Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Android'de harici APK yükleme kuralları değişiyor

    Google, Android'de harici APK yükleme sürecini kökten değiştirecek yeni bir doğrulama sistemini test ediyor. Doğrulamasız uygulamalar için erişim kademeli olarak sınırlandırılacak.

    Android'de harici APK yükleme kuralları değişiyor Tam Boyutta Gör
    Google, Android ekosisteminin temel özelliklerinden biri olan harici APK yükleme sürecinde bugüne kadarki en kapsamlı değişikliklerden birine hazırlanıyor. Şirketin test ettiği "gelişmiş yükleme akışı" özelliği, Play Store dışından yüklenen uygulamalar için daha katı doğrulama sürecini zorunlu hâle getirecek.

    Doğrulamasız APK'lara yeni engel

    Google'ın test ettiği yeni sistemde, geliştirici kimliği doğrulanmamış uygulamalar yüklenmek istendiğinde kullanıcıya açık bir uyarı ekranı gösterilecek. Bu uyarı, uygulamanın geliştiricisinin doğrulanmadığını net şekilde belirtecek ve Google, standart kullanıcıların bu noktada yüklemeyi tamamlamasını zorlaştırmayı hedefliyor. Buna karşın ileri seviye kullanıcılar için daha esnek seçeneklerin sunulması gündemde.

    Google Play metin dizilerinde ortaya çıkan bilgilere göre bu sistem henüz aktif değil ve geliştirme aşamasında. Ancak doğrulama sürecinin geliştiriciler için bu yıl başlayacağı, tüm ekosistemde tam olarak devreye girmesinin ise 2027'yi bulacağı belirtiliyor. Google ise, bu adımı özellikle güncelleme desteği sona ermiş Android cihazların oluşturduğu güvenlik riskine dayandırıyor.

    Şirket verilerine göre, aktif Android cihazların yaklaşık üçte biri düzenli güvenlik güncellemesi almıyor ve bu durum sideloading yoluyla zararlı yazılımların yayılmasını kolaylaştırıyor. Yeni yaklaşım ise, Android'in iOS’tan ayrıştığı temel noktalardan biri olan sideloading özgürlüğünü tamamen ortadan kaldırmıyor. Ancak doğrulamasız APK'ların "varsayılan olarak erişilebilir" olduğu dönem fiilen sona eriyor. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çin'den otomotiv dünyasını sarsan sedan

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    duoderm ne işe yarar köpek uyutma iğnesi fiyatı hacettepe ne demek motor sıcakken su seviyesi yükselir mi hgs plaka değişikliği

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Fold6
    Samsung Galaxy Z Fold6
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    CASPER Nirvana
    CASPER Nirvana
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum