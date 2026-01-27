Android 17'den ilk görüntüler paylaşıldı: Bildirimler ve Hızlı Ayarlar ayrılıyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Android 16 güncellemesinin yayınlanmasının ardından uzun bir zaman geçti ancak çoğu kullanıcı, henüz Android 16'yı deneme fırsatı bulamadı. Şimdi ise güncelleme çalışmaları sürerken, Android 17'ye ait sürpriz bilgiler ve görüntüler ortaya çıktı. Yeni arayüz gelişmelerine ek olarak Bildirimler ve Hızlı Ayarlar birbirinden ayrılıyor. İşte detaylar...

Android 17'den ilk görüntüler geldi

Ortaya çıkan bilgilere göre Android 17, sistem uygulamalarında yarı saydam ve bulanık arka planları daha fazla benimseyecek. Bu yaklaşım, kullanıcının odaklandığı içerik dışındaki metin ve görsellerin dikkat dağıtmasını azaltmayı hedefliyor. Tasarım dili, iOS 26'daki "Liquid Glass" anlayışını anımsatsa da Android tarafında daha buzlu ve mat bir görünüm tercih edilecek.

Tam Boyutta Gör Sızıntılar, güç menüsünün de bu yeni tasarımda yenilendiğini gösteriyor. Android 17'de güç menüsü yarı saydam hale gelirken, arka plandaki uygulama ikonları bulanıklık nedeniyle ayırt edilemez olacak. Bir diğer dikkat çeken değişiklik ise ekran kaydı arayüzünde yapılmış. Mevcut sürümlerde Hızlı Ayarlar ile iç içe geçen ekran kaydı paneli, Android 17'de yüzen bir tasarıma geçiyor.

Tam Boyutta Gör "Tüm ekran" seçeneğine dokunulduğunda ise cihaz sesi, mikrofon kaydı ve dokunuşları gösterme gibi seçenekler bu panel üzerinden yönetiliyor. Kayıt sırasında ekrana dokunulduğunda kontrol paneli yeniden görünür hale geliyor ve işlem sonunda düzenleme veya paylaşım ekranı açılıyor.

Android 17 ile birlikte Hızlı Ayarlar ve Bildirim Paneli de birbirinden ayrılıyor. Şu anda tek bir aşağı kaydırma hareketiyle açılan bu iki alan, ayarlar menüsü üzerinden ayrıştırılabiliyor. Böylece kullanıcılar bildirimlere ve hızlı ayarlara daha net bir erişim elde ediyor. Buna ek olarak, Android 12 ile birleştirilen İnternet ve Wi-Fi anahtarları da yeniden ayrılıyor.

Android 17 çıkış tarihi

Yeni düzen ise daha hızlı yüklenirken tek dokunuşla bağlantı kontrolü sunacak. Dolayısıyla yanlışlıkla bağlantı kesilse bile, ilgili anahtar üzerinden hızlıca geri açılabiliyor. Kod adı "Cinnamon Bun" olan Android 17'nin ilk kez Mayıs ayında düzenlenecek Google I/O etkinliğinde gösterilmesi, kararlı sürümün ise Haziran ayında yayınlanması bekleniyor.

