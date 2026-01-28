Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung, Galaxy S26'nın ilk tanıtım videosunda "Privacy Display" özelliğini gösterdi

    Samsung, Galaxy S26'nın yeni "Gizlilik ekranı" özelliğini gösteren tanıtım videosu yayınladı. Privacy Display'in kullanıcının ekranını yakınındaki kişilerden nasıl gizli tutacağı gösteriliyor.

    samsung galaxy s26 privacy display özelliği Tam Boyutta Gör
    Resmi olarak duyuruldu: Samsung, Galaxy S26 serisindeki Gizlilik Ekranı teknolojisinin nasıl çalışacağını gösteren ilk Unpacked 2026 tanıtım videosunu yayınladı. Galaxy S26 Privacy Display özelliği, kullanıcıların özellikle toplu taşıma araçlarında telefonu rahatça kullanmalarını sağlayacak.

    Samsung Galaxy S26 gizlilik ekranı özelliği nasıl çalışacak?

    samsung galaxy s26 ultra gizlilik ekranı Tam Boyutta Gör
    Samsung, Galaxy S26 Ultra'nın sık sık sızdırılan gizlilik ekranı özelliğini doğruladı. Bu özellik inanılmaz derecede özelleştirilebilir olacak. Şirket, bunu belirli uygulamalar için veya yalnızca telefonunuzun daha özel alanları için erişim bilgilerini girerken etkinleştirmeyi seçebileceğinizi söylüyor. Ayrıca yalnızca bildirim açılır pencereleri gibi belirli bölümleri koruyabileceksiniz.

    Galaxy S26’nın yeni Privacy Display özelliği, cihazınızın ekranına uyguladığınız hayalet ekran koruyucunun sunduğu genel açma veya kapama çözümünün aksine, istediğiniz zaman ince ayar yapabileceğiniz ya da tamamen kapatabileceğiniz bir çözüm. Söylentilere göre Samsung'un çözümü ekranın içine entegre edilmiş durumda, bu nedenle bu kadar özelleştirilebilir.

    Samsung, bu teknolojinin beş yıldan uzun süredir geliştirildiğini söylüyor. Daha fazla ayrıntı yakında açıklanacaktır. Unutmadan, Galaxy S26 serisinin 25 Şubat’ta Unpacked 2026 etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den masaj yapan akıllı tarak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ela rümeysa cebeci sadettin saran baskı balata testi 5 vites ford courier 1.0 ecoboost yorum whatsapp eski sürüm indir vavacars şikayet

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing CMF Phone 1
    Nothing CMF Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo Ideapad Slim 3
    Lenovo Ideapad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum