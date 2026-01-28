Samsung, Galaxy S26'nın ilk tanıtım videosunda "Privacy Display" özelliğini gösterdi

Samsung Galaxy S26 gizlilik ekranı özelliği nasıl çalışacak?
Galaxy S26’nın yeni Privacy Display özelliği, cihazınızın ekranına uyguladığınız hayalet ekran koruyucunun sunduğu genel açma veya kapama çözümünün aksine, istediğiniz zaman ince ayar yapabileceğiniz ya da tamamen kapatabileceğiniz bir çözüm. Söylentilere göre Samsung'un çözümü ekranın içine entegre edilmiş durumda, bu nedenle bu kadar özelleştirilebilir.
Samsung, bu teknolojinin beş yıldan uzun süredir geliştirildiğini söylüyor. Daha fazla ayrıntı yakında açıklanacaktır. Unutmadan, Galaxy S26 serisinin 25 Şubat’ta Unpacked 2026 etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.