Samsung, Galaxy S26'nın ilk tanıtım videosunda "Privacy Display" özelliğini gösterdi

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Resmi olarak duyuruldu: Samsung, Galaxy S26 serisindeki Gizlilik Ekranı teknolojisinin nasıl çalışacağını gösteren ilk Unpacked 2026 tanıtım videosunu yayınladı. Galaxy S26 Privacy Display özelliği, kullanıcıların özellikle toplu taşıma araçlarında telefonu rahatça kullanmalarını sağlayacak.

Samsung, Galaxy S26 serisiyle 128GB'a veda ediyor 2 gün önce eklendi

Samsung Galaxy S26 gizlilik ekranı özelliği nasıl çalışacak?

Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy S26 Ultra'nın sık sık sızdırılan gizlilik ekranı özelliğini doğruladı. Bu özellik inanılmaz derecede özelleştirilebilir olacak. Şirket, bunu belirli uygulamalar için veya yalnızca telefonunuzun daha özel alanları için erişim bilgilerini girerken etkinleştirmeyi seçebileceğinizi söylüyor. Ayrıca yalnızca bildirim açılır pencereleri gibi belirli bölümleri koruyabileceksiniz.

Galaxy S26’nın yeni Privacy Display özelliği, cihazınızın ekranına uyguladığınız hayalet ekran koruyucunun sunduğu genel açma veya kapama çözümünün aksine, istediğiniz zaman ince ayar yapabileceğiniz ya da tamamen kapatabileceğiniz bir çözüm. Söylentilere göre Samsung'un çözümü ekranın içine entegre edilmiş durumda, bu nedenle bu kadar özelleştirilebilir.

Samsung, bu teknolojinin beş yıldan uzun süredir geliştirildiğini söylüyor. Daha fazla ayrıntı yakında açıklanacaktır. Unutmadan, Galaxy S26 serisinin 25 Şubat’ta Unpacked 2026 etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: