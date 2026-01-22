Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunu erişime açıldı

Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunu
Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Rustler (Grand Theft Horse) erişime açıldı. Oyun Rockstar'ın klasik GTA oyunlarından büyük ölçüde ilham alıyor ve yukarıdan aşağıya bir bakış açısıyla açık dünya bir ortam sunuyor, ancak ortaçağ döneminde geçmesiyle farklı bir atmosfere sahip.
Rustler (Grand Theft Horse) 22 Ocak'tan 29 Ocak'a kadar ücretsiz olacak. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.