiler vardı ancak doğru çıkmadı. Bu, Galaxy S26 serisiyle gerçekleşecek gibi görünüyor.

    samsung galaxy s26 128gb modeli olmayacak Tam Boyutta Gör
    2025 yılında Galaxy S25 Unpacked etkinliğinden önce, Samsung'un nihayet 128 GB modelini piyasadan kaldıracağına dair söylentiler çıkmıştı. Neticede bu doğru çıkmadı; Galaxy S25 serisinin giriş seviyesi modeli olarak bir yıl boyunca satışta kaldı. Ancak, Finlandiya perakendecisinden gelen sızıntıya göre, 2026 yılı gerçekten de 128 GB temel modelin piyasadan kaldırılacağı yıl gibi görünüyor. Perakende mağazası, Galaxy S26 serisinin tüm modellerini listeledi.

    Samsung Galaxy S26 serisi depolama ve renk seçenekleri

    Avrupa’daki bir perakendeci, Galaxy S26, Galaxy S26 Plus ve Galaxy S26 Ultra'nın tüm konfigürasyonlarını ve renk seçeneklerini açıkladı. Geçen yıl, Galaxy S25 baz modeli yalnızca 128 GB depolama alanıyla gelmişti. Bu yıl, Samsung Apple gibi 128GB’dan vazgeçiyor. Galaxy S26 128GB modeli yüksek ihtimalle olmayacak. İşte Galaxy S26 depolama ve renk seçenekleri:

    Galaxy S26 256GB

    • Siyah:  SM-S942BZKGEUB
    • Siyah (Enterprise Edition): SM-S942BZKGEEB
    • Beyaz: SM-S942BZWEUB
    • Kobalt Moru: SM-S942BZVGEUB
    • Gökyüzü Mavisi: SM-S942BLBGEUB

    Galaxy S26 512GB

    • Siyah: SM-S942BZKHEUB
    • Beyaz: SM-S942BZWH ​​EUB
    • Kobalt Moru: SM-S942BZVHEUB
    • Gökyüzü Mavisi: SM-S942BLBHEUB

    Galaxy S26 Plus 256GB

    • Siyah: SM-S947BZKDEUB
    • Beyaz: SM-S947BZWDEUB
    • Kobalt Moru: SM-S947BZVDEUB
    • Gökyüzü Mavisi: SM-S947BLBDEUB

    Galaxy S26 Plus 512GB

    • Siyah: SM-S947BZKGEUB
    • Beyaz: SM-S947BZWGEUB
    • Kobalt Moru: SM-S947BZVGEUB
    • Gökyüzü Mavisi: SM-S947BLBGEUB

    Galaxy S26 Ultra 256GB

    • Siyah: SM-S948BZKDEUB
    • Siyah (Enterprise Edition): SM-S948BZKDEEB
    • Beyaz: SM-S948BZWEUB
    • Kobalt Moru: SM-S948BZVDEUB
    • Gökyüzü Mavisi: SM-S948BLBDEUB

    Galaxy S26 Ultra 512GB

    • Siyah: SM-S948BZKGEUB
    • Beyaz: SM-S948BZWGEUB
    • Kobalt Moru: SM-S948BZVGEUB
    • Gökyüzü Mavisi: SM-S948BLBGEUB

    Galaxy S26 Ultra 1TB

    • Siyah: SM-S948BZKHEUB
    • Beyaz: SM-S948BZWHEUB
    • Kobalt Moru: SM-S948BZVHEUB
    • Gökyüzü Mavisi: SM-S948BLBHEUB

    Samsung Galaxy S26 ne zaman tanıtılacak?

    Samsung’un Galaxy S26 serisini 25 Şubat 2026'da düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtması, Mart ayı başlarında satışa sunması bekleniyor.

