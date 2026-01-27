Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Android 17'den ilk görüntüler paylaşıldı: Bildirimler ve Hızlı Ayarlar ayrılıyor

    Android 17'ye ait yeni bir sızıntıda, Google'ın sistem arayüzünde önemli görsel değişiklikler planladığı ortaya çıktı. Bulanık arka planlar ve ayrışan paneller geliyor.

    Android 17'den ilk görüntüler geldi: Bildirimler ve Hızlı Ayarlar Tam Boyutta Gör
    Android 16 güncellemesinin yayınlanmasının ardından uzun bir zaman geçti ancak çoğu kullanıcı, henüz Android 16'yı deneme fırsatı bulamadı. Şimdi ise güncelleme çalışmaları sürerken, Android 17'ye ait sürpriz bilgiler ve görüntüler ortaya çıktı. Yeni arayüz gelişmelerine ek olarak Bildirimler ve Hızlı Ayarlar birbirinden ayrılıyor. İşte detaylar...

    Android 17'den ilk görüntüler geldi

    Ortaya çıkan bilgilere göre Android 17, sistem uygulamalarında yarı saydam ve bulanık arka planları daha fazla benimseyecek. Bu yaklaşım, kullanıcının odaklandığı içerik dışındaki metin ve görsellerin dikkat dağıtmasını azaltmayı hedefliyor. Tasarım dili, iOS 26'daki "Liquid Glass" anlayışını anımsatsa da Android tarafında daha buzlu ve mat bir görünüm tercih edilecek.

    Android 17'den ilk görüntüler geldi: Bildirimler ve Hızlı Ayarlar Tam Boyutta Gör
    Sızıntılar, güç menüsünün de bu yeni tasarımda yenilendiğini gösteriyor. Android 17'de güç menüsü yarı saydam hale gelirken, arka plandaki uygulama ikonları bulanıklık nedeniyle ayırt edilemez olacak. Bir diğer dikkat çeken değişiklik ise ekran kaydı arayüzünde yapılmış. Mevcut sürümlerde Hızlı Ayarlar ile iç içe geçen ekran kaydı paneli, Android 17'de yüzen bir tasarıma geçiyor.
    Android 17'den ilk görüntüler geldi: Bildirimler ve Hızlı Ayarlar Tam Boyutta Gör
    "Tüm ekran" seçeneğine dokunulduğunda ise cihaz sesi, mikrofon kaydı ve dokunuşları gösterme gibi seçenekler bu panel üzerinden yönetiliyor. Kayıt sırasında ekrana dokunulduğunda kontrol paneli yeniden görünür hale geliyor ve işlem sonunda düzenleme veya paylaşım ekranı açılıyor.

    Android 17 ile birlikte Hızlı Ayarlar ve Bildirim Paneli de birbirinden ayrılıyor. Şu anda tek bir aşağı kaydırma hareketiyle açılan bu iki alan, ayarlar menüsü üzerinden ayrıştırılabiliyor. Böylece kullanıcılar bildirimlere ve hızlı ayarlara daha net bir erişim elde ediyor. Buna ek olarak, Android 12 ile birleştirilen İnternet ve Wi-Fi anahtarları da yeniden ayrılıyor.

    Android 17 çıkış tarihi

    Yeni düzen ise daha hızlı yüklenirken tek dokunuşla bağlantı kontrolü sunacak. Dolayısıyla yanlışlıkla bağlantı kesilse bile, ilgili anahtar üzerinden hızlıca geri açılabiliyor. Kod adı "Cinnamon Bun" olan Android 17'nin ilk kez Mayıs ayında düzenlenecek Google I/O etkinliğinde gösterilmesi, kararlı sürümün ise Haziran ayında yayınlanması bekleniyor. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den masaj yapan akıllı tarak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    opel corsa 1.4 enjoy yorumları opel meriva neden tutulmuyor lustral kullanıp memnun kalanlar kombi kapandı açılmıyor 3 milyon tl sermaye ile ne iş yapılır 2025

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Apple iPhone 16e
    Apple iPhone 16e
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Monster Tulpar T7
    Monster Tulpar T7
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum