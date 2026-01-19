Android'de harici APK yükleme kuralları değişiyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Google, Android ekosisteminin temel özelliklerinden biri olan harici APK yükleme sürecinde bugüne kadarki en kapsamlı değişikliklerden birine hazırlanıyor. Şirketin test ettiği "gelişmiş yükleme akışı" özelliği, Play Store dışından yüklenen uygulamalar için daha katı doğrulama sürecini zorunlu hâle getirecek.

Doğrulamasız APK'lara yeni engel

Google'ın test ettiği yeni sistemde, geliştirici kimliği doğrulanmamış uygulamalar yüklenmek istendiğinde kullanıcıya açık bir uyarı ekranı gösterilecek. Bu uyarı, uygulamanın geliştiricisinin doğrulanmadığını net şekilde belirtecek ve Google, standart kullanıcıların bu noktada yüklemeyi tamamlamasını zorlaştırmayı hedefliyor. Buna karşın ileri seviye kullanıcılar için daha esnek seçeneklerin sunulması gündemde.

Google Play metin dizilerinde ortaya çıkan bilgilere göre bu sistem henüz aktif değil ve geliştirme aşamasında. Ancak doğrulama sürecinin geliştiriciler için bu yıl başlayacağı, tüm ekosistemde tam olarak devreye girmesinin ise 2027'yi bulacağı belirtiliyor. Google ise, bu adımı özellikle güncelleme desteği sona ermiş Android cihazların oluşturduğu güvenlik riskine dayandırıyor.

Android cihazlar, hack ve veri sızıntılarını tespit edecek 3 gün önce eklendi

Şirket verilerine göre, aktif Android cihazların yaklaşık üçte biri düzenli güvenlik güncellemesi almıyor ve bu durum sideloading yoluyla zararlı yazılımların yayılmasını kolaylaştırıyor. Yeni yaklaşım ise, Android'in iOS’tan ayrıştığı temel noktalardan biri olan sideloading özgürlüğünü tamamen ortadan kaldırmıyor. Ancak doğrulamasız APK'ların "varsayılan olarak erişilebilir" olduğu dönem fiilen sona eriyor.

