Android 17'den ilk görüntüler paylaşıldı: Bildirimler ve Hızlı Ayarlar ayrılıyor

Android 17'den ilk görüntüler geldi
Ortaya çıkan bilgilere göre Android 17, sistem uygulamalarında yarı saydam ve bulanık arka planları daha fazla benimseyecek. Bu yaklaşım, kullanıcının odaklandığı içerik dışındaki metin ve görsellerin dikkat dağıtmasını azaltmayı hedefliyor. Tasarım dili, iOS 26'daki "Liquid Glass" anlayışını anımsatsa da Android tarafında daha buzlu ve mat bir görünüm tercih edilecek.
Android 17 ile birlikte Hızlı Ayarlar ve Bildirim Paneli de birbirinden ayrılıyor. Şu anda tek bir aşağı kaydırma hareketiyle açılan bu iki alan, ayarlar menüsü üzerinden ayrıştırılabiliyor. Böylece kullanıcılar bildirimlere ve hızlı ayarlara daha net bir erişim elde ediyor. Buna ek olarak, Android 12 ile birleştirilen İnternet ve Wi-Fi anahtarları da yeniden ayrılıyor.
Android 17 çıkış tarihi
Yeni düzen ise daha hızlı yüklenirken tek dokunuşla bağlantı kontrolü sunacak. Dolayısıyla yanlışlıkla bağlantı kesilse bile, ilgili anahtar üzerinden hızlıca geri açılabiliyor. Kod adı "Cinnamon Bun" olan Android 17'nin ilk kez Mayıs ayında düzenlenecek Google I/O etkinliğinde gösterilmesi, kararlı sürümün ise Haziran ayında yayınlanması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: