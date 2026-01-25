Samsung, Galaxy S26 serisiyle 128GB'a veda ediyor

Samsung Galaxy S26 serisi depolama ve renk seçenekleri
Avrupa’daki bir perakendeci, Galaxy S26, Galaxy S26 Plus ve Galaxy S26 Ultra'nın tüm konfigürasyonlarını ve renk seçeneklerini açıkladı. Geçen yıl, Galaxy S25 baz modeli yalnızca 128 GB depolama alanıyla gelmişti. Bu yıl, Samsung Apple gibi 128GB’dan vazgeçiyor. Galaxy S26 128GB modeli yüksek ihtimalle olmayacak. İşte Galaxy S26 depolama ve renk seçenekleri:
Galaxy S26 256GB
- Siyah: SM-S942BZKGEUB
- Siyah (Enterprise Edition): SM-S942BZKGEEB
- Beyaz: SM-S942BZWEUB
- Kobalt Moru: SM-S942BZVGEUB
- Gökyüzü Mavisi: SM-S942BLBGEUB
Galaxy S26 512GB
- Siyah: SM-S942BZKHEUB
- Beyaz: SM-S942BZWH EUB
- Kobalt Moru: SM-S942BZVHEUB
- Gökyüzü Mavisi: SM-S942BLBHEUB
Galaxy S26 Plus 256GB
- Siyah: SM-S947BZKDEUB
- Beyaz: SM-S947BZWDEUB
- Kobalt Moru: SM-S947BZVDEUB
- Gökyüzü Mavisi: SM-S947BLBDEUB
Galaxy S26 Plus 512GB
- Siyah: SM-S947BZKGEUB
- Beyaz: SM-S947BZWGEUB
- Kobalt Moru: SM-S947BZVGEUB
- Gökyüzü Mavisi: SM-S947BLBGEUB
Galaxy S26 Ultra 256GB
- Siyah: SM-S948BZKDEUB
- Siyah (Enterprise Edition): SM-S948BZKDEEB
- Beyaz: SM-S948BZWEUB
- Kobalt Moru: SM-S948BZVDEUB
- Gökyüzü Mavisi: SM-S948BLBDEUB
Galaxy S26 Ultra 512GB
- Siyah: SM-S948BZKGEUB
- Beyaz: SM-S948BZWGEUB
- Kobalt Moru: SM-S948BZVGEUB
- Gökyüzü Mavisi: SM-S948BLBGEUB
Galaxy S26 Ultra 1TB
- Siyah: SM-S948BZKHEUB
- Beyaz: SM-S948BZWHEUB
- Kobalt Moru: SM-S948BZVHEUB
- Gökyüzü Mavisi: SM-S948BLBHEUB
Samsung Galaxy S26 ne zaman tanıtılacak?
Samsung’un Galaxy S26 serisini 25 Şubat 2026'da düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtması, Mart ayı başlarında satışa sunması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
EV car bakım masrafları gözönüne alındığında hala EV araçlar açık ara daha ekonomik